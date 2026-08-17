ПАТЕЛЬ
ПАТЕЛЬ Валлабхаи - государственный и политический деятель Индии.
Из семьи гуджаратского крестьянина. В 1910-1913 годах получил юридическое образование в Лондоне. До 1917 года занимался адвокатской практикой в Ахмадабаде. В 1917 году член муниципалитета Ахмадабада, в 1924-1928 годы его председатель. Поддержал М.К. Ганди; принимал участие в сатьяграхе арендаторов Кхеды в 1918 году и кампании гражданского неповиновения в 1920-1922 годов. В феврале - августе 1928 года руководил кампанией по снижению поземельного налога в Бардоли, завершившейся победой крестьян. Председатель Индийского национального конгресса (ИНК) в 1931 году, создатель партийного аппарата, лидер правого крыла ИНК. В 1937 году возглавлял избирательную кампанию ИНК, в 1937-1939 годы руководил работой парламентариев-конгрессистов и конгрессистских провинциальных правительств. Активный участник сатьяграхи против присоединения Индии к воюющим государствам в 1940 году и антиколониальной кампании Ганди «Вон из Индии!» в 1942 году. В период борьбы против британского колониального правления неоднократно подвергался тюремному заключению. Получил почетное имя Сардар (на хинди - глава, предводитель). После достижения Индией независимости в 1947 году занимал посты вице-премьера, министр внутренних дел, министр информации и радиовещания и министр по делам княжеств. В ходе интеграции княжеств в Индийский Союз действовал настойчиво и решительно, отдавая предпочтение мирным средствам (сила была использована лишь в отношении княжеств Джунагадх, Хайдарабад и Кашмир), за что был прозван соотечественниками индийским Бисмарком.
Сочинение:
The collected works. Delhi, 1990-1999. Vol. 1-15.