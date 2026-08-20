ПАРСУНА
ПАРСУНА - название произведений русской портретной живописи XVII - начала XVIII веков.
Термин предложен в середине XIX века. И.М. Снегирёвым. До XVIII века для обозначения портрета использовалось слово «персона». Парсуны лишь условно передавали портретное сходство, по стилистическим особенностям были тесно связаны с иконописью: сохраняли идеальность и каноничность образов, статичность позы, плоскостное узорное письмо, наличие атрибутов и надписей, позволяющих идентифицировать изображённого. Большая часть парсун до начала XVIII века выполнялись на дереве в технике темперы. Персонажами парсун были цари, князья, военачальники (в том числе Ермак), дворяне, церковные иерархи (патриархи, епископы, римские папы). Сохранились надгробные парсуны: царя Фёдора Ивановича и князя М.В. Скопина-Шуйского (обе XVII век, ГИМ), двойная парсуна царей Михаила Фё- доровича и Алексея Михайловича (1678 год, художник Ф.Е. Зубов, ГИМ).
Во 2-й половине XVII века развитие парсуны шло по двум направлениям. Первому было присуще ещё большее усиление иконного начала: черты реального персонажа как бы растворялись в идеальной схеме лика его святого патрона (парсуна царя Фёдора Алексеевича, 1686 год, предположительно художник Богдан Салтанов, ГИМ; тафтяной портрет патриарха Никона, 1682 год, предположительно иконописец И.А. Безмин, ГИМ). Представители второго направления, испытавшие влияние работавших в России иностранных художников, искусства Украины, Польши, Литвы и Нидерландов (в 1667-1668 годы в Москве работал голландец Даниил Вухтерс), постепенно усваивали приёмы западно-европейской живописи, стремились к передаче индивидуальных особенностей модели, объёмности форм; вместе с тем сохранялись традиционная застылость поз, плоскостность письма и условность трактовки одеяний (парсуны: князя И.Б. Репнина, ГРМ; стольника Г.П. Годунова, 1686 год, Л.К. Нарышкина, 1690-е годы, стольника В.Ф. Люткина, 1697 год, все - ГИМ).
Как правило, парсуны создавались живописцами Оружейной палаты - С.Ф. Ушаковым, Ф.Е. Зубовым, И. Максимовым, Богданом (Иваном) Салтановым, К.И. Золотарёвым, И.А. Безминым, Г.Н. Одольским (Адольским), И.П. Рефусицким, М.И. Чоглоковым и другими. Но большая часть парсун не подписана. Наиболее ранняя подписная и датированная парсуна - портрет патриарха Иоакима работы Золотарёва (1678, Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, смотреть иллюстрацию к статье Иоаким). Среди редких работ иностранцев этого времени - групповой портрет патриарха Никона с братией Воскресенского Новоиерусалимского монастыря (начала 1660-х годов, Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим»). Написанные под влиянием европейского портрета масляными красками на холсте, иногда с натуры, многие парсуны допетровского (конные портреты царей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича, парсуна «Царь Алексей Михайлович в большом наряде», все - 1670-80-е годы, ГИМ) и петровского (портреты так называемой Преображенской серии, 1692 - начало 1720-х годов, Гатчинский дворец, ГРМ, ГТГ) времени показывают переход от парсуны к портрету европейского типа. В русской провинции черты парсунности сохраняются в портрете до начала XIX века (портрет епископа Вениамина Багрянского, художник М.А. Васильев, 1807 год, Художник музей, Иркутск). Иногда термин «Парсуна» распространяется на аналогичные явления в живописи Украины и Белоруссии.