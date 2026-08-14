ПАС ОКТАВИО

ПАС ОКТАВИО - мексиканский поэт, публицист, дипломат.

Из ари­сто­кра­тического ро­да. Учил­ся на факультете пра­ва Мексиканского национального ав­то­ном­но­го университета. В 1937 году по­се­тил Ис­панию. В 1944-1945 годы жил в США. В 1945-1951 годы со­сто­ял на ди­пло­ма­тической служ­бе в Па­ри­же, где по­зна­ко­мил­ся с круп­ней­ши­ми пред­ста­ви­те­ля­ми сюр­реа­лиз­ма . С 1950-х годов ак­тив­но кри­ти­ко­вал СССР. В 1962-1968 годы по­сол Мек­си­ки в Ин­дии; с 1968 году жил пре­имущественно в Мек­си­ке.

Де­бю­ти­ро­вал по­этический сборник «Лес­ная лу­на» («Luna silvestre», 1933 год); сборник «¡ No pa­sarán!» (1936) по­свя­щён Гражданской вой­не в Ис­па­нии 1936-1939 годы. Ре­шаю­щее влия­ние на ста­нов­ле­ние творчества ма­не­ры Паса ока­за­ли по­эзия С. Мал­лар­ме, Т.С. Элио­та и Э. Па­ун­да, а так­же об­ра­зы и мо­ти­вы фольк­ло­ра американских ин­дей­цев. Ав­тор сборников сти­хо­тво­ре­ний «Сво­бо­да под че­ст­ное сло­во» («Libertad bajo palabra», 1949 год), «Са­ла­ман­д­ра» («Salamandra», 1962 год), «Вос­точ­ный склон» («Ladera este», 1969 год), «Де­ре­ВОв­нутрь» («Arbol adentro», 1987 год, русский перевод 1998 года) и другие. В твор­че­ст­ве Паса, от­ме­чен­ном сме­лы­ми язы­ко­вы­ми экс­пе­ри­мен­та­ми, со­че­та­ют­ся тра­ди­ции испанского ба­рок­ко, ис­па­ноа­ме­ри­кан­ско­го мо­дер­низ­ма , эс­те­ти­ки испанского по­ко­ле­ния 1927 года го­да и сюр­реа­лиз­ма.

В конце 1940-х годов Пас об­ра­тил­ся к фи­лософской и фи­ло­ло­гической эс­сеи­сти­ке, от­ра­зив­шей влия­ние И. Кан­та, Л. Вит­ген­штей­на, а так­же эк­зи­стен­циа­лиз­ма, струк­ту­ра­лиз­ма, буд­диз­ма . Ос­мыс­ле­ние при­ро­ды ис­кус­ст­ва - в цен­тре сборников эс­се «Лук и ли­ра» («El arco y la lira», 1956 год), «Знак и за­ко­рюч­ка» («El signo y el garabato», 1973 год), «Двой­ное пла­мя. Лю­бовь и эро­тизм» («La llama doble. Amor y erotismo», 1993 год) и другие. В эс­се «Ла­би­ринт оди­но­че­ст­ва» («El laberinto de la soledad», 1950 год) соз­дал эт­но­куль­тур­ный порт­рет мек­си­кан­ца. Ав­тор мно­го­численных пе­ре­во­дов, а так­же ли­те­ра­ту­ро­ведческих ис­сле­до­ва­ний о Х.И. де ла Крус, А. Бре­то­не и других.

Но­бе­лев­ская премия (1990).

Сочинения:

Obras completas. 2 ed. M ́ex., 1994-2004. Vol. 1-15;

По­эзия. Кри­ти­ка. Эро­ти­ка. М., 1996;

Ос­вя­ще­ние ми­га: По­эзия. Фи­ло­соф­ская эс­сеи­сти­ка. СПб., 2000;

Двой­ное пла­мя. Лю­бовь и эро­тизм. М., 2004.