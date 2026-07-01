ПАРОДИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ
ПАРОДИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ - комическое подражание.
Пародироваться могут как художественное произведение или группа произведений, так и индивидуальная манера, стереотипы речи и поведения. Необходимым условием пародии является наличие узнаваемого пародируемого образца. В зависимости от характера комизма пародии бывают юмористическими или сатирическими.
Пародия в литературе, как правило, строится на нарочитом несоответствии плана выражения плану содержания; в её основе часто лежат приёмы бурлеска. Пародия может относиться как к стилю, так и к тематике произведений конкретного автора, жанра, целого художественного направления. Пародия не раз становилась средством литературной полемики, особенно при смене художественных эпох и стилей, но может преследовать и внелитературные цели, никак не связанные с «пародируемым» произведением.
Древнейшая пародия в европейской литературе - древне-греческая поэма «Батрахомиомахия» («Война мышей и лягушек», VI века или V века до нашей эры), в которой раздор и сражения между животными описаны стилем «Илиады». Комедии Аристофана, направленные против софистов и Сократа, трагедий Еврипида («Облака», «Женщины на празднике Фесмофорий», «Лягушки») стали первыми образцами полемической пародии. В средние века получила распространение пародия на сакральные тексты (на Священное Писание, на церковные песнопения) - так называемая parodia sacra, не имевшая кощунственного характера. Пародийностью проникнут роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле. Один из наиболее ярких и значительных образцов пародия раннего Нового времени - роман М. де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», являющийся во многом пародией на обветшалый жанр рыцарского романа. К пародии неоднократно обращался в своих пьесах У. Шекспир. В XVII-XVIII веках известность снискали пародийные поэмы П. Скаррона («Вергилий наизнанку»), А. Тассони («Похищенное ведро»), Н. Буало («Налой»), А. Поупа («Похищение локона»), пародийные комедии Мольера («Смешные жеманницы», «Версальский экспромт»). В эпоху Просвещения пародии писали Д. Дефо и Дж. Свифт, Г. Филдинг и Вольтер; в XIX веке - Дж. Байрон, П.Б. Шелли, В. Скотт, Г. Гейне, Э.М. Лабиш, Э. Скриб и многие другие. Широкое распространение пародия получила в XX веке - от произведений К. Чапека, С. Ликока, А. Франса, Б. Брехта до литературы постмодернизма.
В России первые пародии относятся к XVII веку: пародии на челобитную, на роспись о приданом, на лечебник, на церковную службу и так далее. В XVIII веке появились пародии в форме ироикомической поэмы: «Игрок ломбера» и «Елисей, или Раздражённый Вакх» В.И. Майкова, «Вергилиева Энеида, вывернутая наизнанку» Н.П. Осипова и другие, а также полемические пародии: «Оды вздорные» А.П. Сумарокова, направленные против торжественных од М.В. Ломоносова и В.П. Петрова. В XIX веке к пародии обращались К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский, И.И. Дмитриев, А.А. Шаховской, молодой А.С. Пушкин; характерные образцы создали Д.Д. Минаев, В.С. Курочкин, Н.А. Добролюбов, И.И. Панаев, Козьма Прутков, В.С. Соловьёв. В XX веке написание пародии становится преимущественно уделом авторов-пародистов, специализирующихся почти исключительно на создании произведений подобного рода: А.А. Измайлов в 1910-е годы, А.Г. Архангельский в 1920-1930-е годы, А. А. Иванов в 1960-1970-е годы Элементы пародии присущи романам В.Г. Сорокина («Голубое сало», 1999 год), Б. Акунина («Внеклассное чтение», 2002 год), некоторым стихотворениям Т.Ю. Кибирова и других.
Театр и кино
Пародия была широко представлена в ярмарочных театрах; многочисленные пародии созданы в XVII-XVIII веках в парижском театре «Комеди Итальен». В России пародии развивали театры «Кривое зеркало» и «Летучая мышь», позднее - «Синяя блуза», Московский и Ленинградский театры миниатюр и прочие. В 1989 году в Москве создан Театр пародий под руководством В. Винокура (с 1997 года государственный). Популярностью пародия пользуется в кукольном театре (спектакли «Обыкновенный концерт», «Дон Жуан-75» в Центральном театре кукол имени С.В. Образцова), на эстраде (В.Я. Хенкин, А.И. Райкин, Миронова и Менакер, В.И. Чистяков, Г.В. Хазанов, М.С. Евдокимов, М.Я. Грушевский), в цирке (В.Е. Лазаренко, братья Танти, Б.П. Вяткин, О.К. Попов). Широкое распространение пародия получила на телевидении, а также в кино. Среди кинопародий конца XX - начала XXI веков: «Космические яйца» (1987 год, на эпопею Дж. Лукаса о звёздных войнах), «Горячие головы» (1991 год, на боевики), серия картин «Очень страшное кино» (2000-2011 годы, на фильмы ужасов), «Нереальный блокбастер» (2008) - все США; «Самый лучший фильм» (2008) и «Самый лучший фильм 2» (2009) - Россия.
В изобразительном искусстве до Новейшего времени иногда встречается пародирование отдельных известных произведений либо пародийная (намеренно сниженная) интерпретация возвышенных сюжетов. В XX веке пародию используют мастера дадаизма, сюрреализма и других направлений авангардизма; во 2-й половине XX века пародия становится одним из определяющих приёмов поп-арта и соц-арта (последний термин сам является пародийным).
Издания:
Русская литературная пародия. М.; Л., 1930;
Мнимая поэзия: Материалы по истории поэтической пародии XVIII и XIX в. / Под ред. Ю. Тынянова. М.;
Л., 1931;
Русская стихотворная пародия. (XVIII - начало ХХ в.) / Вступ. ст., подгот. текста и прим. А. А. Морозова. Л., 1960;
Русская театральная пародия XIX - начала XX в. / Сост., ред., вступ. ст., коммент. М. Я. Полякова. М., 1976.