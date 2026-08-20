ПАРСУНА

ПАРСУНА - название произведений русской портретной живописи XVII - начала XVIII веков.

Тер­мин пред­ло­жен в середине XIX века. И.М. Сне­ги­рё­вым. До XVIII века для обо­зна­че­ния порт­ре­та ис­поль­зо­ва­лось сло­во «пер­со­на». Парсуны лишь ус­лов­но пе­ре­да­ва­ли порт­рет­ное сход­ст­во, по сти­ли­сти­че­ским осо­бен­но­стям бы­ли тес­но свя­за­ны с ико­но­пи­сью : со­хра­ня­ли иде­аль­ность и ка­но­нич­ность об­ра­зов, ста­тич­ность по­зы, пло­ско­ст­ное узор­ное пись­мо, на­ли­чие ат­ри­бу­тов и над­пи­сей, по­зво­ляю­щих иден­ти­фи­ци­ро­вать изо­бра­жён­но­го. Большая часть парсун до начала XVIII века вы­пол­ня­лись на де­ре­ве в тех­ни­ке тем­пе­ры. Пер­со­на­жа­ми парсун бы­ли ца­ри, кня­зья, вое­на­чаль­ни­ки (в том числе Ер­мак), дво­ря­не, цер­ков­ные ие­рар­хи (пат­ри­ар­хи, епи­ско­пы, рим­ские па­пы). Со­хра­ни­лись над­гроб­ные парсуны: ца­ря Фё­до­ра Ива­но­ви­ча и князя М.В. Ско­пи­на-Шуй­ско­го (обе XVII век, ГИМ), двой­ная парсуна ца­рей Ми­хаи­ла Фё- до­ро­ви­ча и Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча (1678 год, художник Ф.Е. Зу­бов, ГИМ).

Во 2-й половине XVII века раз­ви­тие парсуны шло по двум на­прав­ле­ни­ям. Пер­во­му бы­ло при­су­ще ещё боль­шее уси­ле­ние икон­но­го на­ча­ла: чер­ты ре­аль­но­го пер­со­на­жа как бы рас­тво­ря­лись в иде­аль­ной схе­ме ли­ка его свя­то­го па­тро­на (парсуна ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча, 1686 год, пред­по­ло­жи­тель­но художник Бо­гдан Сал­та­нов, ГИМ; таф­тя­ной порт­рет пат­ри­ар­ха Ни­ко­на, 1682 год, пред­по­ло­жи­тель­но ико­но­пи­сец И.А. Без­мин, ГИМ). Пред­ста­ви­те­ли вто­ро­го на­прав­ле­ния, ис­пы­тав­шие влия­ние ра­бо­тав­ших в Рос­сии иностранных ху­дож­ни­ков, искусства Ук­раи­ны, Поль­ши, Лит­вы и Ни­дер­лан­дов (в 1667-1668 годы в Мо­ск­ве ра­бо­тал гол­лан­дец Да­ни­ил Вух­терс), по­сте­пен­но ус­ваи­ва­ли приё­мы западно-ев­ропейской жи­во­пи­си, стре­ми­лись к пе­ре­да­че ин­ди­ви­ду­аль­ных осо­бен­но­стей мо­де­ли, объ­ём­но­сти форм; вме­сте с тем со­хра­ня­лись тра­диционная за­сты­лость поз, пло­ско­ст­ность пись­ма и ус­лов­ность трак­тов­ки одея­ний (пар­су­ны: князя И.Б. Реп­ни­на, ГРМ; столь­ни­ка Г.П. Го­ду­но­ва, 1686 год, Л.К. На­рыш­ки­на, 1690-е годы, столь­ни­ка В.Ф. Лют­ки­на, 1697 год, все - ГИМ).

Как пра­ви­ло, парсуны соз­да­ва­лись жи­во­пис­ца­ми Ору­жей­ной па­ла­ты - С.Ф. Уша­ко­вым, Ф.Е. Зу­бо­вым, И. Мак­си­мо­вым, Бо­гда­ном (Ива­ном) Сал­та­но­вым, К.И. Зо­ло­та­рё­вым, И.А. Без­ми­ным, Г.Н. Одоль­ским (Адоль­ским), И.П. Ре­фу­сиц­ким, М.И. Чог­ло­ко­вым и другими. Но большая часть пар­сун не под­пи­са­на. Наи­бо­лее ран­няя под­пис­ная и да­ти­ро­ван­ная парсуна - порт­рет пат­ри­ар­ха Ио­а­ки­ма ра­бо­ты Зо­ло­та­рё­ва (1678, То­боль­ский ис­то­ри­ко-ар­хитектурный му­зей-за­по­вед­ник, смотреть иллюстрацию к статье Ио­а­ким ). Сре­ди ред­ких ра­бот ино­стран­цев это­го вре­ме­ни - груп­по­вой порт­рет пат­ри­ар­ха Ни­ко­на с бра­ти­ей Вос­кре­сен­ско­го Но­во­ие­ру­са­лим­ско­го монастыря (начала 1660-х годов, Ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный му­зей «Но­вый Ие­ру­са­лим»). На­пи­сан­ные под влия­ни­ем ев­ропейского порт­ре­та мас­ля­ны­ми крас­ка­ми на хол­сте, ино­гда с на­ту­ры, мно­гие парсуны до­пет­ров­ско­го (кон­ные порт­ре­ты ца­рей Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча и Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, парсуна «Царь Алек­сей Ми­хай­ло­вич в боль­шом на­ря­де», все - 1670-80-е годы, ГИМ) и пет­ров­ско­го (порт­ре­ты так называемой Пре­об­ра­жен­ской се­рии, 1692 - начало 1720-х годов, Гат­чин­ский дво­рец, ГРМ, ГТГ) вре­ме­ни по­ка­зы­ва­ют пе­ре­ход от парсуны к порт­ре­ту ев­ропейского ти­па. В русской про­вин­ции чер­ты пар­сун­но­сти со­хра­ня­ют­ся в порт­ре­те до начала XIX века (порт­рет епи­ско­па Ве­ниа­ми­на Баг­рян­ско­го, художник М.А. Ва­силь­ев, 1807 год, Ху­дожник му­зей, Ир­кутск). Ино­гда тер­мин «Парсуна» рас­про­стра­ня­ет­ся на ана­ло­гич­ные яв­ле­ния в жи­во­пи­си Ук­раи­ны и Бе­ло­рус­сии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)