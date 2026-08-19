ПАСКОЛИ ДЖОВАННИ

ПАСКОЛИ ДЖОВАННИ - итальянский поэт.

Тра­гическая смерть от­ца (кре­сть­я­ни­на по про­ис­хо­ж­де­нию) в 1867 году, а так­же смерть ма­те­ри и дво­их брать­ев ока­зали зна­чительное воз­дей­ст­вие на твор­че­ст­во Пасколи, с его по­вы­шен­ным вни­манием к те­ме смер­ти и апо­ло­ги­ей се­мьи как выс­шей цен­но­сти. Окон­чил Бо­лон­ский университет (1882); пре­по­да­вал греческий язык и ла­тынь в различных ли­це­ях Ита­лии (1882-1903); с 1906 года воз­глав­лял ка­фед­ру итальянской литературы Бо­лон­ско­го университета, сме­нив на этом по­сту сво­его учи­те­ля Дж. Кар­дуч­чи . Пе­ча­тал­ся с 1890 года; пер­вый по­этический сборник «Та­ма­риск» («Myricae», 1891 год) вы­звал бла­го­же­лательный от­зыв Г. Д’Аннунцио. В сборниках «Пес­ни Кас­тель­век­кьо» («Canti di Cas­tel­vec­chio», 1903 год), «Пер­вые сти­хо­тво­ре­ния» («Pri­mi poemetti», 1904 год), «Но­вые сти­хо­тво­ре­ния» («Nuovi poemetti», 1909 год), «Ита­лий­ские по­эмы» («Poemi italici», 1911 год) эво­лю­цио­ни­ро­вал от сле­до­ва­ния ма­не­ре Кар­дуч­чи (от­то­чен­ность фор­мы, чёт­кость мыс­ли, вир­ту­оз­ность об­раза) к ин­тим­но-ли­рическому пе­ре­жи­ва­нию при­ро­ды и кре­сть­ян­ско­го бы­та. Тя­го­те­ние к им­прес­сио­ни­стич­но­сти, спон­тан­но­сти вы­ра­же­ния, на­ив­но-дет­ско­му вос­при­ятию ми­ра, при­су­щее по­эзии Пасколи, на­шло тео­ре­тическое вы­ра­же­ние в его эс­се «Ди­тя» («Il fan­ciul­lino», 1897 год). Ин­те­рес к мис­тическим ас­пек­там бы­тия и ме­лан­хо­лическая ин­то­на­ция сбли­жа­ют Пасколи с различными те­че­ния­ми де­ка­дан­са и с французским сим­во­лиз­мом. Ав­тор сборников: «Пир­ше­ст­вен­ные по­эмы» («Poemi con­vi­viali», 1904 год) в ду­хе Го­ме­ра и алек­сан­д­рий­ской по­эзии, и «Оды и гим­ны» («Odi e inni», 1906 год), вы­пол­нен­ных в под­ра­жа­ние Вер­ги­лию и Го­ра­цию. В сборник «Кан­цо­ны ко­ро­ля Эн­цо» («Canzoni di re Enzo», 1909 год) - сти­ли­зация фольк­лор­но-эпического об­раза Сред­не­ве­ко­вья.

Ши­ро­кую из­вест­ность сни­ска­ли фи­ло­ло­гические ис­сле­до­ва­ния Пасколи, в осо­бен­но­сти вы­звав­ший кри­ти­ку со сто­ро­ны Б. Кро­че и его по­сле­до­ва­те­лей цикл тру­дов о Дан­те : «Тём­ная Ми­нер­ва» («Minerva oscura», 1898 год), «Под по­кро­вом» («Sotto il velame», 1900 год), «Чу­дес­ное ви­де­ние» («Mirabile visione», 1902 год) и прочие. Сре­ди со­чи­не­ний: сти­хи на ла­ты­ни, в том числе сборник «Пес­ни» («Carmina», vol. 1-2, 1912 год), пе­ре­во­ды ан­тич­ных по­этов, про­из­ве­де­ний У. Вор­дс­вор­та, А. Тен­ни­со­на.

Cочинения:

Tutte le opere. Mil., 1952-1954. Vol. 1-3;

Poesie. Torino, 2002.