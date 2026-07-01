ПАСАЙ
ПАСАЙ - город на Филиппинах, в составе Национального столичного округа Метро-Манила (с 1976).
Население 392,8 тысяч человек (2010). Расположен на острове Лусон, на восточном побережье бухты Манила Южно-Китайского моря, на перешейке, отделяющем её от озера Бай. Южный пригород Манилы. Пасай - важное звено транспортной системы Метро-Манилы. Причалы морских паромов (курсируют в бухте Манила). В черте города - международный аэропорт Манилы имени Ниной Акино.
Основан в 1571 году как пригород Манилы. С 1727 года назывался Пинеда. В 1863 году переименован в Пуэбло, получил статус города. В ходе испано-американской войны 1898 года и американо-филиппинской войны 1899-1901 годов один из центров боевых действий. С 1901 года под контролем США, город получил современное название. В период 2-й мировой войны захвачен японцами (январь 1942) и в феврале 1945 года разграблен и сожжён, в марте 1945 года освобождён американскими войсками. В середине 1960-х годов и в 1970-1972 года в Пасае происходили студенческие выступления против режима Ф. Маркоса и «Вьетнамской войны».
В прибрежной части бухты Манила сооружены: Культурный центр Филиппин (главный корпус «Тангхаланг Памбанса», 1966-1969 годы, архитекторы Л.В. Локсин, И.П. Сантос; Театр народного искусства имени Ф. Балагтаса, 1974 год, архитектор Локсин), Филиппинский международный конференц-центр (1974-1976 годы, архитектор Локсин), так называемый Кокосовый дворец (резиденция вице-президента страны; 1978 год, архитектор Ф. Маньоса), Манильский киноцентр (1981 год, архитектор Ф. Хонг), Центр международной торговли (1990), а также тематический парк «Стар Сити» (1991), торгово-развлекательный комплекс «СМ Молл оф Эйша» (2006 год; один из крупнейших в Азии), крытые стадионы «Кунета Астродоум» (1993 год; 12 тысяч мест) и «Молл оф Эйша Арена» (2012 год; около 20 тысяч мест); создаётся новая «бизнес-столица» Бей-Сити.
Азиатский институт морских исследований (1993 год; в его составе Морской музей, 2012 год). Городской университет Пасая (1994) и другие вузы. Музеи: космоса и авиации (1974), Филиппинский музей современного искусства (1988), Филиппинский музей этнологии, Панамин (филиппинских культурных традиций), Метрополитен-музей Манилы, Каилокуан исторический илоков, Библиотека и Музей имени А.С. Альверо. Художественная галерея «Галлерия Дуэмила» (1975).
Основа городской экономики - сфера услуг, в том числе административные, транспортно-логистические, торговые, финансовые, рекреационные, образовательные, медицинские услуги и обслуживание военных объектов. В Пасайе размещаются Сенат (Верхняя палата Конгресса) и Министерство иностранных дел Филиппин, головные офисы ряда государственных учреждений: Управления гражданской авиации (CAAP), Аэрокосмические корпорации развития (PADC), Национально строительные корпорации (PNCC), Системы страхования государственных служащих (GSIS) и другие; коммерческих банков - Национальный (PNB), Земельного (LNB); крупных торговых компаний и ассоциаций; база ВВС Филиппин «Вильямор» (на территории международного аэропорта). Предприятия пищевой, швейной промышленности и металлообработки.