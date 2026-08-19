ПАШКОВСКИЙ МОГИЛЬНИК

ПАШКОВСКИЙ МОГИЛЬНИК - грунтовый могильник эпохи Великого переселения народов близ бывшей станицы Пашковская, ныне - в западной части города Краснодар (Рос­сия).

От­крыт М.В. По­кров­ским и Н.В. Ан­фи­мо­вым в 1927 году; сбо­ры и не­боль­шие рас­коп­ки про­во­ди­лись ими в 1927, 1929, 1933, 1936, 1939 годах; К.Ф. Смир­нов в 1947 году осу­ще­ст­вил ос­мотр па­мят­ни­ка и дос­ле­до­ва­ние одного по­гре­бе­ния (при уча­стии В.П. Ши­ло­ва), в 1948-1949 годах - сис­те­ма­тические рас­коп­ки. Тру­по­по­ло­же­ния поч­ти все оди­ноч­ные, вы­тя­ну­ты на спи­не го­ло­вой на за­пад, ино­гда с от­кло­не­ния­ми к югу и се­ве­ру. По­гре­баль­ные со­ору­же­ния не про­сле­же­ны; ин­вен­тарь пред­став­лен в основном пред­ме­та­ми убо­ра на мес­тах но­ше­ния и ино­гда ке­ра­мическими со­су­да­ми (не бо­лее трёх в мо­ги­ле); в са­мой бо­га­той мо­ги­ле 5/1949 года за­фик­си­ро­ва­ны за­хо­ро­не­ние жен­щи­ны с ре­бён­ком и отдельные ско­п­ле­ние пред­ме­тов (вероятно, при­но­ше­ние). Фи­бу­лы, пряж­ки, грив­ны , брас­ле­ты, бу­сы, под­вес­ки, аму­ле­ты, зер­ка­ла, пин­це­ты и другие на ис­сле­до­ван­ных уча­ст­ках да­ти­ру­ют­ся в рам­ках 2-й половины V - конца VI (или начала VII) веков и под­раз­де­ля­ют­ся на 2 пе­рио­да. Де­та­ли убо­ра име­ют ана­ло­гии в основном на тер­ри­то­рии ме­ж­ду современными го­ро­да­ми Крас­но­дар, Но­во­рос­сийск, Ту­ап­се. Есть из­де­лия из Бос­по­ра, Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рья и других ре­гио­нов. Про­ис­хо­ж­де­ние, эт­ническая при­над­леж­ность, судь­ба на­се­ле­ния, ос­та­вив­ше­го Пашковский могильник, ос­та­ют­ся пред­ме­том сла­бо ар­гу­мен­ти­ро­ван­ных ги­по­тез. На тер­ри­то­рии Пашковского могильника най­де­ны пред­ме­ты ран­не­го же­лез­но­го ве­ка; мо­ги­ла 1/1947 года от­но­сит­ся к Сред­не­ве­ко­вью . Близ Пашковского могильника (он по­лу­чил № 1) из­вест­ны мо­гиль­ни­ки ме­от­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры (№ 2-4) и другие ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки. На­ря­ду с Бо­рисов­ским мо­гиль­ни­ком, мо­гиль­ни­ка­ми Дюр­со, Бжид (к се­ве­ру от Ту­ап­се), Пашковский могильник - опор­ный па­мят­ник для изу­че­ния ис­то­рии и куль­ту­ры на­се­ле­ния Северо-Западного Кав­ка­за V-VII века.

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