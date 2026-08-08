ПАРТИЯ АЛЖИРСКОГО НАРОДА

ПАРТИЯ АЛЖИРСКОГО НАРОДА. Ос­но­ва­на в 1937 году на ба­зе за­пре­щён­ной французскими вла­стя­ми пар­тии «Се­ве­ро­аф­ри­кан­ская звез­да» (САЗ).

Стоя­ла на по­зи­ци­ях ра­ди­кально­го на­цио­на­лиз­ма , тре­бо­ва­ла пре­дос­тав­ле­ния не­за­ви­си­мо­сти Ал­жи­ру. Воз­глав­ля­лась бывшим ру­ко­во­ди­те­лем САЗ Мес­са­ли Хад­жем. В 1939 году за­пре­ще­на французскими вла­стя­ми, дей­ст­во­ва­ла в под­по­лье. В 1943 году вы­ра­бо­та­ла «Ма­ни­фест ал­жир­ско­го на­ро­да», спо­соб­ст­во­вав­ший спло­че­нию различных по­ли­тических сил стра­ны. В мае 1945 года ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в вос­ста­нии в Ал­жи­ре про­тив французского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства. По­сле раз­гро­ма вос­ста­ния про­дол­жа­ла дей­ст­во­вать в под­по­лье. В 1946 году на ос­но­ве ППА со­з­да­на ле­галь­ная пар­тия Дви­же­ние за тор­же­ст­во де­мо­кра­тических сво­бод (МТЛД; Mou­vement pour le triomphe des libertés démocratiques; MTLD), ко­то­рая с 1947 года рас­по­ла­га­ла так­же за­кон­спи­ри­ро­ван­ным во­енным кры­лом (Специальная ор­га­ни­за­ция - Organisation speciale; ОС). В конце 1940-х - начала 1950-х годов пе­ре­жи­ла кри­зис, вы­зван­ный ост­рой борь­бой ме­ж­ду различными внутренними груп­пи­ров­ка­ми. В 1953 году на ба­зе МТЛД соз­дан Ре­во­люционный комитет, на­чав­ший под­го­тов­ку воо­руженного вос­ста­ния про­тив ко­ло­ни­аль­ных вла­стей. В 1954 году на со­ве­ща­нии ОС, фрак­ций МТЛД и ко­ман­ди­ров пар­ти­зан­ских от­ря­дов, дей­ст­во­вав­ших в Ал­жи­ре, сфор­ми­ро­ван Национальный со­вет ре­во­лю­ции, объ­еди­нив­ший все под­чи­нён­ные ему воо­руженные фор­ми­ро­ва­ния в Ар­мию национального ос­во­бо­ж­де­ния и все под­дер­жи­вав­шие его ор­га­ни­за­ции во Фронт на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния, воз­гла­вив­ший с но­яб­ря то­го же го­да борь­бу за не­за­ви­си­мость Ал­жи­ра .

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