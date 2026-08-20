ПАРВАТИ
ПАРВАТИ (санскрит pa̅rvatī - горная), также Ума (санскрит Umа̅ - свет, величие) - в индуизме супруга Шивы, одна из трёх дочерей царя гор Химавата (Гималаи) и полубогини Мены.
Парвати стала реинкарнацией прежней жены Шивы - богини Сати, которая не смогла вынести оскорбления, нанесённого Шиве её отцом Дакшей, и совершила самосожжение. В то время как Шива от горя погрузился в глубокую медитацию, демон Тарака обрёл власть над миром и богами. Победить демона мог только ребёнок Шивы, и боги упросили богиню вновь родиться и выйти замуж за Шиву. Чтобы завоевать любовь Шивы, Парвати поселилась подле него на горе Кайлас, но тот, погружённый в аскезу, не обратил на неё внимания. Тогда Парвати также предалась суровому подвижничеству. Покорённый её преданностью и красотой, Шива взял её в жёны. Этот миф лежит в основе поэмы Калидасы «Кумарасамбхава» («Рождение Кумары»). Несмотря на страстную любовь, брак Шивы и Парвати был бездетным. По воле богов семя Шивы попало не в лоно Парвати, а в Гангу; на берегу реки Ганги родился Сканда (Карттикея), победитель демона Тараки. При этом в индуизме Сканда считается сыном Шивы и Парвати, так же как и другой ребёнок - Ганеша, которого Парвати вылепила из мази, умащавшей её тело, и оживила.
Большинство индологов связывают формирование образа Парвати с эпической литературой и пуранами. Некоторые исследователи возводят образ Парвати к богине Уме-Хаймавати, вскользь упомянутой в «Кена-упанишаде», другие считают его синтезом образов ведийских богинь Ниррити, Адити и других. Существует гипотеза о Парвати как божестве автохтонных горных племён Индии.
В индуистском тантризме Шива и Парвати рассматриваются как взаимодополняющие аспекты единого существа: Шива воплощает чистое сознание, а Парвати - его шакти (энергию). Иногда Шива и Парвати изображаются как андрогин (Ардханаришвара). Тантрическим символом Парвати является йони (женский половой орган) в основании линги - символа Шивы. Наряду с благостными ипостасями Парвати имеет грозную (Дурга) и ужасающую (Кали) ипостаси (культ Парвати в разных ипостасях широко распространён в народном шиваизме). В разных частях Индии с Парвати ассоциируются образы местных богинь, поэтому она известна под различными именами: Минакши, Камакши, Лалита и другие. Нередко Парвати понимается как воплощение Великой богини (Дэви), или Шакти, женской энергии. Более всего она почитаема как символ женской красоты, супружеской верности и семейного счастья. В иконографии Парвати-Умы выделяется композиция, изображающая её и Шиву вместе с сыном Скандой.