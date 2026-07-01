ПАТАРАГ

ПАТАРАГ - главное богослужение Армянской апостольской церкви (ана­ло­гич­но ли­тур­гии в вос­точ­но­хри­сти­ан­ской и мес­се в за­пад­но­хри­сти­ан­ской тра­ди­ци­ях).

Бо­го­слу­жеб­ные тек­сты (пер­во­на­чаль­но пе­ре­вод с греческого языка) пред­став­ля­ют со­бой армянскую ре­дак­цию вос­точ­но­хри­сти­ан­ской ли­тур­гии с ря­дом ори­ги­наль­ных вста­вок. В му­зы­ке патарага в древ­но­сти пре­об­ла­да­ли ре­чи­та­тив и псал­мо­дия, со вре­ме­нем раз­ви­ва­лись фор­мы хо­ро­во­го (сил­ла­би­че­ско­го) и соль­но­го (ме­лиз­ма­ти­че­ско­го) пе­ния. В XII веке Нер­сес Шно­ра­ли пе­ре­ра­бо­тал и до­пол­нил кор­пус пес­но­пе­ний патарага, под­няв их на но­вый ху­дожественный уро­вень. Пер­вый мно­го­го­лос­ный патараг (в гар­мо­ни­че­ском скла­де) соз­дал М.Г. Ек­ма­лян (издан в 1892 году). Па­та­раг Ко­ми­та­са (ру­ко­пись за­вер­ше­на его уче­ни­ком В. Сар­ки­ся­ном, издан в 1933 году в Па­ри­же) - вер­ши­на армянской мно­го­го­лос­ной ду­хов­ной му­зы­ки; прин­ци­пы ев­ропейской по­ли­фо­нии здесь со­еди­не­ны с национальными осо­бен­но­стя­ми армянской цер­ков­ной мо­но­дии.

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