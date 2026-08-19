Парти́ды

Парти́ды ( исп. Partidas, Siete Partidas; оригинальное название — «Книга законов», исп. Libro de las leyes) — свод законов, составленный по воле и при непосредственном участии короля Леона и Кастилии Альфонсо Х Мудрого . Один из самых ранних в Зап. Европе памятников королевского законодательства, созданных на основе норм рецепированного римского права. Вероятно, составлены в несколько этапов, 1‑я редакция была создана в 1256–1263, 2‑я завершена к 1265. В коллектив авторов, работавший под руководством Альфонсо Х, входили Иаков Законник, магистр Рольдан, Фернандо Мартинес де Самора, Хуан Альфонсо и др. П. состоят из 7 частей (partidas), разделенных на титулы (всего 182), которые в свою очередь делятся на законы (всего 2683). Каждый титул предваряется кратким введением с характеристикой содержания. Структура сборника и распределение материала основаны на Дигестах Юстиниана и сводах папских декреталий. Первая П. посвящена церковному праву; вторая — королевской власти, устройству двора и деятельности органов управления; третья — судопроизводству; четвертая — семейному праву; пятая — договорному праву; шестая — наследованию имущества; седьмая — преступлениям и наказаниям, включая процессуальные нормы судопроизводства по уголовным делам. Составители П. использовали юридические источники («Corpus juris civilis», ординарную глоссу Аккурсия и другие труды глоссаторов и тексты «jus commune», Декрет Грациана, Декреталии Григория IX, «Liber feodorum», Фуэро Хузго и др.), а также сочинения античных авторов (Аристотель, Сенека, Цицерон), Библию, творения Отцов Церкви, трактаты Исидора Севильского, Фомы Аквинского.

Считается, что в годы правления Альфонсо Х П. так и не стали сводом законов всего королевства. Попытки применить нормы П. за пределами королевского суда вызвали значительное сопротивление знати, вылившееся в мятеж. Только в Уложении Алькалы (1348) П. были официально провозглашены одним из источников права Кастильского королевства. Нормы П. действовали в Испании и испанских колониях в Новом Свете до начала XIX в.

Ист.: Las Siete Partidas. 3 t. Madrid, 1807.

Лит.: Martínez Marina F. Ensayo histórico-­crítico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla, especialmente sobre el código de las Siete Partidas de D. Alfonso el Sabio. 2 t. Madrid, 1834; García-­Gallo A. El «Libro de las Leyes» de Alfonso el Sabio. Del espéculo a las Partidas // Anuario de Historia del Derecho Español. T. 21–22. 1951–1952. P. 345–528; Iglesia Ferreirós A. Alfonso X el Sabio y su obra legislativa // Anuario de Historia del Derecho Español. T. 50. 1980. P. 531–561; Марей А. В. Язык права средневековой Испании: от Законов XII Таблиц до Семи Партид. М., 2008; Craddock J. R. «Palabra de rey»: Selección de estudios sobre la legislación alfonsina. Salamanca, 2008. Г. А. Попова .