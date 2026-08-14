ПАРТЕСНЫЙ КОНЦЕРТ
ПАРТЕСНЫЙ КОНЦЕРТ - разновидность вокального духовного концерта эпохи барокко.
Один из важнейших жанров русского и украинского партесного пения. Сложился под влиянием западно-европейской традиции, распространявшейся через Польшу. Имел преимущественно литургическое предназначение, что предполагало использование текстов духовного содержания (часто заимствованных из псалмов). Исполнялся, как правило, на литургии хором церковных певчих (обычно вместо причастного стиха либо после него - в большинстве случаев во время причащения священников в алтаре). Типичен многоголосный исполнительский состав а капелла (часто на 3, 4 голоса, нередко многохорный - на 8, 12 голосов). Характерны многоуровневые контрастные сопоставления (контраст звучания разных исполнительских групп, в том числе ансамбля солистов и хора), чередование фрагментов, различающихся в фактурном и интонационно-тематическом отношении. Многочисленные образцы партесного концерта сохранились исключительно в рукописных копиях. Видные мастера партесного концерта - Н.П. Дилецкий, В. Титов, С. Пекалицкий, Н. Калашников. Значительное количество дошедших до нашего времени сочинений в данном жанре анонимно. Во 2-й половине XVIII века на смену партесного концерта пришёл многочастный духовный хоровой концерт, ориентированный на позднебарочную и раннеклассическую стилистику.
Нотные издания:
Русский хоровой концерт конца XVII - 1-й половины XVIII века: Хрестоматия / Сост. Н.Д. Успенский. Л., 1976;
Партесний концерт. Київ, 1976.