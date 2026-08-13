ПАСХАЛОВ КЛАВДИЙ НИКАНДРОВИЧ
ПАСХАЛОВ КЛАВДИЙ НИКАНДРОВИЧ - российский публицист, общественный и политический деятель, действительный статский советник.
Дворянин. С 1875 года на службе в Особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов, с 1882 года член совета Крестьянского поземельного банка. Гласный Тарусского уездного (1889-1901 годы, 1909-1917 годы) и Тульского губернского (1909-1917) земских собраний. С 1905 года активный участник и один из главных идеологов монархического движения. Почетный член Русского монархического союза (основан В.А. Грингмутом в 1905 году), Калужского отдела Союза русского народа. Председатель финансово-экономического отдела 2-го Всеросийского съезда русских людей (Москва, 1906 год). По своим взглядам был наиболее близок к А.И. Дубровину, причислял себя к «черносотенцам» - защитникам самодержавных устоев. Воспринимал любые нововведения, ограничивавшие власть императора, как недопустимое покушение на Основе государственных законы Российской империи. Настаивал на преобразовании Госсудар думы и Государственного совета в законосовещательные органы и восстановлении права императора утверждать мнение меньшинства совещательных органов, призывал отстранить от выборов в них инородцев. Утверждал, что в подготовке Революции 1905-1907 годов непосредственное участие приняло «международное еврейство», считал недопустимой отмену ограничений, действовавших в Российской империи в отношении иудеев. Резко осуждал Манифест императора Николая II «Об укреплении начал веротерпимости» от 17(30).4.1905 года, фактически уравнивавший в правах все христианские конфессии и легализовавший старообрядчество. Принципиальный противник столыпинской аграрной реформы, считал, что она нарушала законные права общины на надельную землю («Землеустроительное разорение России», 1909 год). После Февральской революции 1917 года от политической деятельности отошёл.
Сочинения:
Сборник статей, воззваний, записок, речей, писем. М., 1906-1912. Т. 1-3;
Русский вопрос. М., 2009.
Исторические источники:
«Не понимают величия русской государственной идеи»: Переписка К. Н. Пасхалова 1914-1917 гг. / Публ. Ю. И. Кирьянова // Источник. 1995. № 6;
«Клин выбивается только клином»: Переписка графа С. Д. Шереметева с К. Н. Пасхаловым. 1905–1906 гг. / Публ. и коммент. Л. И. Шохина // Вестник архивиста. 2005. № 5/6. 2006. № 1–6.