ПАРТИЯ СВОБОДЫ ШРИ-ЛАНКИ

ПАРТИЯ СВОБОДЫ ШРИ-ЛАНКИ. Штаб-квар­ти­ра - в городе Ко­лом­бо .

Пе­чат­ный ор­ган - газета «Ди­на­ка­ра» («Солн­це»). Воз­ник­ла в 1951 году в ре­зуль­та­те рас­ко­ла Объ­е­ди­нён­ной на­цио­наль­ной пар­тии и вы­хо­да из неё сто­рон­ни­ков ли­де­ра ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та Со­ло­мо­на Бан­да­ра­наи­ке. Вы­сту­па­ла за соз­да­ние не­за­ви­си­мой рес­пуб­ли­ки, вы­вод британских воо­руженных сил, про­ве­де­ние аг­рар­ной ре­фор­мы, на­цио­на­ли­за­цию ря­да от­рас­лей промышленности и пе­ре­ход к пла­но­вой эко­но­ми­ке. ПСШЛ за­яв­ля­ет о при­вер­жен­но­сти прин­ци­пам де­мо­кра­тического со­циа­лиз­ма и «буд­дий­ско­го на­цио­на­лиз­ма». Со­ци­аль­ной ба­зой пар­тии яв­ля­ют­ся городские и сель­ские средние слои, а так­же средний слой буд­дий­ско­го ду­хо­вен­ст­ва. Воз­глав­ля­ла пра­ви­тель­ст­во в 1956 - сентябрь 1959 годы (пре­мьер-министр Со­ло­мон Бан­да­ра­наи­ке), ию­ле 1960 - мар­те 1965 годы (пре­мьер-министр - вдо­ва Со­ло­мо­на Бан­да­ра­наи­ке - Си­ри­ма­во Бан­да­ра­наи­ке), мае 1970 - ию­ле 1977 годы (пре­мьер-министр Си­ри­ма­во Бан­да­ра­наи­ке), в но­ябре 1994 - декабре 2001 годы (пре­мьер-министр до августа 2000 Си­ри­ма­во Бан­да­ра­наи­ке).

В начале 1981 года ПСШЛ пе­ре­жи­ла рас­кол, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го об­ра­зо­ва­лись 2 фрак­ции: од­на во гла­ве с Си­ри­ма­во Бан­да­ра­наи­ке, дру­гая - с М. Се­на­ная­ке. В даль­ней­шем по­след­няя вы­шла из со­ста­ва ПСШЛ и об­ра­зо­ва­ла но­вую пар­тию - ПСШЛ-М. В 1984 году от ПСШЛ от­ко­ло­лась ещё од­на фрак­ция во гла­ве с Т.Б. Илан­га­рат­не, об­ра­зо­вав Народную пар­тию Шри-Лан­ки. Пар­ла­мент­ские вы­бо­ры в 2000 году при­нес­ли по­бе­ду коа­ли­ции Народный аль­янс (НА), ру­ко­во­ди­мой ПСШЛ, од­на­ко на дос­роч­ных вы­бо­рах в декабре 2001 НА по­тер­пе­ла по­ра­же­ние. В 2004 году ПСШЛ совместно с Народным фрон­том ос­во­бо­ж­де­ния, Народной пар­ти­ей Шри-Лан­ки, Фрон­том народного един­ства, Со­циа­ли­стической пар­ти­ей ра­вен­ст­ва Шри-Лан­ки и других сфор­ми­ро­ва­ла Объ­еди­нён­ный на­род­ный аль­янс сво­бо­ды, по­бе­див­ший на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах (на­хо­дит­ся у вла­сти). Ли­дер пар­тии - дей­ст­вую­щий пре­зи­дент (с 2005) М. Рад­жа­пак­се.

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