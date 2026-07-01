ПАРТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИСЛАНДИИ
ПАРТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИСЛАНДИИ - политическая партия в Исландии.
Штаб-квартира - в Рейкьявике. Имеет молодёжное (Ungir sj ́alfstæð ismenn; с 1930 года), женское (Sjálfstæðiskonur; с 1956 года), а также 14 региональных отделений. Председатель ПНИ - Бьярни Бенедиктссон-младший (с мая 2009 года).
Основана 25.5.1929 года в результате слияния Консервативной (Íhaldsflokkurinn) и Либеральной (Frjálslyndi flokkurinn) партий. Первый председатель - Йоун Торлаукссон (до 1934). С 1931 года участвовала в выборах в альтинг, в 1932-1934 годы впервые представлена в правительстве. В 1930-х годах пользовалась стабильной поддержкой избирателей (получала свыше 40% голосов; наибольший успех в 1933 году - 48%). С 1939 года года в коалиционном правительстве Херманна Йоунассона. В мае 1940 выступила одним из инициаторов установления союзнических отношений с Великобританией, в июле 1941 года - заключения соглашения с США «об обороне Исландии в течение войны». В мае 1942 года лидер ПНИ Оулафур Трюггвасон Торс впервые возглавил правительство (до декабря 1942 года; занимал пост премьер-министра также в 1944-1947, 1949-1950, 1953-1956, 1959-1963 годы).
В послевоенное время влияние ПНИ несколько снизилось, однако она продолжала получать по результатам выборов более 20 мест в альтинге (свыше 1/3 мест от общего количества). В 1949 году ПНИ - один из главных инициаторов вступления Исландии в НАТО. В 1964 году коалиционное правительство ПНИ и Социал-демократической партии Исландии (СДПИ), образованное в 1959 году, дало согласие на строительство американской военной базы на берегу залива Хваль-фьорд. В 1975 году поддержала решение о введении 200-мильной рыболовной зоны, осложнившее отношения Исландии с Великобританией и ФРГ. В 1970-х годах вела политику замораживания зарплат, повышения цен и активного привлечения в Исландию иностранного капитала. В 1987-1988 годы входила в состав коалиционного правительства (ПНИ, Прогрессивная партия (ПП), СДПИ), которому удалось добиться значительного сокращения инфляции. После успеха на выборах в 1991 году (38,6% голосов) сформировала правительство во главе с Давидом Оддссоном (находилось у власти до 2004).
Поддержала решение о присоединении Исландии к Европейскому экономическому пространству (1994), оставаясь при этом противником вхождения страны в Европейский союз. Проводила политику ослабления государственного регулирования экономики. В 2006-2009 годы вновь возглавляла правительство Исландии (премьер-министр Гейр Хильмар Хорде; ушло в отставку из-за последствий мирового финансового кризиса). На досрочных выборах в альтинг в 2009 году ПНИ получила около 24% голосов и 16 депутатских мандатов (на 9 меньше, чем в 2007 году). Находясь в оппозиции, партия выступала против изменения Конституции Исландии, инициированного образованным в 2009 году коалиционном правительством во главе с Социал-демократическим альянсом. В 2013 году совместно с ПП одержала победу на выборах. Бьярни Бенедиктссон-младший получил пост министра финансов и экономики в правительстве, возглавленном представителем ПП Сигмундуром Давидом Гуннлаугссоном. Численность ПНИ около 50 тысяч человек (2011).