ПАСКОЛИ ДЖОВАННИ
ПАСКОЛИ ДЖОВАННИ - итальянский поэт.
Трагическая смерть отца (крестьянина по происхождению) в 1867 году, а также смерть матери и двоих братьев оказали значительное воздействие на творчество Пасколи, с его повышенным вниманием к теме смерти и апологией семьи как высшей ценности. Окончил Болонский университет (1882); преподавал греческий язык и латынь в различных лицеях Италии (1882-1903); с 1906 года возглавлял кафедру итальянской литературы Болонского университета, сменив на этом посту своего учителя Дж. Кардуччи. Печатался с 1890 года; первый поэтический сборник «Тамариск» («Myricae», 1891 год) вызвал благожелательный отзыв Г. Д’Аннунцио. В сборниках «Песни Кастельвеккьо» («Canti di Castelvecchio», 1903 год), «Первые стихотворения» («Primi poemetti», 1904 год), «Новые стихотворения» («Nuovi poemetti», 1909 год), «Италийские поэмы» («Poemi italici», 1911 год) эволюционировал от следования манере Кардуччи (отточенность формы, чёткость мысли, виртуозность образа) к интимно-лирическому переживанию природы и крестьянского быта. Тяготение к импрессионистичности, спонтанности выражения, наивно-детскому восприятию мира, присущее поэзии Пасколи, нашло теоретическое выражение в его эссе «Дитя» («Il fanciullino», 1897 год). Интерес к мистическим аспектам бытия и меланхолическая интонация сближают Пасколи с различными течениями декаданса и с французским символизмом. Автор сборников: «Пиршественные поэмы» («Poemi conviviali», 1904 год) в духе Гомера и александрийской поэзии, и «Оды и гимны» («Odi e inni», 1906 год), выполненных в подражание Вергилию и Горацию. В сборник «Канцоны короля Энцо» («Canzoni di re Enzo», 1909 год) - стилизация фольклорно-эпического образа Средневековья.
Широкую известность снискали филологические исследования Пасколи, в особенности вызвавший критику со стороны Б. Кроче и его последователей цикл трудов о Данте: «Тёмная Минерва» («Minerva oscura», 1898 год), «Под покровом» («Sotto il velame», 1900 год), «Чудесное видение» («Mirabile visione», 1902 год) и прочие. Среди сочинений: стихи на латыни, в том числе сборник «Песни» («Carmina», vol. 1-2, 1912 год), переводы античных поэтов, произведений У. Вордсворта, А. Теннисона.
Cочинения:
Tutte le opere. Mil., 1952-1954. Vol. 1-3;
Poesie. Torino, 2002.