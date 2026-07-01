ПАСПОРТ
ПАСПОРТ - основной документ, удостоверяющий личность гражданина на территории государства или за его пределами.
В России паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации. Бланки паспорта изготавливаются по единому для всей Российской Федерации образцу и оформляются на русском языке. В паспорт вносятся сведения о личности гражданина (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения), производятся отметки (о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учёта, об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста, о регистрации и расторжении брака, детях; о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории Российской Федерации и за её пределами). По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки о его группе крови и резус-факторе; об идентификационном номере налогоплательщика. Срок действия паспорта: от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста; от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста; от 45 лет - бессрочно.
Для выезда за границу гражданину РФ необходим заграничный паспорт, который оформляется соответствующим государственным органом (Федеральной миграционной службой) в виде документа на бумажном носителе и выдаётся сроком на 5 лет (паспорт, содержащий электронный носитель информации, - сроком на 10 лет).
Паспорт существуют во всех странах, однако носители, информация, содержащаяся в паспорте, и другое могут существенно отличаться. С 2010 года некоторые государства начали выдавать только машиносчитываемые паспорта, содержащие биометрические и другие данные(сведения о визах, цифровое фотографическое изображение(я) лица, отпечатков пальцев и/или радужной оболочки глаз), хранящиеся на кристалле бесконтактной интегральной схемы.