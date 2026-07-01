ПАРВУС АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ
ПАРВУС АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ - деятель германского и российского социал-демократического движения.
Многие факты биографии Парвуса остаются неизвестными. Из семьи ремесленника. Окончил философский факультет Базельского университета и получил степень директора философии (1891), ученик К. Бюхера. В Швейцарии познакомился с членами группы «Освобождение труда», марксистами Я. Тышкой, Р. Люксембург и Ю. Мархлевским. В 1891 году вступил в СДПГ. Неоднократно менял место своего пребывания главным образом по требованию германской полиции. Редактор газет «Die Leipziger Volkszeitung» («Лейпцигская народная газета») (в 1895-1896), «Die Sachsische Arbeiterzeitung» («Саксонская рабочая газета») (в 1896-1898). Призывал социал-демократов Германии к активным действиям для ускорения краха капитализма, первым выступил с критикой Э. Бернштейна, ратовавшего за путь социальных реформ. Сторонник мировой пролетарской революции идеи, считал, что такая революция может произойти на Западе при условии свержения самодержавия в России. В 1896 году Парвус по предложению А.Н. Потресова включён в состав российской делегации на 4-м конгрессе Интернационала 2-го (Лондон). В 1900 году помогал В.И. Ленину и Потресову организовать печатание газеты «Искра» в Мюнхене. Там же в 1902 году основал фирму «Verlag slawischer und nordischen Literatur» («Издательство славянской и северной литературы»), зарегистрировал её на имя своего друга Ю. Мархлевского. Организовал в Германии около 500 постановок пьесы «На дне» М. Горького, однако не заплатил автору гонорары, часть которых Горький обещал передать РСДРП. В Революцию 1905-1907 годах нелегально находился в России. Вместе с Л.Д. Троцким редактировал «Русскую газету» (СПб.; тираж - 500 тысяч экземпляров). С октября 1905 года член Исполкома Петербургского совета рабочих депутатов. Автор его «Финансового манифеста», содержавшего призыв к населению Российской империи отказаться от уплаты налогов, забирать вклады из Государственного банка и сберегательных касс и прочее. После ареста (3(16) декабря) членов Совета возглавил 10(23).12.1905 года его новый состав. В конце марта/начале апреля 1906 года арестован, в том же году в административном порядке выслан в Туруханск Енисейской губернии на 3 года, с этапа бежал в Германию. В теоретических работах характеризовал империализм как канун мировой социалистической революции, катализатором которой станет мировая война (её скорое начало было предсказано Парвусом). По инициативе большевиков, обвинявших Парвуса в личной и финансовой нечистоплотности и припомнивших ему обман Горького, в 1908 году партийный третейский суд СДПГ в составе А. Бебеля, К. Каутского и К. Цеткин морально осудил Парвуса и исключил его из партии.
В 1910 году Парвус переехал в Константинополь, был экономичеким советником правительства младотурок, писал статьи для правительственного журнала «Молодая Турция». Вероятно, с 1911 года агент германского Генштаба (по некоторым данным, также и турецкой разведки). В период Балканских войн 1912-1913 годов занимался коммерческой деятельностью, связанной с военными поставками и торговлей зерном. Нажил солидное состояние. В 1-ю мировую войну выступал за победу Германии, призывал российских социал-демократов способствовать поражению России в интересах европейской социал-демократии. Пытался инициировать сепаратистское движение на Украине, в Грузии и Армении. В марте 1915 года предложил германскому правительству план организации весной следующего года революции в России с последующим территориальным расчленением страны («Меморандум д-ра Гельфанда»; 29.12.1915 получил от германского МИДа 1 миллион рублей). Ключевую роль отводил большевикам, но успех считал невозможным без объединения усилий всех социал-демократов, а также национальных партий. Организовал в Германии издание ряда газет и журналов, в том числе журнал «Die Glocke» («Колокол», социал-демократического патриотического направления). В Копенгагене открыл Институт по изучению причин и последствий мировой войны, к работе в котором привлёк российских революционеров-эмигрантов М.С. Урицкого, Г.И. Чудновского и других. Там же учредил импортно-экспортную компанию, занимавшуюся в частности контрабандной торговлей между Россией и Германией, в которой работали польские революционеры Я.С. Ганецкий (управляющий компании) и М.Ю. Козловский (юрисконсульт). Они часть своей выручки переводили на счета большевиков главным образом в зарубежных банках. В 1916 году Парвус получил прусское гражданство за «особые заслуги» перед Германской империей. Консультировал германский МИД о ситуации в России. После июльских событий 1917 года в ответ на обвинения Парвусf и большевиков в связях с германским Генштабом выпустил брошюру «Мой ответ Керенскому и компании» (авг. 1917), в которой отрицал факт передачи «миллионов» РСДРП(б). После Октябрьской революции 1917 года надеялся получить пост наркома финансов в СНК РСФСР. Получив отказ, повёл антибольшевистскую агитацию (с января 1918 года в Стокгольме издавал газету «Извне», которая нелегально ввозилась в Россию и распространялась бесплатно). В 1919 году отошёл от политической деятельности.
Сын Парвуса, советский дипломат Е.А. Гнедин (1897-1983), в 1927 году получил в счёт своей доли отцовского наследства библиотеку Института по изучению причин и последствий мировой войны (свыше 20,6 тысяч экземпляров печатных изданий), которую передал в библиотеку Института В.И. Ленина (ныне Государственная общественно-политическая библиотека).
Сочинения:
Мировой рынок и сельскохозяйственный кризис: Экономические очерки. СПб., 1898;
Россия и революция. СПб., [1906];
В рядах германской социал-демократии. СПб., [1907];
Колониальная политика и крушение капиталистического строя. СПб., 1908;
По тюрьмам во время революции. Побег из Сибири. СПб., 1908;
Der Klassenkampf des Proletariats. B., 1908–1910. [Tl 1–4];
Der Staat, die Industrie und der Sozialismus. B., 1919.