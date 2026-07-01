ПАРМА
ПАРМА - город на cевере Италии, в области Эмилия-Романья, административный центр провинции Парма.
Население 193 тысячи человек (2012). Расположен на реке Парма (приток реки По), к северо-западу от Болоньи. Железно-дорожная станция на линии Милан - Болонья. Через город проходит «Автострада Солнца» (Милан - Парма - Болонья - Флоренция - Рим - Неаполь). Международный аэропорт имени Джузеппе Верди (1991).
Возникла в 183 году до нашей эры как римская колония на месте поселений этрусков (существовали с конца VII века до нашей эры), затем кельтского племени бойев (с IV века до нашей эры). Выгодное географическое положение на пересечении основных дорог (Виа-Эмилия, Виа-Клавдия и другие) способствовало превращению Пармы в важный торговый и административный центр. В 44 году разграблена и полностью разрушена войсками Марка Антония (восстановлена в 42 году до нашей эры). Со 2-й половины IV века нашей эры центр епископства. В 452 году пострадала в результате набега гуннов. С конца V века в Остготском королевстве. С 539 года под властью Византии. В 568 году завоёвана лангобардами, в 774 году вошла в состав Франкского государства, центр графства, управлялась имперскими графами и епископом. В 879 году король Баварии (876-880) и Италии (877-880) Карломан передал светскую власть в Парме епископу. В конце IX века подверглась набегам венгров. В 1037 году император Конрад II (1027-1039) подавил восстание жителей Пармы против власти епископа. В 1149 году получила права коммуны. В 1167 году вступила в Ломбардскую лигу, представители Пармы участвовали в битве при Леньяно (1176).
В XII-XIII веках вела борьбу с Кремоной, Пьяченцой и другими соседними городами за контроль над важнейшим торговым путём по реке По. В период Средневековья крупный торговый центр. В результате борьбы гвельфов и гибеллинов, соперничества семей Корреджо, Росси, Терци и других, претендовавших на господство в городе, судебно-полицейская власть передана подестa. В 1247-1248 годы осаждалась войсками императора Фридриха II Штауфена, однако в битве при Виттории (близ Пармы) 18.2.1248 года он был разбит армией возобновлённой Ломбардской лиги и покинул Северную Италию. Межклановые противоречия, в которые вмешивались правители соседних государств (Делла Скала, д’Эсте и другие), привели к экономическому кризису и подчинению Пармы (с 1346 года, с перерывом в 1404-1409 годы, когда в Парме правила семья Терци) Миланскому герцогству. Под властью Висконти и Сфорца построены новые каналы, связавшие Парму с рекой По. В ходе Итальянских войн захвачена в 1500 году французами (в 1512-1515 годы под властью папы Римского), передавшими её в 1521 году Папскому государству. С 1545 года центр герцогства Парма и Пьяченца, выделенного из папских владений Павлом III для своего сына Пьетро Луиджи Фарнезе (1503-1547). После пресечения рода Фарнезе в 1731 году Парма отошла к испанским Бурбонам, в результате войны за Польское наследство - к Австрии (1738), по Ахенскому миру 1748 года - к Испании (пармской ветви Бурбонов). В 1750-1760-х годах наблюдался экономический и культурный подъём, связанный с деятельностью министра финансов Г. Дю Тийо (1711-1774): получили развитие кожевенная и текстильная промышленность (в том числе производство предметов роскоши); построены новые дороги, мосты и другое; с 1735 года в Парме выходила одна из первых итальянских газет - «Gazzetta di Parma». В 1768 году из Пармы изгнаны иезуиты. С 1801 года под властью зависимых от Франции государств, с 1808 года в составе департамента Таро Французской империи. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов вместе с Пьяченцей передана во владение супруге Наполеона I Марии Луизе (1791-1847), после смерти которой вернулась под власть испанских Бурбонов. В XIX веке крупный центр национально-освободительного движения (восстания 1831, 1833, 1846 годов). В ходе Революции 1848 года в Италии в марте в Парме вспыхнуло восстание, подавленное в мае 1849 года с помощью австрийских войск. В результате восстания 1859 года герцог был низложен, а Парма по итогам плебисцита присоединилась к Итальянскому королевству. В 1859 году соединена железной дорогой с Пьяченцей и Болоньей, в 1883 году - с Форново-ди-Таро. В 1922 году горожане Пармы оказали вооруженное сопротивление фашистскому перевороту. Во время 2-й мировой войны с 1943 года в составе Итальянской социальной республики (смотреть «Республика Сало»); один из центров Движения Сопротивления в Италии. Сильно пострадала в результате англо-американских бомбардировок весной 1944 года. Освобождена 26.4.1945 года в ходе Апрельского восстания 1945 года. С середины XX века центр сельско-хозяйственного региона, развивавшегося как один из главных центров пищевой промышленности в Италии.
От городских укреплений сохранились въездные ворота Сан-Франческо (1261), Санта-Кроче (XIII век) и другие, 5-угольная крепость Читаделла (XVI век). В историческом центре Пармы - памятники романского стиля: собор Вознесения Богоматери (около 1092 года, освящён в 1106 году, фасад - 1178-1200 годы, архитектор Б. Антелами, колокольня - 1284-1294 годы, архитектор О. Санвитале, в куполе - иллюзионистическая фреска «Вознесение Богоматери» Корреджо, 1522-1530 годы, в капеллах - росписи Ф. Пармиджанино), баптистерий (1196-1270 годы, архитектор и скульптор Антелами, рельефы тимпанов, в интерьере - росписи XIII-XIV веков, фигурные рельефы с изображениями месяцев года), церковь Санта-Кроче (1222 год, перестроена в стиле барокко в 1666 году); готическая церковь Сан-Франческо-дель-Прато (1222). Фрески Корреджо в церкви аббатства Сан-Джованни-Эванджелиста (основано в X веке, церковь перестраивалась около 1490-1519 годов, проект Б. Дзакканьи, 1510 год; в куполе - роспись «Видение Иоанна Евангелиста», 1520-1523 годы) и в монастыре Сан-Паоло (основан в 985 году, росписи в Камера-ди-Сан-Паоло, 1519-1520 годы). Центрическая церковь Санта-Мария-делла-Стекката (1521-1539 годы, архитекторы Б. и Дж. Ф. Дзакканьи, купол - 1526-1527 годы, архитектор А. да Сангалло Младший, проект под влиянием идей Д. Браманте и Леонардо да Винчи; в интерьере - росписи Пармиджанино, а также М. Ансельми, Дж. М. Бедоли, Дж. Б. Тротти, в куполе - роспись Б. Гатти). В стиле маньеризма выполнена церковь Сантиссима-Аннунциата (1566 год, архитектор Дж. Б. Форново); в стиле барокко - церкви Санта-Мария-делле-Грацие (с 1617 года по проекту Дж. Б. Маньяни, с 1644 года архитектор Дж. Райнальди), Сан-Франческо-ди-Паола (1625-1637 годы, К. В. Драги) и Санта-Мария-дель-Куартьере (1604-1619 годы, архитектор Дж. Б. Алеотти); Палаццо делла-Пилотта (около 1580 года, архитектор Ф. Пачиотто) и Палаццо дель-Комуне (1627 год, архитектор Дж. Б. Маньяни); в стиле классицизма - церковь Сан-Пьетро-Апостоло (1707-1762 годы, архитекторы О. и А. Беттоли по проекту А. Э. Птито). Деревянный Театр Фарнезе (архитектор Дж. Б. Алеотти, 1617-1618 годы). Памятники: Дж. Верди (1913 год, скульптор Э. Ксименес, арх. Л. Кузани), Корреджо (1870 год, скульптор А. Феррарини), уроженцу Пармы Ф. Пармиджанино (1879 год, Дж. Кьеричи), Дж. Гарибальди (1893 год, Д. Каландра) и другие.
Научно-исследовательский институт истории Сопротивления в Парме и современной эпохи (1964), в его составе - библиотека. Университет Пармы (ведёт историю с 962 года, современный статус с 1601 года); при университете - астрономическая обсерватория (с XVIII века) и ботанический сад (1768 год; коллекция суккулентов), музеи: анатомический, естественной истории, палеонтологический, минералогический; коллекция научных инструментов «Мачедонио Меллони». Академия изящных искусств (1752). Библиотеки: Палатина (с 1761 года; собрание редких изданий, эстампов, миниатюрных древних рукописей), «Савериана» (1800), сельско-хозяйственная «Бидзодзеро» (1967), городская «Уго Гуанда» (названа в честь пармского издателя Уго Гуандалини; 1973 год), имени Умберто Балестрацци (1975), международная библиотека имени Иларии Альпи (2009) и другие. Государственный архив с библиотекой (ведёт историю с 1592 года); Городской исторический архив. Музейный комплекс в Палаццо делла-Пилотта включает Национальную галерею (1760), Национальный археологический музей (1760) и Музей истории и искусства печати им. Дж. Бодони (1963). Среди других музеев: городской естественной истории (1764), китайского искусства и этнографический (1901), пармского искусства XVII-XX вв. (Музей Фонда Карипарма; 1995 год), пармского худ. А. Бокки (1999). Пинакотека Стюард (2002). Многочисленные выставочные залы и художественные галереи, в том числе «Консиль Арте» (1958), «Галлерия Чентро Стекката» (1960), «Галлерия Никколи» (1968), «Галлерия Альфачентаури» (1991), «Галлерия Иль Сипарио» (основана в 1976 году, в П. с 1995). «Аудиториум Паганини» (концертный зал, 2001 год, в помещении быв. сахарного завода компании «Эридания»). Многофункциональный культурный центр «Аудиториум дель Кармине» (2008); «Аудиториум Тосканини» (крупный гор. концертный зал).
Оперный театр (1829 год; с 1860 года под названием «Театро реджо ди Парма» - Королевский театр Пармы); с 2007 года оркестр театра под названием «Солисты Королевского театра Пармы» выступает с концертами. Международный музыкальный «Фестиваль Верди» (ежегодно, с 1989 года). Национальный институт исследований «Дж. Верди» (1959 год, государственный статус с 1963 года). Государственное объединение «Дом музыки» (2002) координирует деятельность городских музыкальных архивов, музеев (в том числе Дома-музея А. Тосканини и Музея оперы), учебных заведений и научных учреждений (в том числе Международного центра исследований музыкальной периодики), содержит музыкальную библиотеку и медиатеку (аудио- и видеоматериалы), а также функционирует как концертная организация. Консерватория имени А. Бойто (1888 год; современное название с 1919 года). «Театро Дуэ» (2000 год; драма и другие), «Театро-делле-Бриколе» (1976 год; экспериментальные постановки) и другие.
Футбольный клуб «Парма» (1913) - 2-кратный обладатель Кубка УЕФА (1995 и 1999), обладатель Кубка Кубков (1993) и Суперкубка УЕФА (1993); принимает соперников на стадионе имени Эннио Тардини (1923 год; 27,9 тысяч мест). Дворец спорта имени Бруно Раски.
Один из важных европейских центров производства продуктов питания (так называемая пищевая долина Европы) и торговли ими. Традиционно известна выпуском макаронных изделий (в городе - штаб-квартира и крупная фабрика компании «Barilla»), молочной продукции (в Парме - предприятие компании «Parmalat»; в составе французской компании «Lactalis»), в том числе сыров (пармезан и другие), мясных консервов и копчёностей (пармская сыровяленая ветчина «прошутто» известна с XV века), консервированных овощей, соусов, муки и хлебобулочных изделий (единственный в Италии центр производства дрожжевого экстракта), сахара, вин и безалкогольных напитков. В городе находятся штаб-квартира Европейского агентства по безопасности продуктов питания (с 2002), Экспериментная станция консервирования продуктов питания (исследовательский центр международного значения). Ежегодные международные выставки продукции пищевой промышленности (продукты питания, технологии их производства и упаковки) проходят в выставочном комплексе «Fiere di Parma» (общая площадь 120 тысяч м2). Парма - важный центр междунар. туризма, в том числе гастрономического. Близ города находится Международная школа итальянской кухни «Alma» (имеет статус вуза; подготовка шеф-поваров высшей квалификации). Другие отрасли промышленности ориентированы главным образом на обслуживание пищевой индустрии. Производство оборудования и технологич. линий для предприятий пищевой промышленности, тары и упаковки, выпуск сельско-хозяйственных машин и оборудования, минеральных удобрений. Производство электрооборудования, электронных компонентов, фармацевтических средств, одежды, обуви, мебели и строительных материалов. Традиционное парфюмерное производство (в том числе духи «Violetta di Parma», с 1870 года).
Парма - центр важного сельско-хозяйственного района (виноградарство, свекловодство, овощеводство, молочное и мясное животноводство; выращивание трюфелей).