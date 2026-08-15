ПАСТУРЕЛЬ

ПАСТУРЕЛЬ - жанр средневековой куртуазной поэзии и музыки, рыцарский вариант античной буколики.

Не­по­средств. пред­ше­ст­вен­ни­ца пас­то­ра­ли Но­во­го вре­ме­ни , Пастурель име­ет как фольк­лор­ные, так и литературные кор­ни. Как пра­ви­ло, стро­ит­ся в ви­де диа­ло­га (ры­царь до­мо­га­ет­ся люб­ви сель­ской кра­са­ви­цы). Наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние в Ев­ро­пе по­лу­чи­ла в XII-XIV века, пре­ж­де все­го у про­ванских тру­ба­ду­ров и французских тру­ве­ров. Пер­вое упо­ми­на­ние о пастурели свя­за­но с име­нем тру­ба­ду­ра Сер­ка­мо­на (1-я половина XII века), наи­бо­лее ран­ний из со­хра­нив­ших­ся об­раз­цов поэ­зии и му­зы­ки пастурель при­над­ле­жит его уче­ни­ку Мар­каб­рю («Од­на­ж­ды у из­го­ро­ди по­встре­чал я пас­туш­ку», середина XII века). В твор­че­ст­ве тру­ве­ров пастурель эво­лю­цио­ни­ро­ва­ла в сто­ро­ну те­ат­ра­ли­зованного пред­став­ле­ния из кре­сть­ян­ской жиз­ни («Иг­ра о Ро­бе­не и Ма­ри­он» Ада­ма де ла Аля, около 1283 года). Ав­то­ра­ми П. бы­ли во Фран­ции Жан Бо­дель (около 1165-1210) и Жан Фру­ас­сар, в Гер­ма­нии - Гот­фрид фон Ней­фен (1200-1255) и Ос­вальд фон Воль­кен­штейн (около 1377-1445), в Ита­лии - Гви­до Ка­валь­кан­ти и Фран­ко Сак­кет­ти (около 1332-1400). С пастурелью пе­ре­кли­ка­ет­ся один из эпи­зо­дов по­эмы Э. Спен­се­ра «Ко­ро­ле­ва фей» (1590-1596), где дей­ст­ву­ет пас­туш­ка Пас­то­рел­ла, а так­же сце­на уха­жи­ва­ния Фер­ди­нан­да за Ми­ран­дой в тра­ги­ко­ме­дии У. Шек­спи­ра «Бу­ря» (1612). Пастурель при­сут­ст­ву­ет в опе­ре «Де­ре­вен­ский фи­ло­соф» Б. Га­луп­пи (либретто К. Голь­до­ни, 1754 год). С уси­ле­ни­ем ин­те­ре­са к средневековой по­эзии ком­по­зи­то­ры конца XIX-XX веков соз­да­ва­ли пес­ни на тек­сты пастурели, а так­же ин­ст­ру­мен­таль­ные пье­сы с та­ким названием (Па­сту­ре­ли для скрип­ки и фортепиано Э. Эл­га­ра, 1884 год).

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