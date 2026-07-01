ПАРТИЯ ФРЕЛИМО

ПАРТИЯ ФРЕЛИМО - фронт освобождения Мозамбика , правящая политическая партия Мозамбика.

Штаб-квар­ти­ра - в городе Ма­пу­ту. Пе­чат­ный ор­ган - газета «Voz da Revolução» («Го­лос ре­во­лю­ции»). Член Со­циа­ли­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла. Пер­во­на­чаль­но дей­ст­во­ва­ла как дви­же­ние Фронт ос­во­бо­ж­де­ния Мо­зам­би­ка (ФРЕЛИМО), соз­дан­ное в городе Дар-эс-Са­лам (Тан­за­ния) в 1962 году в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния ря­да про­грес­сив­ных ор­га­ни­за­ций. В 1964 году на­ча­ла во­оруженную борь­бу за ос­во­бо­ж­де­ние стра­ны от пор­тугальского гос­под­ства, поль­зо­ва­лась под­держ­кой СССР. По­сле объ­яв­ле­ния не­за­ви­си­мо­сти Мо­зам­би­ка в 1975 году сфор­ми­ро­ва­ла пра­ви­тель­ст­во. Как по­ли­тическая пар­тия офор­ми­лась на 3-м съез­де Фрон­та ос­во­бо­ж­де­ния Мо­зам­би­ка в феврале 1977 года. Объ­яв­ля­лась аван­гард­ной пар­ти­ей сою­за ра­бо­чих и кре­сть­ян, ру­ко­во­дство­вав­шей­ся идея­ми мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма. В пе­ри­од гражданской вой­ны 1976-1992 годы бо­ро­лась про­тив организации Мо­зам­бик­ское национальное со­про­тив­ле­ние (РЕНАМО), поль­зо­вав­шей­ся под­держ­кой ра­си­ст­ских ре­жи­мов Ро­де­зии и ЮАР. В 1990 году Партия ФРЕЛИМО от­ка­за­лась от мар­кси­ст­ско-ле­нин­ской идео­ло­гии в поль­зу со­ци­ал-де­мо­кра­тических цен­но­стей; в стра­не бы­ла вве­де­на мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Пред­ста­ви­те­ли пар­тии не­из­мен­но одер­жи­ва­ли по­бе­ду на пар­ла­мент­ских и пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1994, 1999, 2004, 2009 годов.

Выс­ший партийный ор­ган - Центральный ко­ми­тет. Пред­се­да­те­ли пар­тии: С. Ма­шел (1977-1986), Ж. Чис­са­но (1986-2005), А. Ге­бу­за (с 2005).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)