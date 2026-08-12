ПАСКАЛЬ БЛЕЗ

ПАСКАЛЬ БЛЕЗ - французский писатель, мистик, религиозный философ, математик, физик.

Ро­дил­ся в се­мье ко­ро­лев­ско­го со­вет­ни­ка, в 1626 году по­те­рял мать. В 1631 году се­мья пе­ре­бра­лась в Па­риж .

Пер­вым ув­ле­че­ни­ем Паскаля ста­ла ма­те­ма­ти­ка, с 12 лет он на­рав­не с круп­ны­ми учё­ны­ми уча­ст­во­вал в ра­бо­те на­учного круж­ка М. Мер­сен­на, в 16 лет на­пи­сал «Опыт тео­рии ко­ни­че­ских се­че­ний» («Essay pour les coniques», 1640 год) с до­ка­за­тель­ст­вом од­ной из основных тео­рем про­ек­тив­ной гео­мет­рии - Пас­ка­ля тео­ре­мы. В 1639 году с от­цом, на­зна­чен­ным по при­ка­зу кар­ди­на­ла А. Ж. дю Плес­си де Ри­ше­льё ин­тен­дан­том Нор­ман­дии, пе­ре­ехал в Ру­ан, где изо­брёл счёт­ную ма­ши­ну («пас­ка­ли­на», со­вер­шен­ст­во­ва­лась до 1649 года, ста­ла про­то­ти­пом ариф­мо­мет­ра), что­бы об­лег­чить под­счё­ты со­б­ран­ных на­ло­гов. Осе­нью 1646 года по­зна­ко­мил­ся с опы­та­ми Э. Тор­ри­чел­ли и про­дол­жил его экс­пе­ри­мен­ты по из­ме­ре­нию ат­мо­сфер­но­го дав­ле­ния, в ре­зуль­та­те ко­то­рых под­твер­дил умень­ше­ние ат­мо­сфер­но­го дав­ле­ния с вы­со­той и сфор­му­ли­ро­вал основной за­кон гид­ро­ста­ти­ки (Пас­ка­ля за­кон). В 1654 году от­крыл гид­ро­ста­ти­че­ский па­ра­докс. Основные фи­зические вы­во­ды бы­ли из­ло­же­ны в «Но­вых опы­тах о пус­то­те» («Expériences nou­velles touchant le vide», 1647 год), в «Трак­та­те о пус­то­те» («Trait ́e du vide», со­хра­ни­лись фраг­мен­ты), «Трак­та­те о рав­но­ве­сии жид­ко­стей» («Trait ́e de l’ ́equilibre des liqueurs», издан в 1663 году), «Трак­та­те о ве­се воз­ду­ха» («Traité de la pésanteur de la masse de l’air», издан в 1663 году). В честь Паскаля на­зва­на еди­ни­ца дав­ле­ния - пас­каль.

С 1647 года Паскаль жил в Па­ри­же, где по­зна­ко­мил­ся с Р. Де­кар­том , од­на­ко не при­нял его де­дук­тив­но­го ме­то­да, при­знав при­ори­тет экс­пе­ри­мен­та над тео­ри­ей. По­сле смер­ти от­ца (1651) сбли­зил­ся с гер­цо­гом де Ру­ан­не и ли­те­ра­то­ра­ми ше­ва­лье де Ме­ре и Д. Мит­то­ном, ко­то­рые, бу­ду­чи азарт­ны­ми иг­ро­ка­ми, про­бу­ди­ли ин­те­рес Паскаля к про­бле­мам ве­ро­ят­но­сти, став­шим цен­траль­ны­ми в его пе­ре­пис­ке с ма­те­ма­ти­ком П. Фер­ма в 1654 году. В это же вре­мя Паскаль на­пи­сал «Трак­тат об ариф­ме­ти­че­ском тре­уголь­ни­ке» («Traité du triangle arithmétique», издан в 1665 году), а так­же ряд других ра­бот об ис­чис­ле­нии бес­ко­неч­но ма­лых. Ис­поль­зуя ме­тод ма­те­ма­тиче­ской ин­дук­ции, Паскаль раз­ра­бо­тал подходы к вы­чис­ле­нию пло­ща­дей, объ­ё­мов и пло­ща­дей по­верх­но­стей фи­гур, а так­же других за­дач, свя­зан­ных с цик­лои­дой, ко­то­рые впо­след­ст­вии бы­ли ис­поль­зо­ва­ны Г. В. Лейб­ни­цем в соз­да­нии ин­теграль­но­го ис­чис­ле­ния и диф­фе­рен­ци­аль­но­го ис­чис­ле­ния. Сре­ди других ма­те­ма­тических от­кры­тий Паскаля - спо­со­бы вы­чис­ле­ния би­но­ми­аль­ных ко­эф­фи­ци­ен­тов (смотреть Нью­то­на би­ном), а так­же ал­го­рит­мы по­ис­ка при­зна­ков де­ли­мо­сти лю­бо­го це­ло­го чис­ла на лю­бое другое це­лое чис­ло (трак­тат «О ха­рак­те­ре де­ли­мо­сти чи­сел» - «Caractères de divisi­bilité des nom­bres», 1654 год).

Ещё во вре­мя пре­бы­ва­ния в Руа­не Паскаль на­чал ак­тив­но ин­те­ре­со­вать­ся во­про­са­ми ве­ры, в 1646 году про­изош­ло его «пер­вое об­ра­ще­ние» по­сле зна­ком­ст­ва с док­три­ной аб­ба­та Сен-Си­ра­на, ак­тив­но­го про­по­вед­ни­ка ян­се­низ­ма. Пе­ре­жи­тый Паскалем в ночь с 23 на 24.11.1654 года мис­тический опыт окон­ча­тель­но об­ра­тил его к Хри­сту; опи­са­ние пе­ре­жи­то­го от­кро­ве­ния, оза­глав­лен­ное «Огонь» («Feu»), бы­ло най­де­но по­сле смер­ти Паскаля за­ши­тым в под­клад­ку оде­ж­ды. С 1656 года вёл по­лу­мо­на­ше­ский об­раз жиз­ни в ян­се­ни­ст­ской оби­те­ли Пор-Ро­яль. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли «Пись­ма к про­вин­циа­лу» («Les pro­vin­ciales», пе­ча­та­лись не­ле­галь­но с января 1656 года по март 1657 года, пер­вое издание 1657 года под псевдонимом Луи де Мон­тальт; русский перевод 1898 года), став­шие об­раз­цом франц. са­ти­рич. про­зы, в ко­то­рых Паскаль под­верг ед­ким на­пад­кам ие­зуи­тов, осу­див­ших в Сор­бон­не док­три­ну ян­се­низ­ма и его ли­де­ра А. Ар­но. Пись­ма, вы­смеи­вав­шие бо­го­слов­ские дис­пу­ты Сор­бон­ны, ста­ли кри­ти­кой всей ка­зуи­стической фи­ло­со­фии и сис­те­мы цен­но­стей ие­зуи­тов, в том числе док­три­ны Л. Мо­ли­ны о двух бла­го­да­тях.

В те­че­ние жиз­ни Паскаль, во мно­гом вдох­нов­лён­ный твор­че­ст­вом М. Мон­те­ня , де­лал за­мет­ки и раз­ра­ба­ты­вал план к за­ду­ман­но­му им боль­шо­му тру­ду - «Апо­ло­гия хри­сти­ан­ской ре­ли­гии»; раз­роз­нен­ные афо­риз­мы опуб­ли­ко­ва­ны по­сле смер­ти Паскаля под названием «Мыс­ли о ре­ли­гии и дру­гих во­про­сах» («Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets», 1669 год; с XVIII века со­кра­щён­ное название «Мыс­ли», русский перевод 1843 года). Ут­вер­ждая, что Ис­ти­на дос­ти­жи­ма толь­ко в «по­зна­вае­мом серд­цем» хри­сти­ан­ском Бо­ге, Паскаль ис­поль­зо­вал эф­фект­ную праг­ма­тическую ар­гу­мен­та­цию (так называемое па­ри Пас­ка­ля): ес­ли Бог су­ще­ст­ву­ет и я в не­го ве­рю, то я об­ре­таю Ис­ти­ну и бес­ко­неч­ность, ес­ли при этом Бо­га не су­ще­ст­ву­ет, я ни­че­го не те­ряю; но ес­ли Бог всё же су­ще­ст­ву­ет, а я в не­го не ве­рю, то я ни­че­го не по­лу­чаю, так по­че­му бы не по­про­бо­вать ве­рить? Сре­ди «ма­лых» со­чи­не­ний Паскаля о хри­сти­ан­ст­ве: за­пи­сан­ная Н. Фон­те­ном бе­се­да Паскаля с от­шель­ни­ком и ду­хов­ным на­став­ни­ком Пор-Роя­ля Л. И. де Са­си, «Мо­лит­ва, что­бы Бог дал мне упот­ре­бить бо­лез­ни во бла­го» («Prière pour demander à Dieu le bon usages des maladies», по­сле 1659 года) и другие.

Ме­сто Паскаля в ис­то­рии фи­ло­со­фии оп­ре­де­ля­ет­ся тем, что это пер­вый мыс­ли­тель, ко­то­рый, прой­дя че­рез опыт ме­ха­ни­стического ра­цио­на­лиз­ма XVII века, со всей ост­ро­той по­ста­вил во­прос о гра­ни­цах «на­уч­но­сти», ука­зы­вая при этом на «до­во­ды серд­ца», от­лич­ные от «до­во­дов ра­зу­ма», и тем са­мым пред­вос­хи­щая по­сле­дую­щую ир­ра­цио­на­ли­стическую тен­ден­цию в фи­ло­со­фии (Ф. Г. Яко­би, ро­ман­тизм и так далее, вплоть до пред­ста­ви­те­лей эк­зи­стен­циа­лиз­ма). Вы­ве­дя основные идеи хри­сти­ан­ст­ва из тра­диционного син­те­за с кос­мо­ло­ги­ей и ме­та­фи­зи­кой ари­сто­те­лев­ско­го или не­оп­ла­то­нического ти­па, Паскаль от­ка­зы­ва­ет­ся стро­ить ис­кус­ст­вен­но гар­мо­ни­зи­ро­ван­ный тео­ло­гический об­раз ми­ра; его ощу­ще­ние кос­мо­са вы­ра­же­но в сло­вах: «Это веч­ное мол­ча­ние без­гра­нич­ных про­странств ужа­са­ет ме­ня». Паскаль ис­хо­дит из об­раза че­ло­ве­ка, вос­при­ня­то­го ди­на­ми­че­ски («со­стоя­ние че­ло­ве­ка - не­по­сто­ян­ст­во, тос­ка, бес­по­кой­ст­во»), и не ус­та­ёт го­во­рить о тра­гич­но­сти и хруп­ко­сти че­ло­ве­ка и од­но­вре­мен­но о его дос­то­ин­ст­ве, со­стоя­щем в ак­те мыш­ле­ния (че­ло­век - «мыс­ля­щий тро­ст­ник», «в про­стран­ст­ве все­лен­ная объ­ем­лет и по­гло­ща­ет ме­ня, как точ­ку; в мыс­ли я объ­ем­лю её»).

Паскаль ока­зал су­ще­ст­вен­ное воз­дей­ст­вие на уг­луб­ле­ние пси­хо­ло­гиз­ма французской клас­сической про­зы (М. де Се­ви­нье, М. М. де Ла­фай­ет и другие), в том числе на раз­ви­тие жан­ра афо­риз­ма во Фран­ции (Ф. де Ла­рош­фу­ко, Ж. де Лаб­рюй­ер и другие) и пам­флет­ных эпи­сто­ля­ри­ев ( Ш. Л. де Мон­тес­кьё и другие); французские эк­зи­стен­циа­ли­сты счи­та­ли Паскаля сво­им на­став­ни­ком. Идеи Паскаля по­лу­чи­ли зна­чительную по­пу­ляр­ность в Рос­сии во 2-й половине XIX века; Л.Н. Тол­стой на­зы­вал его «учи­те­лем че­ло­ве­че­ст­ва».

Сочинения:

Трак­тат о рав­но­ве­сии жид­ко­стей // На­ча­ла гид­ро­ста­ти­ки: Ар­хи­мед. Стэ­вин. Га­ли­лей. Пас­каль. 2-е изд. М.;

Л., 1933;

Мыс­ли. М., 1995;

Œuvres complètes. P., 1998–2000. Vol. 1–2; Мыс­ли. Ма­лые со­чи­не­ния. Пись­ма. М., 2003.