ПАРТИЯ В МУЗЫКЕ

ПАРТИЯ В МУЗЫКЕ

1) раз­дел в экс­по­зи­ции и ре­при­зе со­нат­ной фор­мы. Нор­ма­тив­ный на­бор пар­тий в клас­си­ко-ро­ман­тической со­нат­ной фор­ме пред­став­лен глав­ной, свя­зую­щей, по­боч­ной и за­клю­чительными пар­тия­ми.

2) Ли­ния («го­лос»), имею­щая свою фу­нк­цию в мно­го­го­лос­ном музыкальном со­чи­не­нии, со­став­ляю­щая часть пар­ти­ту­ры - ан­самб­ле­вой (трио, квар­те­ты, квин­те­ты и другие), хо­ро­вой (мес­сы, кан­та­ты, ора­то­рии и другие), ор­ке­ст­ро­вой (сим­фо­нии, ин­ст­ру­мен­таль­ные кон­цер­ты и другие). Партия ис­пол­ня­ет­ся оп­ре­де­лён­ным пев­че­ским го­ло­сом (груп­пой оди­на­ко­вых го­ло­сов) или музыкальным ин­ст­ру­мен­том (груп­пой оди­на­ко­вых ин­ст­ру­мен­тов). За­пи­сы­ва­ет­ся (ино­гда и из­да­ёт­ся) от­дель­но для ка­ж­до­го ис­пол­ни­те­ля или груп­пы ис­пол­ни­те­лей (та­кая ин­ди­ви­ду­аль­ная за­пись так­же на­зы­ва­ет­ся партией), а в пар­ти­ту­ре - на отдельном но­то­нос­це; например, партия анг­лий­ско­го рож­ка, партия пер­вых со­пра­но, партия вто­рых скри­пок, партия со­ли­рую­ще­го фортепиано (в ин­ст­ру­мен­таль­ном кон­цер­те). В опе­ре, опе­рет­те и других музыкально-сце­нических жан­рах свою партию име­ет ка­ж­дый пе­вец-со­лист; по функ­ции это то же, что сце­ническая роль (например, партия Гер­ма­на в опе­ре П.И. Чай­ков­ско­го «Пи­ко­вая да­ма», партия Кар­мен в од­но­именной опе­ре Ж. Би­зе).

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