ПАРТИЯ В МУЗЫКЕ
ПАРТИЯ В МУЗЫКЕ
1) раздел в экспозиции и репризе сонатной формы. Нормативный набор партий в классико-романтической сонатной форме представлен главной, связующей, побочной и заключительными партиями.
2) Линия («голос»), имеющая свою функцию в многоголосном музыкальном сочинении, составляющая часть партитуры - ансамблевой (трио, квартеты, квинтеты и другие), хоровой (мессы, кантаты, оратории и другие), оркестровой (симфонии, инструментальные концерты и другие). Партия исполняется определённым певческим голосом (группой одинаковых голосов) или музыкальным инструментом (группой одинаковых инструментов). Записывается (иногда и издаётся) отдельно для каждого исполнителя или группы исполнителей (такая индивидуальная запись также называется партией), а в партитуре - на отдельном нотоносце; например, партия английского рожка, партия первых сопрано, партия вторых скрипок, партия солирующего фортепиано (в инструментальном концерте). В опере, оперетте и других музыкально-сценических жанрах свою партию имеет каждый певец-солист; по функции это то же, что сценическая роль (например, партия Германа в опере П.И. Чайковского «Пиковая дама», партия Кармен в одноименной опере Ж. Бизе).