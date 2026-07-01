Парратта́рна

Парратта́рна (индоарийское имя) — царь Митанни в 1‑й трети XV в. до н. э. Как известно из надписи Идрими Алалахского, носил титулы «царь воинов хурри» ( хурритов ; этот титул зафиксирован и для других царей Митанни) и «царь воинов манда», что отражало генезис его династии и царства (манда — переднеазиатское наименование индоиранских пришельцев с севера, из-за Кавказа, к числу которых принадлежала группа «манда» — переднеазиатских (индо)ариев — основавшая Митанни, добившись власти над хурритским объединением Хурри-­Ханигальбат). Близкий или непосредственный преемник Суттарны I. Привел Митанни к небывалому ранее могуществу. Восстановил (видимо, в начале правления Хатшепсут в Египте) контроль Митанни над Сев. Сирией, ранее отнятой у Митанни Тутмосом I (в конце XVI в. до н. э.) после периода верховной власти над ней царей Митанни (во 2‑й половине XVI в. до н. э.). Идрими , один из сыновей погибшего при этом вассального Египту северосирийского царя Халпы и соседних земель Илим-­Илиммы I, бежал в Эмар , а оттуда — в египетские владения в Ханаане . Через 7 лет П. отнял у Египта и почти весь Ханаан (включая Кадеш и Мегиддо ), никогда ранее не попадавший под власть Митанни, что отражено в Анналах Тутмоса III как отпадение всех египетских владений в Азии «вплоть до Иурсы» в Южн. Палестине. Идрими утвердился в Алалахе и примирился с П. Затем П. организовал атаку на Киццувадну (в Киликии ), зависимую тогда от хеттов; Идрими, как вассал П., совершил поход на ее побережье. Хетты не посмели вмешаться, и царь Киццувадны Пиллия, вероятно, перешел под власть П. (видимо, это положение отражено в договоре Пиллии и Идрими о дружественных отношениях, упоминающем П. как сюзерена по меньшей мере Идрими). Возможно, П. еще правил в Митанни во время начала контрнаступления Тутмоса III в Сирии (с 1468 до н. э. по средней хронологии). П. продолжал удерживать контроль над среднеевфратским царством Хана (от чьего правителя Киш-­Адду дошли двой­ные датировки по нему и митаннийским царям — Суттарне I, П. и Сауссадаттару ). Ашшур , однако, оставался независим от Митанни и враждебен ему. Документ из Аррапхи последней четверти XV в. до н. э. упоминает как событие прошлого пожар, «когда умер (выбран не нормативно-­почтительный глагол) царь Парраттарна», что, видимо, отражает аналогичную независимость Аррапхи от этого царя (иногда предполагают, что это некий иной, гипотетический царь Митанни с тем же именем, современный составлению документа). Царь Митанни Сауссадаттар, сын Парсасаттара, был близким или непосредственным преемником П.

Лит. : Freu J. Histoire du Mitanni. Paris, 2003. А. А. Немировский .