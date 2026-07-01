Парратта́рна
Парратта́рна (индоарийское имя) — царь Митанни в 1‑й трети XV в. до н. э. Как известно из надписи Идрими Алалахского, носил титулы «царь воинов хурри» (хурритов; этот титул зафиксирован и для других царей Митанни) и «царь воинов манда», что отражало генезис его династии и царства (манда — переднеазиатское наименование индоиранских пришельцев с севера, из-за Кавказа, к числу которых принадлежала группа «манда» — переднеазиатских (индо)ариев — основавшая Митанни, добившись власти над хурритским объединением Хурри-Ханигальбат). Близкий или непосредственный преемник Суттарны I. Привел Митанни к небывалому ранее могуществу. Восстановил (видимо, в начале правления Хатшепсут в Египте) контроль Митанни над Сев. Сирией, ранее отнятой у Митанни Тутмосом I (в конце XVI в. до н. э.) после периода верховной власти над ней царей Митанни (во 2‑й половине XVI в. до н. э.). Идрими, один из сыновей погибшего при этом вассального Египту северосирийского царя Халпы и соседних земель Илим-Илиммы I, бежал в Эмар, а оттуда — в египетские владения в Ханаане. Через 7 лет П. отнял у Египта и почти весь Ханаан (включая Кадеш и Мегиддо), никогда ранее не попадавший под власть Митанни, что отражено в Анналах Тутмоса III как отпадение всех египетских владений в Азии «вплоть до Иурсы» в Южн. Палестине. Идрими утвердился в Алалахе и примирился с П. Затем П. организовал атаку на Киццувадну (в Киликии), зависимую тогда от хеттов; Идрими, как вассал П., совершил поход на ее побережье. Хетты не посмели вмешаться, и царь Киццувадны Пиллия, вероятно, перешел под власть П. (видимо, это положение отражено в договоре Пиллии и Идрими о дружественных отношениях, упоминающем П. как сюзерена по меньшей мере Идрими). Возможно, П. еще правил в Митанни во время начала контрнаступления Тутмоса III в Сирии (с 1468 до н. э. по средней хронологии). П. продолжал удерживать контроль над среднеевфратским царством Хана (от чьего правителя Киш-Адду дошли двойные датировки по нему и митаннийским царям — Суттарне I, П. и Сауссадаттару). Ашшур, однако, оставался независим от Митанни и враждебен ему. Документ из Аррапхи последней четверти XV в. до н. э. упоминает как событие прошлого пожар, «когда умер (выбран не нормативно-почтительный глагол) царь Парраттарна», что, видимо, отражает аналогичную независимость Аррапхи от этого царя (иногда предполагают, что это некий иной, гипотетический царь Митанни с тем же именем, современный составлению документа). Царь Митанни Сауссадаттар, сын Парсасаттара, был близким или непосредственным преемником П.
Лит.: Freu J. Histoire du Mitanni. Paris, 2003. А. А. Немировский.