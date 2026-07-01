ПАСТЫРСКОЕ ГОРОДИЩЕ

ПАСТЫРСКОЕ ГОРОДИЩЕ - мно­го­слой­ное го­ро­ди­ще на тер­ри­то­рии ху­то­ра Сви­но­лу­пов­ка, в 3 км за­пад­нее села Пас­тыр­ское Сме­лян­ско­го района Чер­кас­ской области Ук­раи­ны.

Рас­коп­ки В.В. Хвой­ки в 1898 и 1901 годы, И.В. Фаб­ри­ци­ус и С.В. Кор­шен­ко в 1938 году, С.В. Кор­шен­ко в 1939 году, М.Ю. Брай­чев­ско­го в 1949 и 1955 годы, О.М. При­ход­ню­ка в 1990-1993 годы, 1995 года, 1997 года, 1998 года. Пастырское городище в пла­не име­ет гру­ше­вид­ную фор­му (ок­ру­же­но ва­лом и рвом), бо­лее уз­кая ле­во­бе­реж­ная часть (площадь около 5 га) от­де­ле­на от пра­во­бе­реж­ной (около 15 га) до­ли­ной реки Су­хой Таш­лык (Ля­на).

Ниж­ние слои от­но­сят­ся к скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ре , про­сле­же­но 2 эта­па со­ору­же­ния ук­ре­п­ле­ний - VII-VI и IV-III веков до нашей эры; стол­бо­вые кон­ст­рук­ции. Изу­ча­лись золь­ни­ки, на­зем­ные гли­но­бит­ные по­строй­ки с оча­гом, по­лу­зем­лян­ки, кур­га­ны на го­ро­ди­ще и близ не­го, рас­коп­ки ко­то­рых ве­ли В.В. Хвой­ка и Н.Е. Бран­ден­бург в 1900-1901 годы.

В ран­нем Сред­не­ве­ко­вье ис­поль­зо­вал­ся вал скиф­ско­го вре­ме­ни. Бы­ла об­жи­та в основном ле­во­бе­реж­ная часть. Изу­ча­лись рас­по­ло­жен­ные ря­да­ми жи­лые и хо­зяйственные по­лу­зем­лян­ки, в том числе с пе­чью-ка­мен­кой (есть до­стро­ен­ные на ма­те­ри­ко­вом ос­тан­це) или с оча­гом в уг­лу, ямы, куз­ни­ца, ме­тал­лур­гич. горн. В пра­во­бе­реж­ной час­ти час­тич­но ис­сле­до­ва­ны 3 уг­луб­лён­ных длин­ных со­ору­же­ния (ши­ри­ной около 3-3,7 м; дли­ной бо­лее 30 м), имев­шие де­ревянные кон­ст­рук­ции. Про­сле­же­ны «сту­пень­ки», уча­сток близ ямок, где най­де­ны ке­ра­мические со­су­ды с зер­ном («стел­ла­жи»), мес­та кон­цен­тра­ции пряс­лиц и другие; че­ло­ве­че­ские ске­ле­ты, свя­за­ны, ве­ро­ят­но, с ги­бе­лью со­ору­же­ний в по­жа­ре. Вы­ска­зы­ва­лось пред­по­ло­же­ние, что это об­щественные по­строй­ки. Леп­ная ке­ра­ми­ка име­ет ана­ло­гии в ран­не­сред­не­ве­ко­вых куль­ту­рах от Среднего По­днеп­ро­вья до Ниж­не­го По­ду­на­вья, а сде­лан­ная на кру­ге, с про­ло­щён­ным гео­мет­рическим ор­на­мен­том (пре­об­ла­да­ют горш­ки с ша­ро­вид­ным ту­ло­вом - пас­тыр­ско­го ти­па), - на вос­то­ке Бал­кан. Есть ам­фо­ры, из­вест­ные в При­чер­но­мо­рье. Сре­ди других на­хо­док: жер­но­ва и осел­ки; на­раль­ни­ки, сер­пы, ко­сы, куз­неч­ные и юве­лир­ные ин­ст­ру­мен­ты (в том числе клад), до­ло­то, струг, то­по­ры, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел. Ук­ра­ше­ния пред­став­ле­ны на­бо­ра­ми из 2 кла­дов, вклю­чаю­щи­ми: ви­соч­ные коль­ца с под­вес­кой из по­лых ша­ри­ков или звез­до­об­раз­ной фор­мы, в том числе ме­ст­ной се­рии; вы­ре­зан­ные из тон­ко­го ме­тал­лического лис­та фи­бу­лы и под­вес­ки; по­лые брас­ле­ты. Най­де­ны так­же ви­соч­ные под­вес­ки с 4 раз­но­великими ша­ри­ка­ми, фи­бу­лы (в том числе в ка­че­ст­ве ло­ма в кла­де юве­ли­ра) - ан­тро­по­морф­ные, обыч­ные для По­днеп­ро­вья, и паль­ча­тые дне­ст­ро-ду­най­ской под­груп­пы, де­та­ли ре­мен­ных гар­ни­ту­ров степ­но­го и ду­най­ско­го кру­га, бу­сы и другие. Жен­ский убор, ха­рак­тер­ный для Пастырского городища, по­ка­за­те­лен для 2-й груп­пы днеп­ров­ских ран­не­сред­не­ве­ко­вых кла­дов, да­ти­руе­мой в рам­ках по­след­них де­ся­ти­ле­тий VII - начала или 1-й тре­ти VIII векоа (смотреть так­же Мар­ты­нов­ский клад, Харь­ев­ский клад).

Часть объ­ек­тов, в том числе боль­шая ке­ра­мич. ур­на с ос­тат­ка­ми тру­по­сож­же­ния на сто­ро­не, най­ден­ная ме­ж­ду кус­ка­ми гли­ны не­да­ле­ко от ско­п­ле­ния кам­ней («свя­ти­ли­ще»), не име­ют дос­то­вер­ной куль­тур­но- хро­но­ло­гич. при­вяз­ки. С Пастырским городищем свя­зы­ва­ют и од­ну из круп­ней­ших в Восточной Ев­ро­пе кол­лек­цию фи­бул, не­од­но­крат­но при­вле­кав­шую вни­ма­ние спе­циа­ли­стов, но боль­шин­ст­во этих ве­щей (так­же как не­ко­то­рые ук­ра­ше­ния и пред­ме­ты во­ору­же­ния) яв­ля­ют­ся по­куп­ка­ми, то есть их при­над­леж­ность Пастырскому городищу не до­сто­вер­на.

Вы­дви­гав­шие­ся вер­сии о свя­зях Пастырского городища с тра­ди­ция­ми чер­ня­хов­ской куль­ту­ры и ряд других не под­дер­жи­ва­ют­ся современными спе­циа­ли­ста­ми. М.И. Ар­та­мо­нов вы­де­лял осо­бую «пас­тыр­скую куль­ту­ру», свя­зы­вае­мую с кут­ри­гу­ра­ми (по Ар­та­мо­но­ву - ме­ст­ное ира­но­языч­ное на­се­ле­ние, тюр­ки­зи­ро­ван­ное бул­га­ра­ми), но эта ат­ри­бу­ция встре­ча­ет силь­ные контр­ар­гу­мен­ты мно­го­численных про­тив­ни­ков. Ряд ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют Пастырское городище ре­мес­лен­ным и, воз­мож­но, по­ли­тическим цен­тром, где при­сут­ст­во­ва­ло как ме­ст­ное на­се­ле­ние, в том числе восточно-сла­вян­ское, близ­кое но­си­те­лям куль­ту­ры Лу­ки-Рай­ко­вец­кой, так и вы­ход­цы из По­ду­на­вья.

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