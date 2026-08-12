ПАСКАЛЬ БЛЕЗ
ПАСКАЛЬ БЛЕЗ - французский писатель, мистик, религиозный философ, математик, физик.
Родился в семье королевского советника, в 1626 году потерял мать. В 1631 году семья перебралась в Париж.
Первым увлечением Паскаля стала математика, с 12 лет он наравне с крупными учёными участвовал в работе научного кружка М. Мерсенна, в 16 лет написал «Опыт теории конических сечений» («Essay pour les coniques», 1640 год) с доказательством одной из основных теорем проективной геометрии - Паскаля теоремы. В 1639 году с отцом, назначенным по приказу кардинала А. Ж. дю Плесси де Ришельё интендантом Нормандии, переехал в Руан, где изобрёл счётную машину («паскалина», совершенствовалась до 1649 года, стала прототипом арифмометра), чтобы облегчить подсчёты собранных налогов. Осенью 1646 года познакомился с опытами Э. Торричелли и продолжил его эксперименты по измерению атмосферного давления, в результате которых подтвердил уменьшение атмосферного давления с высотой и сформулировал основной закон гидростатики (Паскаля закон). В 1654 году открыл гидростатический парадокс. Основные физические выводы были изложены в «Новых опытах о пустоте» («Expériences nouvelles touchant le vide», 1647 год), в «Трактате о пустоте» («Trait ́e du vide», сохранились фрагменты), «Трактате о равновесии жидкостей» («Trait ́e de l’ ́equilibre des liqueurs», издан в 1663 году), «Трактате о весе воздуха» («Traité de la pésanteur de la masse de l’air», издан в 1663 году). В честь Паскаля названа единица давления - паскаль.
С 1647 года Паскаль жил в Париже, где познакомился с Р. Декартом, однако не принял его дедуктивного метода, признав приоритет эксперимента над теорией. После смерти отца (1651) сблизился с герцогом де Руанне и литераторами шевалье де Мере и Д. Миттоном, которые, будучи азартными игроками, пробудили интерес Паскаля к проблемам вероятности, ставшим центральными в его переписке с математиком П. Ферма в 1654 году. В это же время Паскаль написал «Трактат об арифметическом треугольнике» («Traité du triangle arithmétique», издан в 1665 году), а также ряд других работ об исчислении бесконечно малых. Используя метод математической индукции, Паскаль разработал подходы к вычислению площадей, объёмов и площадей поверхностей фигур, а также других задач, связанных с циклоидой, которые впоследствии были использованы Г. В. Лейбницем в создании интегрального исчисления и дифференциального исчисления. Среди других математических открытий Паскаля - способы вычисления биномиальных коэффициентов (смотреть Ньютона бином), а также алгоритмы поиска признаков делимости любого целого числа на любое другое целое число (трактат «О характере делимости чисел» - «Caractères de divisibilité des nombres», 1654 год).
Ещё во время пребывания в Руане Паскаль начал активно интересоваться вопросами веры, в 1646 году произошло его «первое обращение» после знакомства с доктриной аббата Сен-Сирана, активного проповедника янсенизма. Пережитый Паскалем в ночь с 23 на 24.11.1654 года мистический опыт окончательно обратил его к Христу; описание пережитого откровения, озаглавленное «Огонь» («Feu»), было найдено после смерти Паскаля зашитым в подкладку одежды. С 1656 года вёл полумонашеский образ жизни в янсенистской обители Пор-Рояль. Широкую известность получили «Письма к провинциалу» («Les provinciales», печатались нелегально с января 1656 года по март 1657 года, первое издание 1657 года под псевдонимом Луи де Монтальт; русский перевод 1898 года), ставшие образцом франц. сатирич. прозы, в которых Паскаль подверг едким нападкам иезуитов, осудивших в Сорбонне доктрину янсенизма и его лидера А. Арно. Письма, высмеивавшие богословские диспуты Сорбонны, стали критикой всей казуистической философии и системы ценностей иезуитов, в том числе доктрины Л. Молины о двух благодатях.
В течение жизни Паскаль, во многом вдохновлённый творчеством М. Монтеня, делал заметки и разрабатывал план к задуманному им большому труду - «Апология христианской религии»; разрозненные афоризмы опубликованы после смерти Паскаля под названием «Мысли о религии и других вопросах» («Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets», 1669 год; с XVIII века сокращённое название «Мысли», русский перевод 1843 года). Утверждая, что Истина достижима только в «познаваемом сердцем» христианском Боге, Паскаль использовал эффектную прагматическую аргументацию (так называемое пари Паскаля): если Бог существует и я в него верю, то я обретаю Истину и бесконечность, если при этом Бога не существует, я ничего не теряю; но если Бог всё же существует, а я в него не верю, то я ничего не получаю, так почему бы не попробовать верить? Среди «малых» сочинений Паскаля о христианстве: записанная Н. Фонтеном беседа Паскаля с отшельником и духовным наставником Пор-Рояля Л. И. де Саси, «Молитва, чтобы Бог дал мне употребить болезни во благо» («Prière pour demander à Dieu le bon usages des maladies», после 1659 года) и другие.
Место Паскаля в истории философии определяется тем, что это первый мыслитель, который, пройдя через опыт механистического рационализма XVII века, со всей остротой поставил вопрос о границах «научности», указывая при этом на «доводы сердца», отличные от «доводов разума», и тем самым предвосхищая последующую иррационалистическую тенденцию в философии (Ф. Г. Якоби, романтизм и так далее, вплоть до представителей экзистенциализма). Выведя основные идеи христианства из традиционного синтеза с космологией и метафизикой аристотелевского или неоплатонического типа, Паскаль отказывается строить искусственно гармонизированный теологический образ мира; его ощущение космоса выражено в словах: «Это вечное молчание безграничных пространств ужасает меня». Паскаль исходит из образа человека, воспринятого динамически («состояние человека - непостоянство, тоска, беспокойство»), и не устаёт говорить о трагичности и хрупкости человека и одновременно о его достоинстве, состоящем в акте мышления (человек - «мыслящий тростник», «в пространстве вселенная объемлет и поглощает меня, как точку; в мысли я объемлю её»).
Паскаль оказал существенное воздействие на углубление психологизма французской классической прозы (М. де Севинье, М. М. де Лафайет и другие), в том числе на развитие жанра афоризма во Франции (Ф. де Ларошфуко, Ж. де Лабрюйер и другие) и памфлетных эпистоляриев (Ш. Л. де Монтескьё и другие); французские экзистенциалисты считали Паскаля своим наставником. Идеи Паскаля получили значительную популярность в России во 2-й половине XIX века; Л.Н. Толстой называл его «учителем человечества».
Сочинения:
Трактат о равновесии жидкостей // Начала гидростатики: Архимед. Стэвин. Галилей. Паскаль. 2-е изд. М.;
Л., 1933;
Мысли. М., 1995;
Œuvres complètes. P., 1998–2000. Vol. 1–2; Мысли. Малые сочинения. Письма. М., 2003.