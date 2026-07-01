ПАСАЙ

ПАСАЙ - город на Филиппинах, в составе Национального столичного округа Метро-Манила (с 1976).

Население 392,8 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен на острове Лу­сон, на восточном по­бе­ре­жье бух­ты Ма­ни­ла Юж­но-Ки­тай­ско­го моря, на пе­ре­шей­ке, отде­ляю­щем её от озера Бай. Южный при­го­род Ма­ни­лы. Пасай - важ­ное зве­но транс­порт­ной сис­те­мы Мет­ро-Ма­ни­лы. При­ча­лы морских па­ро­мов (кур­си­ру­ют в бух­те Ма­ни­ла). В чер­те го­ро­да - ме­ж­ду­народный аэро­порт Ма­ни­лы имени Ни­ной Аки­но.

Ос­но­ван в 1571 году как при­го­род Ма­ни­лы . С 1727 года на­зы­вал­ся Пи­не­да. В 1863 году пе­ре­име­но­ван в Пу­эб­ло, по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В хо­де ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­ны 1898 года и аме­ри­ка­но-фи­лип­пин­ской вой­ны 1899-1901 годов один из цен­тров бое­вых дей­ст­вий. С 1901 года под кон­тро­лем США, го­род получил современное название. В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны за­хва­чен япон­ца­ми (январь 1942) и в феврале 1945 года раз­граб­лен и со­жжён, в мар­те 1945 года ос­во­бо­ж­дён американскими вой­ска­ми. В середине 1960-х годов и в 1970-1972 года в Пасае про­ис­хо­ди­ли сту­денческие вы­сту­п­ле­ния про­тив ре­жи­ма Ф. Мар­ко­са и «Вьет­нам­ской вой­ны».

В при­бреж­ной час­ти бух­ты Ма­ни­ла со­ору­же­ны: Куль­тур­ный центр Фи­лип­пин (главный кор­пус «Танг­ха­ланг Пам­бан­са», 1966-1969 годы, ар­хи­тек­то­ры Л.В. Лок­син, И.П. Сан­тос; Те­атр народного искусства имени Ф. Ба­лаг­таса, 1974 год, архитектор Лок­син), Фи­лип­пин­ский ме­ж­ду­народный кон­фе­ренц-центр (1974-1976 годы, архитектор Лок­син), так называемый Ко­ко­со­вый дво­рец (ре­зи­ден­ция ви­це-пре­зи­ден­та стра­ны; 1978 год, архитектор Ф. Мань­о­са), Ма­ниль­ский ки­но­центр (1981 год, архитектор Ф. Хонг), Центр ме­ж­ду­народной тор­гов­ли (1990), а так­же те­ма­тический парк «Стар Си­ти» (1991), тор­го­во-раз­вле­ка­тель­ный ком­плекс «СМ Молл оф Эй­ша» (2006 год; один из круп­ней­ших в Азии), кры­тые ста­дио­ны «Ку­не­та Ас­т­ро­до­ум» (1993 год; 12 тысяч мест) и «Молл оф Эй­ша Аре­на» (2012 год; около 20 тысяч мест); соз­да­ёт­ся но­вая «биз­нес-сто­ли­ца» Бей-Си­ти.

Ази­ат­ский институт морских ис­сле­до­ва­ний (1993 год; в его со­ста­ве Морской му­зей, 2012 год). Городской университет Пасая (1994) и другие ву­зы. Му­зеи: кос­мо­са и авиа­ции (1974), Фи­лип­пин­ский му­зей современного искусства (1988), Фи­лип­пин­ский му­зей эт­но­ло­гии, Па­на­мин (фи­лип­пин­ских куль­тур­ных тра­ди­ций), Мет­ро­по­ли­тен-му­зей Ма­ни­лы, Каи­ло­ку­ан ис­то­ри­че­ский ило­ков, Библиотека и Му­зей имени А.С. Аль­ве­ро. Ху­дожественная га­ле­рея «Гал­ле­рия Ду­эми­ла» (1975).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, в том числе административные, транс­порт­но-ло­ги­стические, тор­го­вые, фи­нан­со­вые, рек­реа­ци­он­ные, об­ра­зо­вательные, медицинские ус­лу­ги и об­слу­жи­ва­ние во­енных объ­ек­тов. В Пасайе раз­ме­ща­ют­ся Се­нат (Верх­няя па­ла­та Кон­грес­са) и Министерство иностранных дел Фи­лип­пин, го­лов­ные офи­сы ря­да государственных уч­ре­ж­де­ний: Управ­ле­ния гражданской авиа­ции (CAAP), Аэ­ро­кос­мические кор­по­ра­ции раз­ви­тия (PADC), Национально стро­ительные кор­по­ра­ции (PNCC), Сис­те­мы стра­хо­ва­ния государственных слу­жа­щих (GSIS) и другие; ком­мерческих бан­ков - Национальный (PNB), Зе­мель­но­го (LNB); круп­ных тор­го­вых ком­па­ний и ас­со­циа­ций; ба­за ВВС Фи­лип­пин «Виль­я­мор» (на тер­ри­то­рии ме­ж­ду­народного аэ­ро­пор­та). Пред­при­ятия пи­ще­вой, швей­ной промышленности и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки.

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