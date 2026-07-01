ПАРТИЯ ФРЕЛИМО
ПАРТИЯ ФРЕЛИМО - фронт освобождения Мозамбика, правящая политическая партия Мозамбика.
Штаб-квартира - в городе Мапуту. Печатный орган - газета «Voz da Revolução» («Голос революции»). Член Социалистического интернационала. Первоначально действовала как движение Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО), созданное в городе Дар-эс-Салам (Танзания) в 1962 году в результате объединения ряда прогрессивных организаций. В 1964 году начала вооруженную борьбу за освобождение страны от португальского господства, пользовалась поддержкой СССР. После объявления независимости Мозамбика в 1975 году сформировала правительство. Как политическая партия оформилась на 3-м съезде Фронта освобождения Мозамбика в феврале 1977 года. Объявлялась авангардной партией союза рабочих и крестьян, руководствовавшейся идеями марксизма-ленинизма. В период гражданской войны 1976-1992 годы боролась против организации Мозамбикское национальное сопротивление (РЕНАМО), пользовавшейся поддержкой расистских режимов Родезии и ЮАР. В 1990 году Партия ФРЕЛИМО отказалась от марксистско-ленинской идеологии в пользу социал-демократических ценностей; в стране была введена многопартийная система. Представители партии неизменно одерживали победу на парламентских и президентских выборах 1994, 1999, 2004, 2009 годов.
Высший партийный орган - Центральный комитет. Председатели партии: С. Машел (1977-1986), Ж. Чиссано (1986-2005), А. Гебуза (с 2005).