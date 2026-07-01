ПАСПОРТ

ПАСПОРТ - основной документ, удостоверяющий личность гражданина на территории государства или за его пределами.

В Рос­сии паспорт обя­за­ны иметь все гра­ж­да­не РФ, дос­тиг­шие 14-лет­не­го воз­рас­та и про­жи­ваю­щие на тер­ри­то­рии Российской Фе­де­ра­ции. Блан­ки паспорта из­го­тав­ли­ва­ют­ся по еди­но­му для всей Российской Фе­де­ра­ции об­раз­цу и оформ­ля­ют­ся на русском язы­ке. В паспорт вно­сят­ся све­де­ния о лич­но­сти гра­ж­да­ни­на (фа­ми­лия, имя, от­че­ст­во, пол, да­та ро­ж­де­ния и ме­сто ро­ж­де­ния), про­из­во­дят­ся от­мет­ки (о ре­ги­ст­ра­ции гра­ж­да­ни­на по мес­ту жи­тель­ст­ва и сня­тии его с ре­ги­ст­ра­ци­он­но­го учё­та, об от­но­ше­нии к во­ин­ской обя­зан­но­сти гра­ж­дан, дос­тиг­ших 18-лет­не­го воз­рас­та, о ре­ги­ст­ра­ции и рас­тор­же­нии бра­ка, де­тях; о ра­нее вы­дан­ных основных до­ку­мен­тах, удо­сто­ве­ряю­щих лич­ность гра­ж­да­ни­на РФ на тер­ри­то­рии Российской Фе­де­ра­ции и за её пре­де­ла­ми). По же­ла­нию гра­ж­да­ни­на в паспорте так­же про­из­во­дят­ся от­мет­ки о его груп­пе кро­ви и ре­зус-фак­то­ре; об иден­ти­фи­ка­ци­он­ном но­ме­ре на­ло­го­пла­тель­щи­ка. Срок дей­ст­вия паспорта: от 14 лет - до дос­ти­же­ния 20-лет­не­го воз­рас­та; от 20 лет - до дос­ти­же­ния 45-лет­не­го воз­рас­та; от 45 лет - бес­сроч­но.

Для вы­ез­да за гра­ни­цу гра­ж­да­ни­ну РФ не­об­хо­дим за­гра­нич­ный паспорт, ко­то­рый оформ­ля­ет­ся со­от­вет­ст­вую­щим государственным ор­га­ном (Фе­де­раль­ной ми­грационной служ­бой) в ви­де до­ку­мен­та на бу­маж­ном но­си­те­ле и вы­да­ёт­ся сро­ком на 5 лет (паспорт, со­дер­жа­щий элек­трон­ный но­си­тель ин­фор­ма­ции, - сро­ком на 10 лет).

Паспорт су­ще­ст­ву­ют во всех стра­нах, од­на­ко но­си­те­ли, ин­фор­ма­ция, со­дер­жа­щая­ся в паспорте, и другое мо­гут су­ще­ст­вен­но от­ли­чать­ся. С 2010 года не­ко­то­рые го­су­дар­ст­ва на­ча­ли вы­да­вать толь­ко ма­ши­но­счи­ты­вае­мые пас­пор­та, со­дер­жа­щие био­мет­рические и другие дан­ные(све­де­ния о ви­зах, циф­ро­вое фо­то­гра­фическое изо­бра­же­ние(я) ли­ца, от­пе­чат­ков паль­цев и/или ра­дуж­ной обо­лоч­ки гла­з), хра­ня­щие­ся на кри­стал­ле бес­кон­такт­ной ин­те­граль­ной схе­мы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)