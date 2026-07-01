ПАРНОК СОФИЯ ЯКОВЛЕВНА

Русская поэтесса и критик.

Дореволюционные годы

Происходила из обеспеченной еврейской семьи. Отец – Яков Соломонович Парнох, имел собственную аптеку, где также работал провизором, был членом гордумы. Мать – Александра Абрамовна Идельсон, была врачом. София имела младших сестру и брата (они были близнецами), также получивших известность на литературном поприще: Валентин Парнах и Елизавета Тараховская были поэтами и переводчиками. Кроме того, у Софии была единокровная сестра Алиса: Александра Абрамовна скончалась в 1895 году, после чего отец вступил во второй брак с гувернанткой детей Александрой Левенсон. Эти события изменили всю жизнь семейства, внесли брешь в отношения Софии с отцом.

В 1894-1903 годах девочка училась в таганрогской Мариинской гимназии, была золотой медалисткой. После нее в течение года проходила обучение в консерватории Женевы, а затем посещала Бестужевские курсы.

Литературный дебют в печати для начинающей поэтессы состоялся в 1906 году. В следующем году девушка сочеталась браком по иудейскому обряду с поэтом и драматургом Владимиром Волькенштейном. Однако замужество обернулось для Софии разочарованием, что нашло отражение и в ее творчестве. В итоге через два года пара рассталась. Тогда же, в 1909 году, девушка перешла в православную веру.

Парнок продолжала писать и публиковать стихи. С 1913 года она работала в журнале «Северные записки». На его страницах выходили не только ее стихотворные произведения, но и переводы с французского языка. Пробовала себя София Яковлевна и как критик (под именем Андрей Полянин). Она писала статьи о творчестве о многих поэтов Серебряного века, в том числе, Ахматовой , Мандельштама , Ходасевича . Не всегда ее критика была лестной (например, в адрес Валерия Брюсова ), но всегда ценилась коллегами по цеху за разносторонний подход и взвешенность.

В 1914 году состоялось знакомство Парнок с Мариной Цветаевой , которая посвящала подруге стихи. Через два года увидел свет дебютный поэтический сборник Софии Яковлевны «Стихотворения».

После революции

1917-начало 1920-х годов, неспокойное для страны время, женщина провела в Крыму, где много общалась с Максимилианом Волошиным и поэтессами Аделаидой и Евгенией Герцык. Здесь она трудилась над либретто для оперы «Алмаст», которая в итоге была поставлена в Москве в 1930 году и пользовалась большим успехом.

В 1920-е Парнок обосновалась в первопрестольной, где продолжила писать и переводить. Участвовала в создании творческого сообщества «Лирический круг» и издательства «Узел». С 1922 по 1928 год поэтесса выпустила четыре стихотворных сборника: «Розы Пиерии», «Лоза», «Музыка» и «Вполголоса». Работала она и как критик. Знаковой стала ее статья 1923 года « Б. Пастернак и др.», где она выделила главных поэтов тогдашней эпохи: Пастернака, Цветаеву, Ахматову и Мандельштама. Парнок, сама как поэт отличавшаяся прекрасным литературным мастерством, часто критиковала различные творческие группы или направления, никогда не примыкая ни к одному из них.

1930-е годы в основном прошли для Софии Яковлевны под знаком переводов, стихи того времени не выходили в печати (они увидели свет много лет спустя после ее смерти).

Прекрасная поэтесса и критик скончалась в 1933 году от разрыва сердца в возрасте 48 лет. Погребена на московском Введенском кладбище.