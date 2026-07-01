ПАРОДИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ПАРОДИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ - комическое подражание.

Па­ро­ди­ро­вать­ся мо­гут как ху­дожественное про­из­ве­де­ние или груп­па про­из­ве­де­ний, так и ин­ди­ви­ду­аль­ная ма­не­ра, сте­рео­ти­пы ре­чи и по­ве­де­ния. Не­об­хо­ди­мым ус­ло­ви­ем пародии яв­ля­ет­ся на­ли­чие уз­на­вае­мо­го па­ро­ди­руе­мо­го об­раз­ца. В за­ви­си­мо­сти от ха­рак­те­ра ко­миз­ма пародии бы­ва­ют юмо­ри­сти­че­ски­ми или са­ти­ри­че­ски­ми.

Пародия в ли­те­ра­ту­ре, как пра­ви­ло, стро­ит­ся на на­ро­чи­том не­со­от­вет­ст­вии пла­на вы­ра­же­ния пла­ну со­дер­жа­ния; в её ос­но­ве час­то ле­жат при­ёмы бур­ле­ска. Пародия мо­жет от­но­сить­ся как к сти­лю, так и к те­ма­ти­ке про­из­ве­де­ний кон­крет­но­го ав­то­ра, жан­ра, це­ло­го ху­дожественного на­прав­ле­ния. Пародия не раз ста­но­ви­лась сред­ст­вом литературной по­ле­ми­ки, осо­бен­но при сме­не ху­дожественных эпох и сти­лей, но мо­жет пре­сле­до­вать и вне­ли­те­ра­тур­ные це­ли, ни­как не свя­зан­ные с «па­ро­ди­руе­мым» про­из­ве­де­ни­ем.

Древ­ней­шая пародия в ев­ропейской ли­те­ра­ту­ре - древне-греческая по­эма «Бат­ра­хо­мио­ма­хия» («Вой­на мы­шей и ля­гу­шек», VI века или V века до нашей эры), в ко­то­рой раз­дор и сра­же­ния ме­ж­ду жи­вот­ны­ми опи­са­ны сти­лем «Илиа­ды». Ко­ме­дии Ари­сто­фа­на, на­прав­лен­ные про­тив со­фис­тов и Со­кра­та, тра­ге­дий Ев­ри­пи­да («Об­ла­ка», «Жен­щи­ны на празд­ни­ке Фес­мо­фо­рий», «Ля­гуш­ки») ста­ли пер­вы­ми об­раз­ца­ми по­ле­мической пародии. В сред­ние ве­ка по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние пародия на са­краль­ные тек­сты (на Свя­щен­ное Пи­са­ние, на цер­ков­ные пес­но­пе­ния) - так называемая parodia sacra, не имев­шая ко­щун­ст­вен­но­го ха­рак­те­ра. Па­ро­дий­но­стью про­ник­нут ро­ман «Гар­ган­тюа и Пан­таг­рю­эль» Ф. Раб­ле. Один из наи­бо­лее яр­ких и зна­чительных об­раз­цов пародия ран­не­го Но­во­го вре­ме­ни - ро­ман М. де Сер­ван­те­са «Хит­ро­ум­ный идаль­го Дон Ки­хот Ла­манч­ский», яв­ляю­щий­ся во мно­гом пародией на об­вет­ша­лый жанр ры­цар­ско­го ро­ма­на. К пародии не­од­но­крат­но об­ра­щал­ся в сво­их пье­сах У. Шек­спир. В XVII-XVIII веках из­вест­ность сни­ска­ли па­ро­дий­ные по­эмы П. Скар­ро­на («Вер­ги­лий на­из­нан­ку»), А. Тас­со­ни («По­хи­щен­ное вед­ро»), Н. Буа­ло («На­лой»), А. По­упа («По­хи­ще­ние ло­ко­на»), па­ро­дий­ные ко­ме­дии Моль­е­ра («Смеш­ные же­ман­ни­цы», «Вер­саль­ский экс­промт»). В эпо­ху Про­све­ще­ния пародии пи­са­ли Д. Де­фо и Дж. Свифт, Г. Фил­динг и Воль­тер; в XIX веке - Дж. Бай­рон, П.Б. Шел­ли, В. Скотт, Г. Гей­не , Э.М. Ла­биш, Э. Скриб и многие другие. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние пародия по­лу­чи­ла в XX веке - от про­из­ве­де­ний К. Ча­пе­ка, С. Ли­ко­ка, А. Фран­са, Б. Брех­та до литературы по­стмо­дер­низ­ма.

В Рос­сии пер­вые пародии от­но­сят­ся к XVII веку: пародии на че­ло­бит­ную, на рос­пись о при­да­ном, на ле­чеб­ник, на цер­ков­ную служ­бу и так далее. В XVIII веке поя­ви­лись пародии в фор­ме ирои­ко­ми­че­ской по­эмы: «Иг­рок лом­бе­ра» и «Ели­сей, или Раз­дра­жён­ный Вакх» В.И. Май­ко­ва, «Вер­ги­лие­ва Энеи­да, вы­вер­ну­тая на­из­нан­ку» Н.П. Оси­по­ва и другие, а так­же по­ле­ми­че­ские пародии: «Оды вздор­ные» А.П. Су­ма­ро­ко­ва, на­прав­лен­ные про­тив тор­же­ст­вен­ных од М.В. Ло­мо­но­со­ва и В.П. Пет­ро­ва. В XIX веке к пародии об­ра­ща­лись К.Н. Ба­тюш­ков, П.А. Вя­зем­ский, И.И. Дмит­ри­ев, А.А. Ша­хов­ской, мо­ло­дой А.С. Пуш­кин; ха­рак­тер­ные об­раз­цы соз­да­ли Д.Д. Ми­на­ев, В.С. Ку­роч­кин, Н.А. Доб­ро­лю­бов, И.И. Па­на­ев , Козь­ма Прут­ков, В.С. Со­ловьёв. В XX веке на­пи­са­ние пародии ста­но­вит­ся пре­имущественно уде­лом ав­то­ров-па­ро­дис­тов, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся поч­ти ис­клю­чи­тель­но на соз­да­нии про­из­ве­де­ний по­доб­но­го ро­да: А.А. Из­май­лов в 1910-е годы, А.Г. Ар­хан­гель­ский в 1920-1930-е годы, А. А. Ива­нов в 1960-1970-е годы Эле­мен­ты пародии при­су­щи ро­ма­нам В.Г. Со­ро­ки­на («Го­лу­бое са­ло», 1999 год), Б. Аку­ни­на («Вне­класс­ное чте­ние», 2002 год), не­ко­то­рым сти­хо­тво­рениям Т.Ю. Ки­би­ро­ва и других.

Театр и кино

Пародия бы­ла ши­ро­ко пред­став­ле­на в яр­ма­роч­ных те­ат­рах; мно­го­численные пародии соз­да­ны в XVII-XVIII веках в па­риж­ском те­ат­ре «Ко­ме­ди Италь­ен». В Рос­сии пародии раз­ви­ва­ли те­ат­ры «Кри­вое зер­ка­ло» и «Ле­ту­чая мышь», позд­нее - «Си­няя блу­за», Московский и Ле­нинградский те­ат­ры ми­ниа­тюр и прочие. В 1989 году в Мо­ск­ве соз­дан Те­атр па­ро­дий под руководством В. Ви­но­ку­ра (с 1997 года государственный). По­пу­ляр­но­стью пародия поль­зу­ет­ся в ку­коль­ном те­ат­ре (спек­так­ли «Обык­но­вен­ный кон­церт», «Дон Жу­ан-75» в Центральном те­ат­ре ку­кол имени С.В. Об­раз­цо­ва), на эс­т­ра­де (В.Я. Хен­кин, А.И. Рай­кин, Ми­ро­но­ва и Ме­на­кер, В.И. Чис­тя­ков, Г.В. Ха­за­нов, М.С. Ев­до­ки­мов, М.Я. Гру­шев­ский), в цир­ке (В.Е. Ла­за­рен­ко, братья Тан­ти, Б.П. Вят­кин, О.К. По­пов). Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние пародия по­лу­чи­ла на те­ле­ви­де­нии, а так­же в ки­но. Сре­ди ки­но­па­ро­дий конца XX - начала XXI веков: «Кос­ми­че­ские яй­ца» (1987 год, на эпо­пею Дж. Лу­ка­са о звёзд­ных вой­нах), «Го­ря­чие го­ло­вы» (1991 год, на бое­ви­ки), се­рия кар­тин «Очень страш­ное ки­но» (2000-2011 годы, на филь­мы ужа­сов), «Не­ре­аль­ный блок­ба­стер» (2008) - все США; «Са­мый луч­ший фильм» (2008) и «Са­мый луч­ший фильм 2» (2009) - Рос­сия.

В изо­бра­зи­тель­ном ис­кус­ст­ве до Но­вей­ше­го вре­ме­ни ино­гда встре­ча­ет­ся па­ро­ди­ро­ва­ние отдельных из­вест­ных про­из­ве­де­ний ли­бо па­ро­дий­ная (на­ме­рен­но сни­жен­ная) ин­тер­пре­та­ция воз­вы­шен­ных сю­же­тов. В XX веке пародию ис­поль­зу­ют мас­те­ра да­да­из­ма, сюр­реа­лиз­ма и других на­прав­ле­ний аван­гар­диз­ма; во 2-й половине XX века пародия ста­но­вит­ся од­ним из оп­ре­де­ляю­щих приё­мов поп-ар­та и соц-ар­та (по­след­ний тер­мин сам яв­ля­ет­ся па­ро­дий­ным).

Издания:

Рус­ская ли­те­ра­тур­ная па­ро­дия. М.; Л., 1930;

Мни­мая по­эзия: Ма­те­риа­лы по ис­то­рии по­эти­че­ской па­ро­дии XVIII и XIX в. / Под ред. Ю. Ты­ня­но­ва. М.;

Л., 1931;

Рус­ская сти­хо­твор­ная па­ро­дия. (XVIII - на­ча­ло ХХ в.) / Вступ. ст., под­гот. тек­ста и прим. А. А. Мо­ро­зо­ва. Л., 1960;

Рус­ская те­ат­раль­ная па­ро­дия XIX - на­ча­ла XX в. / Сост., ред., вступ. ст., ком­мент. М. Я. По­ля­ко­ва. М., 1976.

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