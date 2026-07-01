ПАРВУС АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ

ПАРВУС АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ - дея­тель германского и российского со­ци­ал-де­мо­кра­тического дви­же­ния.

Мно­гие фак­ты биографии Парвуса ос­та­ют­ся не­из­вест­ны­ми. Из се­мьи ре­мес­лен­ни­ка. Окон­чил фи­лософский факультет Ба­зель­ско­го университета и по­лу­чил сте­пень директора фи­ло­со­фии (1891), уче­ник К. Бюхе­ра. В Швей­ца­рии по­зна­комил­ся с чле­на­ми груп­пы «Ос­во­бо­ж­дение тру­да», мар­ксис­та­ми Я. Тыш­кой, Р. Люк­сем­бург и Ю. Марх­лев­ским. В 1891 году всту­пил в СДПГ. Не­од­но­крат­но ме­нял ме­сто сво­его пре­бы­ва­ния главным образом по тре­бо­ва­нию германской по­ли­ции. Ре­дак­тор га­зет «Die Leipziger Volkszeitung» («Лейп­циг­ская на­род­ная га­зе­та») (в 1895-1896), «Die Sa­ch­sische Arbeiterzeitung» («Сак­сон­ская ра­бо­чая га­зе­та») (в 1896-1898). При­зы­вал со­ци­ал-де­мо­кра­тов Гер­ма­нии к ак­тив­ным дей­ст­ви­ям для ус­ко­ре­ния кра­ха ка­пи­та­лиз­ма, пер­вым вы­сту­пил с кри­ти­кой Э. Берн­штей­на, ра­то­вав­ше­го за путь со­ци­аль­ных ре­форм. Сто­рон­ник ми­ро­вой про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции идеи , счи­тал, что та­кая ре­во­лю­ция мо­жет про­изой­ти на За­па­де при ус­ло­вии свер­же­ния са­мо­дер­жа­вия в Рос­сии. В 1896 году Парвус по пред­ло­же­нию А.Н. По­тре­со­ва вклю­чён в со­став российской де­ле­га­ции на 4-м кон­грес­се Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го (Лон­дон). В 1900 году по­мо­гал В.И. Ле­ни­ну и По­тре­со­ву ор­га­ни­зо­вать пе­ча­та­ние газеты «Ис­кра» в Мюн­хе­не. Там же в 1902 году ос­но­вал фир­му «Ver­lag sla­wischer und nordischen Literatur» («Из­да­тель­ст­во сла­вян­ской и се­вер­ной ли­те­ра­ту­ры»), за­ре­ги­ст­ри­ро­вал её на имя сво­его дру­га Ю. Марх­лев­ско­го. Ор­га­ни­зо­вал в Гер­ма­нии около 500 по­ста­но­вок пье­сы «На дне» М. Горь­ко­го, од­на­ко не за­пла­тил автору го­но­ра­ры, часть ко­то­рых Горь­кий обе­щал пе­ре­дать РСДРП. В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годах не­ле­галь­но на­хо­дил­ся в Рос­сии. Вме­сте с Л.Д. Троц­ким ре­дак­ти­ро­вал «Рус­скую га­зе­ту» (СПб.; ти­раж - 500 тысяч экземпляров). С октября 1905 года член Испол­ко­ма Пе­тербургского со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов. Ав­тор его «Фи­нан­со­во­го ма­ни­феста», со­дер­жав­ше­го при­зыв к на­се­ле­нию Российской им­пе­рии от­ка­зать­ся от уп­ла­ты на­ло­гов, за­би­рать вкла­ды из Государственного бан­ка и сбе­ре­гательных касс и прочее. По­сле аре­ста (3(16) декабря) чле­нов Со­ве­та воз­гла­вил 10(23).12.1905 года его но­вый со­став. В кон­це мар­та/на­ча­ле апреля 1906 года аре­сто­ван, в том же го­ду в административном по­ряд­ке вы­слан в Ту­ру­ханск Ени­сей­ской губернии на 3 го­да, с эта­па бе­жал в Гер­ма­нию. В тео­ре­тических ра­бо­тах ха­рак­те­ри­зо­вал им­пе­риа­лизм как ка­нун ми­ро­вой со­циа­ли­стической ре­во­лю­ции, ка­та­ли­за­то­ром ко­то­рой ста­нет ми­ро­вая вой­на (её ско­рое на­ча­ло бы­ло пред­ска­за­но Парвусом). По ини­циа­ти­ве боль­ше­ви­ков, об­ви­няв­ших Парвуса в лич­ной и фи­нан­со­вой не­чис­то­плот­но­сти и при­пом­нив­ших ему об­ман Горь­ко­го, в 1908 году партийный тре­тей­ский суд СДПГ в со­ста­ве А. Бе­бе­ля, К. Ка­ут­ско­го и К. Цет­кин мо­раль­но осу­дил Парвуса и ис­клю­чил его из пар­тии.

В 1910 году Парвус пе­ре­ехал в Кон­стан­ти­но­поль, был эко­но­мичеким со­вет­ни­ком пра­ви­тель­ст­ва мла­до­ту­рок, пи­сал ста­тьи для пра­ви­тельственного журнала «Мо­ло­дая Тур­ция». Ве­ро­ят­но, с 1911 года агент германского Ген­шта­ба (по не­ко­то­рым дан­ным, так­же и турецкой раз­вед­ки). В пе­ри­од Бал­кан­ских войн 1912-1913 годов за­ни­мал­ся ком­мерческой дея­тель­ностью, свя­зан­ной с во­енными по­став­ка­ми и тор­гов­лей зер­ном. На­жил со­лид­ное со­стоя­ние. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну вы­сту­пал за по­беду Гер­ма­нии, при­зы­вал российских со­ци­ал-де­мо­кра­тов спо­соб­ст­во­вать по­ра­же­нию Рос­сии в ин­те­ре­сах ев­ропейской со­ци­ал-де­мо­кра­тии. Пы­тал­ся ини­ции­ро­вать се­па­ра­ти­ст­ское дви­же­ние на Ук­раи­не, в Гру­зии и Ар­ме­нии. В мар­те 1915 года пред­ло­жил германскому пра­ви­тель­ст­ву план ор­га­ни­за­ции вес­ной сле­дую­ще­го го­да ре­во­лю­ции в Рос­сии с по­сле­дую­щим тер­ри­то­ри­аль­ным рас­чле­не­ни­ем стра­ны («Ме­мо­ран­дум д-ра Гель­фан­да»; 29.12.1915 по­лу­чил от германского МИДа 1 миллион рублей). Клю­че­вую роль от­во­дил боль­ше­ви­кам, но ус­пех счи­тал не­воз­мож­ным без объ­е­ди­не­ния уси­лий всех со­ци­ал-де­мо­кра­тов, а так­же национальных пар­тий. Ор­га­ни­зо­вал в Гер­ма­нии из­да­ние ря­да га­зет и жур­на­лов, в том числе журнал «Die Glocke» («Ко­ло­кол», со­ци­ал-де­мо­кра­тического пат­рио­тического на­прав­ле­ния). В Ко­пен­га­ге­не от­крыл Институт по изу­че­нию при­чин и по­след­ст­вий ми­ро­вой вой­ны, к ра­бо­те в ко­то­ром при­влёк российских ре­во­лю­цио­не­ров-эмиг­ран­тов М.С. Уриц­ко­го, Г.И. Чуд­нов­ско­го и других. Там же уч­ре­дил им­порт­но-экс­порт­ную ком­па­нию, за­ни­мав­шую­ся в част­но­сти кон­тра­банд­ной тор­гов­лей меж­ду Рос­сией и Гер­ма­нией, в ко­то­рой ра­бо­та­ли польские ре­во­лю­цио­не­ры Я.С. Га­нец­кий (управ­ляю­щий ком­па­нии) и М.Ю. Коз­лов­ский (юрис­кон­сульт). Они часть сво­ей вы­руч­ки пе­ре­во­ди­ли на сче­та боль­ше­ви­ков главным образом в за­ру­беж­ных бан­ках. В 1916 году Парвус по­лу­чил прусское гра­ж­дан­ст­во за «осо­бые за­слу­ги» пе­ред Германской им­пе­рией. Кон­суль­ти­ро­вал германский МИД о си­туа­ции в Рос­сии. По­сле июль­ских со­бы­тий 1917 года в от­вет на об­ви­не­ния Парвусf и боль­ше­ви­ков в свя­зях с германским Ген­шта­бом вы­пус­тил бро­шю­ру «Мой от­вет Ке­рен­ско­му и ком­пании» (авг. 1917), в ко­то­рой от­ри­цал факт пе­ре­да­чи «мил­лио­нов» РСДРП(б). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года на­де­ял­ся по­лу­чить пост нар­ко­ма фи­нан­сов в СНК РСФСР. По­лу­чив от­каз, по­вёл ан­ти­боль­ше­ви­ст­скую аги­та­цию (с января 1918 года в Сток­голь­ме из­да­вал газету «Из­вне», ко­то­рая не­ле­галь­но вво­зи­лась в Рос­сию и рас­про­стра­ня­лась бес­плат­но). В 1919 году ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти.

Сын Парвуса, советский ди­пло­мат Е.А. Гне­дин (1897-1983), в 1927 году по­лу­чил в счёт сво­ей до­ли от­цов­ско­го на­след­ст­ва библиотеку Института по изу­че­нию при­чин и по­след­ст­вий ми­ро­вой вой­ны (свыше 20,6 тысяч экземпляров пе­чат­ных из­да­ний), ко­то­рую пе­ре­дал в библиотеку Института В.И. Ле­ни­на (ны­не Государственная об­щественно-по­ли­тическая библиотека).

Сочинения:

Ми­ро­вой ры­нок и сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ный кри­зис: Эко­но­ми­че­ские очер­ки. СПб., 1898;

Рос­сия и ре­во­лю­ция. СПб., [1906];

В ря­дах гер­ман­ской со­ци­ал-де­мо­кра­тии. СПб., [1907];

Ко­ло­ни­аль­ная по­ли­ти­ка и кру­ше­ние ка­пи­та­ли­сти­че­ско­го строя. СПб., 1908;

По тюрь­мам во вре­мя ре­во­лю­ции. По­бег из Си­би­ри. СПб., 1908;

Der Klassenkampf des Pro­letariats. B., 1908–1910. [Tl 1–4];

Der Staat, die Industrie und der Sozialismus. B., 1919.