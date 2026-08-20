ПАРНАС, ПАРНАСС (др.-греч. Παρνασσός, лат. Parnas(s)us) На чтение: 1 минута

1) Горный массив в Греции; 2) в древнегреческой мифологии – место пребывания Аполлона и муз , а также герой – эпоним одноименной горы.

Горный массив Парнас находится в Центральной Греции, расположен к северу от Коринфского залива; высота 2457 м.

На южном склоне Парнаса находились древние Дельфы со знаменитым святилищем и оракулом Аполлона Пифийского, там древние греки помещали омфал – «пуп земли», символический центр обитаемого мира.

Гора Парнас (как Олимп, Геликон и др.) часто фигурирует в различных древнегреческих мифах. На этой горе высадился сын Прометея Девкалион, спасшийся от потопа, которым разгневанный Зевс решил уничтожить людей (Ovid. Met., I, 316-318).

В пещерах горы Парнас, согласно представлениям древних, обитали нимфы (Strab., IX, 3, 1, р. 417 ). С этим горным массивом обычно идентифицируют место пребывания Аполлона и муз. Здесь был расположен Кастальский ключ, который считался источником вдохновения поэтов. В европейской культуре последующих эпох Парнас выступает обозначением и символом поэтического творчества и сообщества поэтов .

Парнас в древнегреческой мифологии – это и герой-эпоним одноименной горы. Он был сыном нимфы Клеодоры, отцом его считался из богов – Посейдон , из людей – Клеопомп (как и в отношении многих греческих героев (Геракла, Тесея) речь идет о «двойном отцовстве»). По одному из вариантов мифа, Парнас был основателем оракула в Пифо (древнее название Дельф), который потом принадлежал Аполлону; считалось также, что он изобрел гадание по полету птиц (Paus., X, 6, 1).

Иллюстрации :

1. Гора Парнас. Рисунок Э. Додвелла. 1821.

2. Парнас – обиталище муз. Станца Рафаэля. 1510-1511. Рим, Ватиканские музеи;

3. Парнас. Картина А. Р. Менгса. 1761. Санкт-Петербург, Эрмитаж.

Автор статьи: О.В. Кулишова