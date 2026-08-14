ПАРТЕСНЫЙ КОНЦЕРТ

ПАРТЕСНЫЙ КОНЦЕРТ - разновидность вокального духовного концерта эпохи барокко .

Один из важ­ней­ших жан­ров русского и украинского пар­тес­но­го пе­ния. Сло­жил­ся под влия­ни­ем западно-ев­ропейской тра­ди­ции, рас­про­стра­няв­шей­ся че­рез Поль­шу. Имел пре­имущественно ли­тур­гическое пред­на­зна­че­ние, что пред­по­ла­га­ло ис­поль­зо­ва­ние тек­стов ду­хов­но­го со­дер­жа­ния (час­то за­им­ст­во­ван­ных из псал­мов). Ис­пол­нял­ся, как пра­ви­ло, на ли­тур­гии хо­ром цер­ков­ных пев­чих (обыч­но вме­сто при­ча­ст­но­го сти­ха ли­бо по­сле не­го - в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев во вре­мя при­ча­ще­ния свя­щен­ни­ков в ал­та­ре). Ти­пи­чен мно­го­го­лос­ный ис­пол­ни­тель­ский со­став а ка­пел­ла (час­то на 3, 4 го­ло­са, не­ред­ко мно­го­хор­ный - на 8, 12 го­ло­сов). Ха­рак­тер­ны мно­го­уров­не­вые кон­тра­ст­ные со­пос­тав­ле­ния (кон­траст зву­ча­ния раз­ных ис­пол­ни­тель­ских групп, в том числе ан­самб­ля со­лис­тов и хо­ра), че­ре­до­ва­ние фраг­мен­тов, раз­ли­чаю­щих­ся в фак­тур­ном и ин­то­на­ци­он­но-те­ма­тическом от­но­ше­нии. Мно­го­численные об­раз­цы партесного концерта со­хра­ни­лись ис­клю­чи­тель­но в ру­ко­пис­ных ко­пи­ях. Вид­ные мас­те­ра партесного концерта - Н.П. Ди­лец­кий, В. Ти­тов, С. Пе­ка­лиц­кий, Н. Ка­лаш­ни­ков. Зна­чительное ко­ли­че­ст­во до­шед­ших до на­ше­го вре­ме­ни со­чи­не­ний в дан­ном жан­ре ано­ним­но. Во 2-й половине XVIII века на сме­ну партесного концерта при­шёл мно­го­ча­ст­ный ду­хов­ный хо­ро­вой кон­церт, ори­ен­ти­ро­ван­ный на позд­не­ба­роч­ную и ран­не­клас­сическую сти­ли­сти­ку.

Нот­ные издания:

Рус­ский хо­ро­вой кон­церт кон­ца XVII - 1-й по­ло­ви­ны XVIII века: Хре­сто­ма­тия / Сост. Н.Д. Ус­пен­ский. Л., 1976;

Пар­тес­ний кон­церт. Київ, 1976.

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