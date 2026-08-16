ПАСТИЧЧО

ПАСТИЧЧО - (итальянский pasticcio, буквально - паш­тет, в пе­ре­нос­ном зна­че­нии - смесь)

1) опер­ное пред­став­ле­ние, со­став­лен­ное из но­ме­ров, за­им­ст­во­ван­ных из ра­нее со­здан­ных опер не­сколь­ких (ре­же од­но­го) ком­по­зи­то­ров. Пастиччо из­вест­ны с конца XVII века, мно­гие опе­ры-се­риа XVIII века пред­став­ля­ли со­бой пастиччо (тек­сто­вая ос­но­ва - од­но из ти­по­вых либ­рет­то , к ко­то­рым не­од­но­крат­но об­ра­ща­лись раз­ные ком­по­зи­то­ры; ре­чи­та­ти­вы соз­да­ва­лись за­но­во). Прин­цип пастиччо при­ме­нял­ся и в других опер­ных жан­рах вплоть до 2-й половины XIX века. При­ме­ры опер-пас­тич­чо, соз­дан­ных ком­по­зи­то­ра­ми на собственном ма­те­риа­ле, - «Орест» Г.Ф. Ген­де­ля, «Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни (вклю­ча­ет музыкальные от­рыв­ки из его же опер «Век­сель на брак», «Ав­ре­ли­ан в Паль­ми­ре» и «Си­гиз­мунд»). За­им­ст­во­ван­ный ма­те­ри­ал ино­гда ин­тер­пре­ти­ро­вал­ся в па­ро­дий­но-иро­ническом клю­че (например, му­зы­ка тор­жественного ше­ст­вия из «Ри­наль­до» Ген­де­ля со­про­во­ж­да­ет марш шай­ки во­ров в «Опе­ре ни­ще­го» Дж. Пе­пу­ша; смотреть в статье Бал­лад­ная опе­ра). Об­ра­зец пастиччо в русской му­зы­ке - опе­ра-фарс «Бо­га­ты­ри» А.П. Бо­ро­ди­на (1867), в ко­то­рой в ко­мическом ви­де ис­поль­зо­ва­ны фраг­мен­ты из раз­ных опер и опе­ретт, ряд русских народных пе­сен. 2) Опе­ра, в соз­да­нии ко­то­рой при­ни­ма­ли уча­стие несколько ком­по­зи­то­ров: «Ари­он» (1694 год, Ми­лан, 27 ав­то­ров, в том числе Д. Эр­ба, А. Скар­лат­ти), «Му­ций Сце­во­ла» Ф. Ама­деи, Дж. Б. Бо­нон­чи­ни и Ген­де­ля (1721, Лон­дон), «Мни­мая ра­бы­ня» К. В. Глю­ка, Дж. Мак­ка­ри и Дж. Б. Лам­пунь­я­ни (1744). Тер­мин «Пастиччо» в этом зна­че­нии при­нят толь­ко в итальянской тра­ди­ции.

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