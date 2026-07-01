ПАРТИЯ СВОБОДЫ ШРИ-ЛАНКИ
ПАРТИЯ СВОБОДЫ ШРИ-ЛАНКИ. Штаб-квартира - в городе Коломбо.
Печатный орган - газета «Динакара» («Солнце»). Возникла в 1951 году в результате раскола Объединённой национальной партии и выхода из неё сторонников лидера нижней палаты парламента Соломона Бандаранаике. Выступала за создание независимой республики, вывод британских вооруженных сил, проведение аграрной реформы, национализацию ряда отраслей промышленности и переход к плановой экономике. ПСШЛ заявляет о приверженности принципам демократического социализма и «буддийского национализма». Социальной базой партии являются городские и сельские средние слои, а также средний слой буддийского духовенства. Возглавляла правительство в 1956 - сентябрь 1959 годы (премьер-министр Соломон Бандаранаике), июле 1960 - марте 1965 годы (премьер-министр - вдова Соломона Бандаранаике - Сиримаво Бандаранаике), мае 1970 - июле 1977 годы (премьер-министр Сиримаво Бандаранаике), в ноябре 1994 - декабре 2001 годы (премьер-министр до августа 2000 Сиримаво Бандаранаике).
В начале 1981 года ПСШЛ пережила раскол, в результате которого образовались 2 фракции: одна во главе с Сиримаво Бандаранаике, другая - с М. Сенанаяке. В дальнейшем последняя вышла из состава ПСШЛ и образовала новую партию - ПСШЛ-М. В 1984 году от ПСШЛ откололась ещё одна фракция во главе с Т.Б. Илангаратне, образовав Народную партию Шри-Ланки. Парламентские выборы в 2000 году принесли победу коалиции Народный альянс (НА), руководимой ПСШЛ, однако на досрочных выборах в декабре 2001 НА потерпела поражение. В 2004 году ПСШЛ совместно с Народным фронтом освобождения, Народной партией Шри-Ланки, Фронтом народного единства, Социалистической партией равенства Шри-Ланки и других сформировала Объединённый народный альянс свободы, победивший на парламентских выборах (находится у власти). Лидер партии - действующий президент (с 2005) М. Раджапаксе.