ПАСЕЙ

ПАСЕЙ - го­су­дар­ст­во на се­ве­ре Су­мат­ры во 2-й половине XIII - начала XVI веков.

В 1267 году вождь деревни Са­муд­ра (Са­му­де­ра) на северо- восточном по­бе­ре­жье Су­мат­ры - Ма­рах Си­лу при­нял ис­лам , имя Ма­лик ас-Са­лех и ти­тул сул­та­на. Соз­дан­ное им му­сульманское кня­же­ст­во Пасей со сто­ли­цей в Са­муд­ре ста­ло од­ним из ран­них цен­тров рас­про­стра­не­ния ис­ла­ма на Ма­лай­ском ар­хи­пе­ла­ге. В 1292 году Пасей по­се­тил М. По­ло, ос­та­вив­ший его опи­са­ние в «Кни­ге о мно­го­об­ра­зии ми­ра». В XIV-XV веков Пасей иг­рал важ­ную роль в морской тор­гов­ле ме­ж­ду Ин­ди­ей и стра­на­ми Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка, с од­ной сто­ро­ны, Ки­та­ем и Юго-Восточной Ази­ей - с дру­гой. По со­об­ще­нию арабского пу­те­ше­ст­вен­ни­ка Ибн Бат­ту­ты , по­бы­вав­ше­го в Пасее в 1-й половине XIV века, его сул­тан Ма­лик аз-За­хар от­ли­чал­ся бла­го­чес­ти­ем и при­ве­чал му­сульманских бо­го­сло­вов. В XIV веке в Пасее бы­ли сде­ла­ны пер­вые пе­ре­во­ды на ма­лай­ский язык со­чи­не­ний персидских и арабских ав­то­ров, соз­да­но од­но из пер­вых ис­то­рических по­ве­ст­во­ва­ний на ма­лай­ском языке «Хи­ка­ят Рад­жа-рад­жа Па­сей» («По­весть о рад­жах Па­сея»). В середине XIV века Пасей под­верг­ся на­па­де­нию войск Мад­жа­па­хи­та и был раз­граб­лен. Из Пасея ис­лам про­ник в воз­ник­ший в начале XV века Ма­лакк­ский сул­та­нат (смотреть Ма­лак­ка ). В 1521 году кня­же­ст­во бы­ло за­хва­че­но пор­ту­галь­ца­ми, од­на­ко вско­ре от­воё­ва­но сул­та­ном Аче Али Муг­хая­том Сиа­хом (умер 1530) и во­шло в со­став его вла­де­ний.

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