ПАТАРАГ
ПАТАРАГ - главное богослужение Армянской апостольской церкви (аналогично литургии в восточнохристианской и мессе в западнохристианской традициях).
Богослужебные тексты (первоначально перевод с греческого языка) представляют собой армянскую редакцию восточнохристианской литургии с рядом оригинальных вставок. В музыке патарага в древности преобладали речитатив и псалмодия, со временем развивались формы хорового (силлабического) и сольного (мелизматического) пения. В XII веке Нерсес Шнорали переработал и дополнил корпус песнопений патарага, подняв их на новый художественный уровень. Первый многоголосный патараг (в гармоническом складе) создал М.Г. Екмалян (издан в 1892 году). Патараг Комитаса (рукопись завершена его учеником В. Саркисяном, издан в 1933 году в Париже) - вершина армянской многоголосной духовной музыки; принципы европейской полифонии здесь соединены с национальными особенностями армянской церковной монодии.