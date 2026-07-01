ПАРТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИСЛАНДИИ

ПАРТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИСЛАНДИИ - политическая партия в Исландии .

Штаб-квар­ти­ра - в Рей­кья­ви­ке. Име­ет мо­ло­дёж­ное (Ungir sj ́alfstæð ismenn; с 1930 года), жен­ское (Sjálf­stæðiskonur; с 1956 года), а так­же 14 ре­гио­наль­ных от­де­ле­ний. Председатель ПНИ - Бьяр­ни Бе­не­дик­тс­сон-млад­ший (с мая 2009 года).

Ос­но­ва­на 25.5.1929 года в ре­зуль­та­те слия­ния Кон­сер­ва­тив­ной (Íhaldsflok­ku­rinn) и Ли­бе­раль­ной (Frjálslyndi flo­kku­rinn) пар­тий. Пер­вый председатель - Йоун Тор­ла­укс­сон (до 1934). С 1931 года уча­ст­во­ва­ла в вы­бо­рах в аль­тинг, в 1932-1934 годы впер­вые пред­став­ле­на в пра­ви­тель­ст­ве. В 1930-х годах поль­зо­ва­лась ста­биль­ной под­держ­кой из­би­ра­те­лей (по­лу­ча­ла свыше 40% го­ло­сов; наи­боль­ший ус­пех в 1933 году - 48%). С 1939 года года в коа­лиционном пра­ви­тель­ст­ве Хер­ман­на Йо­унас­со­на. В мае 1940 вы­сту­пи­ла од­ним из ини­циа­то­ров ус­та­нов­ле­ния со­юз­нических от­но­ше­ний с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, в ию­ле 1941 года - за­клю­че­ния со­гла­ше­ния с США «об обо­ро­не Ис­лан­дии в те­че­ние вой­ны». В мае 1942 года ли­дер ПНИ Оула­фур Трюгг­ва­сон Торс впер­вые воз­гла­вил пра­ви­тель­ст­во (до декабря 1942 года; за­ни­мал пост пре­мьер-министра так­же в 1944-1947, 1949-1950, 1953-1956, 1959-1963 годы).

В по­сле­во­ен­ное вре­мя влия­ние ПНИ не­сколь­ко сни­зи­лось, од­на­ко она про­дол­жа­ла по­лу­чать по ре­зуль­та­там вы­бо­ров бо­лее 20 мест в аль­тин­ге (свыше 1/3 мест от об­ще­го ко­ли­че­ст­ва). В 1949 году ПНИ - один из главных ини­циа­то­ров всту­п­ле­ния Ис­лан­дии в НАТО . В 1964 году коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во ПНИ и Со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии Ис­лан­дии (СДПИ), об­ра­зо­ван­ное в 1959 году, да­ло со­гла­сие на строи­тель­ст­во американской во­енной ба­зы на бе­ре­гу залива Хваль-фьорд. В 1975 году под­дер­жа­ла ре­ше­ние о вве­де­нии 200-миль­ной ры­бо­лов­ной зо­ны, ос­лож­нив­шее от­но­ше­ния Ис­лан­дии с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и ФРГ. В 1970-х годах ве­ла по­ли­ти­ку за­мо­ра­жи­ва­ния зар­плат, по­вы­ше­ния цен и ак­тив­но­го при­вле­че­ния в Ис­лан­дию иностранного ка­пи­та­ла. В 1987-1988 годы вхо­ди­ла в со­став коа­лиционного пра­ви­тель­ст­ва (ПНИ, Про­грес­сив­ная пар­тия (ПП), СДПИ), ко­то­ро­му уда­лось до­бить­ся зна­чительного со­кра­ще­ния ин­фля­ции. По­сле ус­пе­ха на вы­бо­рах в 1991 году (38,6% го­ло­сов) сфор­ми­ро­ва­ла пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с Да­ви­дом Одд­ссо­ном (на­хо­ди­лось у вла­сти до 2004).

Под­дер­жа­ла ре­ше­ние о при­сое­ди­не­нии Ис­лан­дии к Ев­ропейскому эко­но­мическому про­стран­ст­ву (1994), ос­та­ва­ясь при этом про­тив­ни­ком вхо­ж­де­ния стра­ны в Ев­ро­пей­ский со­юз . Про­во­ди­ла по­ли­ти­ку ос­лаб­ле­ния государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния эко­но­ми­ки. В 2006-2009 годы вновь воз­глав­ля­ла пра­ви­тель­ст­во Ис­лан­дии (пре­мьер-министр Гейр Хиль­мар Хор­де; уш­ло в от­став­ку из-за по­след­ст­вий ми­ро­во­го фи­нан­со­во­го кри­зи­са). На дос­роч­ных вы­бо­рах в аль­тинг в 2009 году ПНИ по­лу­чи­ла около 24% го­ло­сов и 16 де­пу­тат­ских ман­да­тов (на 9 мень­ше, чем в 2007 году). На­хо­дясь в оп­по­зи­ции, пар­тия вы­сту­па­ла про­тив из­ме­не­ния Кон­сти­ту­ции Ис­лан­дии, ини­ции­ро­ван­но­го об­ра­зо­ван­ным в 2009 году коа­лиционном пра­ви­тель­ст­вом во гла­ве с Со­ци­ал-де­мо­кра­тическим аль­ян­сом. В 2013 году сов­ме­ст­но с ПП одер­жа­ла по­бе­ду на вы­бо­рах. Бьяр­ни Бе­не­дикт­ссон-млад­ший по­лу­чил пост министра фи­нан­сов и эко­но­ми­ки в пра­ви­тель­ст­ве, воз­глав­лен­ном пред­ста­ви­те­лем ПП Сиг­мун­ду­ром Да­ви­дом Гун­нла­угс­со­ном. Чис­лен­ность ПНИ около 50 тысяч человек (2011).

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