ПАСТЫРСКОЕ ГОРОДИЩЕ
ПАСТЫРСКОЕ ГОРОДИЩЕ - многослойное городище на территории хутора Свинолуповка, в 3 км западнее села Пастырское Смелянского района Черкасской области Украины.
Раскопки В.В. Хвойки в 1898 и 1901 годы, И.В. Фабрициус и С.В. Коршенко в 1938 году, С.В. Коршенко в 1939 году, М.Ю. Брайчевского в 1949 и 1955 годы, О.М. Приходнюка в 1990-1993 годы, 1995 года, 1997 года, 1998 года. Пастырское городище в плане имеет грушевидную форму (окружено валом и рвом), более узкая левобережная часть (площадь около 5 га) отделена от правобережной (около 15 га) долиной реки Сухой Ташлык (Ляна).
Нижние слои относятся к скифской археологической культуре, прослежено 2 этапа сооружения укреплений - VII-VI и IV-III веков до нашей эры; столбовые конструкции. Изучались зольники, наземные глинобитные постройки с очагом, полуземлянки, курганы на городище и близ него, раскопки которых вели В.В. Хвойка и Н.Е. Бранденбург в 1900-1901 годы.
В раннем Средневековье использовался вал скифского времени. Была обжита в основном левобережная часть. Изучались расположенные рядами жилые и хозяйственные полуземлянки, в том числе с печью-каменкой (есть достроенные на материковом останце) или с очагом в углу, ямы, кузница, металлургич. горн. В правобережной части частично исследованы 3 углублённых длинных сооружения (шириной около 3-3,7 м; длиной более 30 м), имевшие деревянные конструкции. Прослежены «ступеньки», участок близ ямок, где найдены керамические сосуды с зерном («стеллажи»), места концентрации пряслиц и другие; человеческие скелеты, связаны, вероятно, с гибелью сооружений в пожаре. Высказывалось предположение, что это общественные постройки. Лепная керамика имеет аналогии в раннесредневековых культурах от Среднего Поднепровья до Нижнего Подунавья, а сделанная на круге, с пролощённым геометрическим орнаментом (преобладают горшки с шаровидным туловом - пастырского типа), - на востоке Балкан. Есть амфоры, известные в Причерноморье. Среди других находок: жернова и оселки; наральники, серпы, косы, кузнечные и ювелирные инструменты (в том числе клад), долото, струг, топоры, наконечники копий и стрел. Украшения представлены наборами из 2 кладов, включающими: височные кольца с подвеской из полых шариков или звездообразной формы, в том числе местной серии; вырезанные из тонкого металлического листа фибулы и подвески; полые браслеты. Найдены также височные подвески с 4 разновеликими шариками, фибулы (в том числе в качестве лома в кладе ювелира) - антропоморфные, обычные для Поднепровья, и пальчатые днестро-дунайской подгруппы, детали ременных гарнитуров степного и дунайского круга, бусы и другие. Женский убор, характерный для Пастырского городища, показателен для 2-й группы днепровских раннесредневековых кладов, датируемой в рамках последних десятилетий VII - начала или 1-й трети VIII векоа (смотреть также Мартыновский клад, Харьевский клад).
Часть объектов, в том числе большая керамич. урна с остатками трупосожжения на стороне, найденная между кусками глины недалеко от скопления камней («святилище»), не имеют достоверной культурно- хронологич. привязки. С Пастырским городищем связывают и одну из крупнейших в Восточной Европе коллекцию фибул, неоднократно привлекавшую внимание специалистов, но большинство этих вещей (также как некоторые украшения и предметы вооружения) являются покупками, то есть их принадлежность Пастырскому городищу не достоверна.
Выдвигавшиеся версии о связях Пастырского городища с традициями черняховской культуры и ряд других не поддерживаются современными специалистами. М.И. Артамонов выделял особую «пастырскую культуру», связываемую с кутригурами (по Артамонову - местное ираноязычное население, тюркизированное булгарами), но эта атрибуция встречает сильные контраргументы многочисленных противников. Ряд исследователей считают Пастырское городище ремесленным и, возможно, политическим центром, где присутствовало как местное население, в том числе восточно-славянское, близкое носителям культуры Луки-Райковецкой, так и выходцы из Подунавья.