ПАСХАЛОВ КЛАВДИЙ НИКАНДРОВИЧ

ПАСХАЛОВ КЛАВДИЙ НИКАНДРОВИЧ - российский пуб­ли­цист, об­щественный и по­ли­тический дея­тель, действительный статский советник.

Дво­ря­нин . С 1875 года на служ­бе в Осо­бен­ной кан­це­ля­рии по кре­дит­ной час­ти Министерства фи­нан­сов, с 1882 года член со­ве­та Кре­сть­ян­ско­го по­зе­мель­но­го бан­ка. Глас­ный Та­рус­ско­го уезд­но­го (1889-1901 годы, 1909-1917 годы) и Туль­ско­го гу­берн­ско­го (1909-1917) зем­ских со­б­ра­ний. С 1905 года ак­тив­ный уча­ст­ник и один из главных идео­ло­гов мо­нар­хического дви­же­ния. Почетный член Русского мо­нар­хи­че­ско­го сою­за (ос­но­ван В.А. Грин­гму­том в 1905 году), Ка­луж­ско­го от­де­ла Сою­за рус­ско­го на­ро­да. Председатель фи­нан­со­во-эко­но­мического от­де­ла 2-го Все­росийского съез­да русских лю­дей (Мо­ск­ва, 1906 год). По сво­им взгля­дам был наи­бо­лее бли­зок к А.И. Дуб­ро­ви­ну, при­чис­лял се­бя к «чер­но­со­тен­цам» - за­щит­ни­кам са­мо­дер­жав­ных ус­то­ев. Вос­при­ни­мал лю­бые но­во­вве­де­ния, ог­ра­ни­чи­вав­шие власть им­пе­ра­то­ра , как не­до­пус­ти­мое по­ку­ше­ние на Основе государственных за­ко­ны Российской им­пе­рии. На­стаи­вал на пре­об­ра­зо­ва­нии Госсудар ду­мы и Государственного со­ве­та в за­ко­но­со­ве­щательные ор­га­ны и вос­ста­нов­ле­нии пра­ва им­пе­ра­то­ра ут­вер­ждать мне­ние мень­шин­ст­ва со­ве­щательных ор­га­нов, при­зы­вал от­стра­нить от вы­бо­ров в них ино­род­цев. Ут­верж­дал, что в под­го­тов­ке Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов не­по­средственное уча­стие при­ня­ло «ме­ж­ду­народное ев­рей­ст­во», счи­тал не­до­пус­ти­мой от­ме­ну ог­ра­ни­че­ний, дей­ст­во­вав­ших в Российской им­пе­рии в от­но­ше­нии иу­де­ев. Рез­ко осу­ж­дал Ма­ни­фест императора Ни­ко­лая II «Об укре­п­ле­нии на­чал ве­ро­тер­пи­мо­сти» от 17(30).4.1905 года, фак­ти­че­ски урав­ни­вав­ший в пра­вах все хри­сти­ан­ские кон­фес­сии и ле­га­ли­зо­вав­ший ста­ро­об­ряд­че­ст­во. Прин­ци­пи­аль­ный про­тив­ник сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы, счи­тал, что она на­ру­ша­ла за­кон­ные пра­ва об­щи­ны на на­дель­ную зем­лю («Зем­ле­уст­рои­тель­ное ра­зо­ре­ние Рос­сии», 1909 год). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года от по­ли­тической дея­тель­но­сти ото­шёл.

Сочинения:

Сбор­ник ста­тей, воз­зва­ний, за­пи­сок, ре­чей, пи­сем. М., 1906-1912. Т. 1-3;

Рус­ский во­прос. М., 2009.

Исторические ис­точники:

«Не по­ни­ма­ют ве­ли­чия рус­ской го­су­дар­ст­вен­ной идеи»: Пе­ре­пис­ка К. Н. Пас­ха­ло­ва 1914-1917 гг. / Публ. Ю. И. Кирь­я­но­ва // Ис­точ­ник. 1995. № 6;

«Клин вы­би­ва­ет­ся толь­ко кли­ном»: Пе­ре­пис­ка гра­фа С. Д. Ше­ре­ме­те­ва с К. Н. Пас­ха­ло­вым. 1905–1906 гг. / Публ. и ком­мент. Л. И. Шо­хи­на // Вест­ник ар­хи­вис­та. 2005. № 5/6. 2006. № 1–6.