ПАСТИЧЧО
ПАСТИЧЧО - (итальянский pasticcio, буквально - паштет, в переносном значении - смесь)
1) оперное представление, составленное из номеров, заимствованных из ранее созданных опер нескольких (реже одного) композиторов. Пастиччо известны с конца XVII века, многие оперы-сериа XVIII века представляли собой пастиччо (текстовая основа - одно из типовых либретто, к которым неоднократно обращались разные композиторы; речитативы создавались заново). Принцип пастиччо применялся и в других оперных жанрах вплоть до 2-й половины XIX века. Примеры опер-пастиччо, созданных композиторами на собственном материале, - «Орест» Г.Ф. Генделя, «Севильский цирюльник» Дж. Россини (включает музыкальные отрывки из его же опер «Вексель на брак», «Аврелиан в Пальмире» и «Сигизмунд»). Заимствованный материал иногда интерпретировался в пародийно-ироническом ключе (например, музыка торжественного шествия из «Ринальдо» Генделя сопровождает марш шайки воров в «Опере нищего» Дж. Пепуша; смотреть в статье Балладная опера). Образец пастиччо в русской музыке - опера-фарс «Богатыри» А.П. Бородина (1867), в которой в комическом виде использованы фрагменты из разных опер и оперетт, ряд русских народных песен. 2) Опера, в создании которой принимали участие несколько композиторов: «Арион» (1694 год, Милан, 27 авторов, в том числе Д. Эрба, А. Скарлатти), «Муций Сцевола» Ф. Амадеи, Дж. Б. Бонончини и Генделя (1721, Лондон), «Мнимая рабыня» К. В. Глюка, Дж. Маккари и Дж. Б. Лампуньяни (1744). Термин «Пастиччо» в этом значении принят только в итальянской традиции.