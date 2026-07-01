ПАРМА

ПАРМА - го­род на cевере Ита­лии, в области Эми­лия-Ро­ма­нья, административный центр про­вин­ции Парма.

Население 193 тысячи человек (2012). Рас­по­ло­жен на реке Пар­ма (при­ток реки По), к се­ве­ро-за­па­ду от Бо­ло­ньи. Железно-дорожная стан­ция на ли­нии Ми­лан - Бо­ло­нья. Че­рез го­род про­хо­дит «Ав­то­стра­да Солн­ца» (Ми­лан - Пар­ма - Бо­ло­нья - Фло­рен­ция - Рим - Не­аполь). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Джу­зеп­пе Вер­ди (1991).

Воз­ник­ла в 183 году до нашей эры как римская ко­ло­ния на мес­те по­се­ле­ний эт­ру­сков (су­ще­ст­во­ва­ли с конца VII века до нашей эры), за­тем кельтского пле­ме­ни бой­ев (с IV века до нашей эры). Вы­год­ное гео­гра­фическое по­ло­же­ние на пе­ре­се­че­нии основных до­рог (Виа-Эми­лия, Виа-Клав­дия и другие) спо­соб­ст­во­ва­ло пре­вра­ще­нию Пармы в важ­ный тор­го­вый и административный центр. В 44 году раз­граб­ле­на и пол­но­стью раз­ру­шена вой­ска­ми Мар­ка Ан­то­ния (вос­ста­нов­ле­на в 42 году до нашей эры). Со 2-й половины IV века нашей эры центр епи­скоп­ст­ва. В 452 году по­стра­да­ла в ре­зуль­та­те на­бе­га гун­нов. С конца V века в Ост­гот­ском ко­ро­лев­ст­ве. С 539 года под вла­стью Ви­зан­тии. В 568 году за­воё­ва­на лан­го­бар­да­ми, в 774 году во­шла в со­став Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва, центр граф­ст­ва, управ­ля­лась им­пер­ски­ми гра­фа­ми и епи­ско­пом. В 879 году ко­роль Ба­ва­рии (876-880) и Ита­лии (877-880) Кар­ло­ман пе­ре­дал свет­скую власть в Парме епи­ско­пу. В конце IX века под­вер­глась на­бе­гам венг­ров. В 1037 году император Кон­рад II (1027-1039) по­да­вил вос­ста­ние жи­те­лей Пармы про­тив вла­сти епи­ско­па. В 1149 году по­лу­чи­ла пра­ва ком­му­ны. В 1167 году всту­пи­ла в Лом­бард­скую ли­гу, пред­ста­ви­те­ли Пармы уча­ст­во­ва­ли в бит­ве при Лень­я­но (1176).

В XII-XIII веках ве­ла борь­бу с Кре­мо­ной, Пья­чен­цой и другими со­сед­ни­ми го­ро­да­ми за кон­троль над важ­ней­шим тор­го­вым пу­тём по реке По. В пе­ри­од Сред­не­ве­ко­вья круп­ный тор­го­вый центр. В ре­зуль­та­те борь­бы гвель­фов и ги­бел­ли­нов, со­пер­ни­че­ст­ва се­мей Кор­ред­жо, Рос­си, Тер­ци и других, пре­тен­до­вав­ших на гос­под­ство в го­ро­де, су­деб­но-по­ли­цей­ская власть пе­ре­да­на подестa. В 1247-1248 годы оса­ж­да­лась вой­ска­ми императора Фрид­ри­ха II Штау­фе­на, од­на­ко в бит­ве при Вит­то­рии (близ Пармы) 18.2.1248 года он был раз­бит ар­ми­ей во­зоб­нов­лён­ной Лом­бард­ской ли­ги и по­ки­нул Северную Ита­лию. Меж­кла­но­вые про­ти­во­ре­чия, в ко­то­рые вме­ши­ва­лись пра­ви­те­ли со­сед­них го­су­дарств (Дел­ла Ска­ла, д’Эс­те и другие), при­ве­ли к эко­но­мическому кри­зи­су и под­чи­не­нию Пармы (с 1346 года, с пе­ре­ры­вом в 1404-1409 годы, ко­гда в Парме пра­ви­ла се­мья Тер­ци) Ми­лан­ско­му гер­цог­ст­ву. Под вла­стью Вис­кон­ти и Сфор­ца по­строе­ны но­вые ка­на­лы, свя­зав­шие Парму с рекой По. В хо­де Италь­ян­ских войн за­хва­че­на в 1500 году фран­цу­за­ми (в 1512-1515 годы под вла­стью па­пы Рим­ско­го ), пе­ре­дав­ши­ми её в 1521 году Пап­ско­му го­су­дар­ст­ву. С 1545 года центр гер­цог­ст­ва Пар­ма и Пья­чен­ца, вы­де­лен­но­го из пап­ских вла­де­ний Пав­лом III для сво­его сы­на Пьет­ро Лу­ид­жи Фар­не­зе (1503-1547). По­сле пре­се­че­ния ро­да Фар­не­зе в 1731 году Парма ото­шла к испанским Бур­бо­нам, в ре­зуль­та­те вой­ны за Поль­ское на­след­ст­во - к Ав­ст­рии (1738), по Ахен­ско­му ми­ру 1748 года - к Ис­па­нии (парм­ской вет­ви Бур­бо­нов). В 1750-1760-х годах на­блю­дал­ся эко­но­мический и куль­тур­ный подъ­ём, свя­зан­ный с дея­тель­но­стью министра фи­нан­сов Г. Дю Тийо (1711-1774): по­лу­чи­ли раз­ви­тие ко­же­вен­ная и тек­стиль­ная промышленность (в том числе про­изводство пред­ме­тов рос­ко­ши); по­строе­ны но­вые до­ро­ги, мос­ты и другое; с 1735 года в Парме вы­хо­ди­ла од­на из пер­вых итальянских га­зет - «Gazzetta di Parma». В 1768 году из Пармы из­гна­ны ие­зуи­ты. С 1801 года под вла­стью за­ви­си­мых от Фран­ции го­су­дарств, с 1808 года в со­ста­ве департамента Та­ро Французской им­пе­рии. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов вме­сте с Пья­чен­цей пе­ре­да­на во вла­де­ние суп­ру­ге На­по­ле­о­на I Ма­рии Луи­зе (1791-1847), по­сле смер­ти ко­то­рой вер­ну­лась под власть испанских Бур­бо­нов. В XIX веке круп­ный центр национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния (вос­ста­ния 1831, 1833, 1846 годов). В хо­де Ре­во­лю­ции 1848 года в Ита­лии в мар­те в Парме вспых­ну­ло вос­ста­ние, по­дав­лен­ное в мае 1849 года с по­мо­щью австрийских войск. В ре­зуль­та­те вос­ста­ния 1859 года гер­цог был низ­ложен, а Парма по ито­гам пле­бис­ци­та при­со­еди­ни­лась к Итальянскому ко­ро­лев­ст­ву. В 1859 году со­еди­не­на же­лез­ной до­ро­гой с Пья­чен­цей и Бо­лонь­ей, в 1883 году - с Фор­но­во-ди-Та­ро. В 1922 году го­ро­жа­не Пармы ока­за­ли во­оруженное со­про­тив­ле­ние фа­ши­ст­ско­му пе­ре­во­ро­ту. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны с 1943 года в со­ста­ве Итальянской со­ци­аль­ной рес­пуб­ли­ки (смотреть «Рес­пуб­ли­ка Са­ло»); один из цен­тров Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния в Ита­лии. Силь­но по­стра­да­ла в ре­зуль­та­те анг­ло-американских бом­бар­ди­ро­вок вес­ной 1944 года. Ос­во­бо­ж­де­на 26.4.1945 года в хо­де Ап­рель­ско­го вос­ста­ния 1945 года. С середины XX века центр сельско-хозяйственного ре­гио­на, раз­ви­вав­ше­го­ся как один из главных цен­тров пи­ще­вой промышленности в Ита­лии.

От городских ук­ре­п­ле­ний со­хра­ни­лись въезд­ные во­ро­та Сан-Фран­че­ско (1261), Сан­та-Кро­че (XIII век) и другие, 5-уголь­ная кре­пость Чи­та­дел­ла (XVI век). В ис­то­рическом цен­тре Пармы - па­мят­ни­ки ро­ман­ско­го сти­ля: со­бор Воз­не­се­ния Бо­го­ма­те­ри (около 1092 года, ос­вя­щён в 1106 году, фа­сад - 1178-1200 годы, архитектор Б. Ан­те­ла­ми, ко­ло­коль­ня - 1284-1294 годы, архитектор О. Сан­ви­та­ле, в ку­по­ле - ил­лю­зио­ни­стическая фре­ска «Воз­не­се­ние Бо­го­ма­те­ри» Кор­ред­жо, 1522-1530 годы, в ка­пел­лах - рос­пи­си Ф. Пар­мид­жа­ни­но), бап­ти­сте­рий (1196-1270 годы, архитектор и скульп­тор Ан­те­ла­ми, рель­е­фы тим­па­нов, в ин­терь­е­ре - рос­пи­си XIII-XIV веков, фи­гур­ные рель­е­фы с изо­браже­ния­ми ме­ся­цев го­да), церковь Сан­та-Кро­че (1222 год, пе­ре­строе­на в сти­ле ба­рок­ко в 1666 году); го­тическая церковь Сан-Фран­че­ско-дель-Пра­то (1222). Фре­ски Кор­ред­жо в церк­ви аб­бат­ст­ва Сан-Джо­ван­ни-Эван­д­же­ли­ста (ос­но­ва­но в X веке, цер­ковь пе­ре­страи­ва­лась около 1490-1519 годов, про­ект Б. Дзак­ка­ньи, 1510 год; в ку­по­ле - рос­пись «Ви­де­ние Ио­ан­на Еван­ге­ли­ста», 1520-1523 годы) и в монастыре Сан-Пао­ло (ос­но­ван в 985 году, рос­пи­си в Ка­ме­ра-ди-Сан-Пао­ло, 1519-1520 годы). Цен­трическая церковь Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Стек­ка­та (1521-1539 годы, ар­хи­тек­то­ры Б. и Дж. Ф. Дзак­ка­ньи, ку­пол - 1526-1527 годы, архитектор А. да Сан­гал­ло Млад­ший, про­ект под влия­ни­ем идей Д. Бра­ман­те и Ле­о­нар­до да Вин­чи; в ин­терь­е­ре - рос­пи­си Пар­мид­жа­ни­но, а так­же М. Ан­сель­ми, Дж. М. Бе­до­ли, Дж. Б. Трот­ти, в ку­по­ле - рос­пись Б. Гат­ти). В сти­ле мань­е­риз­ма вы­пол­не­на церковь Сан­тис­си­ма-Ан­нун­циа­та (1566 год, архитектор Дж. Б. Фор­но­во); в сти­ле ба­рок­ко - церк­ви Сан­та-Ма­рия-дел­ле-Гра­цие (с 1617 года по про­ек­ту Дж. Б. Мань­я­ни, с 1644 года архитектор Дж. Рай­наль­ди), Сан-Фран­че­ско-ди-Пао­ла (1625-1637 годы, К. В. Дра­ги) и Сан­та-Ма­рия-дель-Ку­ар­ть­е­ре (1604-1619 годы, архитектор Дж. Б. Але­от­ти); Па­лац­цо дел­ла-Пи­лот­та (около 1580 года, архитектор Ф. Па­чи­от­то) и Па­лац­цо дель-Ко­му­не (1627 год, архитектор Дж. Б. Мань­я­ни); в сти­ле клас­си­циз­ма - церковь Сан-Пьет­ро-Апо­сто­ло (1707-1762 годы, ар­хи­тек­то­ры О. и А. Бет­то­ли по про­ек­ту А. Э. Пти­то). Де­ревянный Те­атр Фар­не­зе (архитектор Дж. Б. Але­от­ти, 1617-1618 годы). Па­мят­ни­ки: Дж. Вер­ди (1913 год, скульп­тор Э. Кси­ме­нес, арх. Л. Ку­за­ни), Кор­ред­жо (1870 год, скульп­тор А. Фер­ра­ри­ни), уро­же­нцу Пар­мы Ф. Пар­мид­жа­ни­но (1879 год, Дж. Кье­ри­чи), Дж. Га­ри­баль­ди (1893 год, Д. Ка­лан­д­ра) и другие.

Научно-исследовательский институт ис­то­рии Со­про­тив­ле­ния в Парме и современной эпо­хи (1964), в его со­ста­ве - библиотека. Университет Пармы (ве­дёт ис­то­рию с 962 года, современный ста­тус с 1601 года); при университете - ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия (с XVIII века) и бо­та­нический сад (1768 год; кол­лек­ция сук­ку­лен­тов), му­зеи: ана­то­мический, ес­тественной ис­то­рии, па­лео­нто­ло­гический, ми­не­ра­ло­ги­че­ский; кол­лек­ция на­учных ин­ст­ру­мен­тов «Ма­че­до­нио Мел­ло­ни». Ака­де­мия изящ­ных ис­кусств (1752). Биб­лио­те­ки: Па­ла­ти­на (с 1761 года; со­б­ра­ние ред­ких из­да­ний, эс­там­пов, ми­ниа­тюр­ных древ­них ру­ко­пи­сей), «Са­ве­риа­на» (1800), сельско-хозяйственная «Бид­зод­зе­ро» (1967), го­род­ская «Уго Гу­ан­да» (наз­ва­на в честь парм­ско­го из­да­те­ля Уго Гу­ан­дали­ни; 1973 год), имени Ум­бер­то Ба­ле­ст­рац­ци (1975), ме­ж­ду­народная библиотека имени Ила­рии Аль­пи (2009) и другие. Государственный ар­хив с биб­лио­те­кой (ве­дёт ис­то­рию с 1592 года); Городской ис­торический ар­хив. Му­зей­ный ком­плекс в Па­лац­цо дел­ла-Пи­лот­та вклю­ча­ет Национальную га­ле­рею (1760), Национальный ар­хео­ло­гический му­зей (1760) и Му­зей ис­то­рии и искусства пе­ча­ти им. Дж. Бо­до­ни (1963). Сре­ди других му­зе­ев: городской ес­тественной ис­то­рии (1764), китайского искусства и эт­но­гра­фи­че­ский (1901), парм­ско­го искусства XVII-XX вв. (Му­зей Фон­да Ка­ри­пар­ма; 1995 год), парм­ско­го худ. А. Бок­ки (1999). Пи­на­ко­те­ка Стю­ард (2002). Мно­го­численные вы­ста­воч­ные за­лы и ху­дожественные га­ле­реи, в том числе «Кон­силь Ар­те» (1958), «Гал­ле­рия Чен­тро Стек­ка­та» (1960), «Гал­ле­рия Ник­ко­ли» (1968), «Гал­ле­рия Аль­фа­чен­таури» (1991), «Гал­ле­рия Иль Си­па­рио» (ос­но­ва­на в 1976 году, в П. с 1995). «Ау­ди­то­ри­ум Па­га­ни­ни» (кон­церт­ный зал, 2001 год, в по­ме­ще­нии быв. са­хар­но­го за­вода ком­па­нии «Эри­да­ния»). Мно­го­функ­цио­наль­ный куль­тур­ный центр «Ау­ди­то­ри­ум дель Кар­ми­не» (2008); «Ау­ди­то­ри­ум Тос­ка­ни­ни» (круп­ный гор. кон­церт­ный зал).

Опер­ный те­атр (1829 год; с 1860 года под названием «Те­ат­ро ред­жо ди Пар­ма» - Ко­ро­лев­ский те­атр Пар­мы); с 2007 года ор­кестр те­ат­ра под названием «Со­лис­ты Ко­ро­лев­ско­го те­ат­ра Пар­мы» вы­сту­па­ет с кон­цер­та­ми. Ме­ж­ду­народный музыкальный «Фес­ти­валь Вер­ди» (еже­год­но, с 1989 года). Национальный институт ис­сле­до­ва­ний «Дж. Вер­ди» (1959 год, государственный ста­тус с 1963 года). Государственное объ­е­ди­не­ние «Дом му­зы­ки» (2002) ко­ор­ди­ни­ру­ет дея­тель­ность городских музыкальных ар­хи­вов, му­зе­ев (в том числе До­ма-му­зея А. Тос­ка­ни­ни и Му­зея опе­ры), учеб­ных за­ве­де­ний и на­учных уч­ре­ж­де­ний (в том числе Ме­ж­ду­народного цен­тра ис­сле­до­ва­ний музыкальной пе­риодики), со­дер­жит музыкальную биб­лио­те­ку и ме­диа­те­ку (ау­дио- и ви­део­ма­те­риа­лы), а так­же функ­цио­ни­ру­ет как кон­церт­ная ор­га­ни­за­ция. Консерватория имени А. Бой­то (1888 год; современное название с 1919 года). «Те­ат­ро Дуэ» (2000 год; дра­ма и другие), «Те­ат­ро-дел­ле-Бри­ко­ле» (1976 год; экс­пе­риментальные по­ста­нов­ки) и другие.

Фут­боль­ный клуб «Пар­ма» (1913) - 2-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка УЕФА (1995 и 1999), об­ла­да­тель Куб­ка Куб­ков (1993) и Су­пер­куб­ка УЕФА (1993); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не имени Эн­нио Тар­ди­ни (1923 год; 27,9 тысяч мест). Дво­рец спор­та имени Бру­но Рас­ки.

Один из важ­ных ев­ропейских цен­тров ­производства про­дук­тов пи­та­ния (так называемая пи­ще­вая до­ли­на Ев­ро­пы) и тор­гов­ли ими. Тра­ди­ци­он­но из­вест­на вы­пус­ком ма­ка­рон­ных из­де­лий (в го­ро­де - штаб-квар­ти­ра и круп­ная фаб­ри­ка ком­па­нии «Barilla»), мо­лоч­ной про­дук­ции (в Парме - пред­при­ятие ком­па­нии «Par­malat»; в со­ста­ве французской ком­па­нии «Lactalis»), в том числе сы­ров (пар­ме­зан и другие), мяс­ных кон­сер­вов и коп­чё­но­стей (парм­ская сы­ро­вя­ле­ная вет­чи­на «про­шут­то» из­вест­на с XV века), кон­сер­ви­рованных ово­щей, со­усов, му­ки и хле­бо­булочных из­де­лий (един­ст­вен­ный в Ита­лии центр про­изводства дрож­же­во­го экс­трак­та), са­ха­ра, вин и без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков. В го­ро­де на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ра Ев­ропейского агент­ст­ва по безо­пас­но­сти про­дук­тов пи­та­ния (с 2002), Экс­пе­риментная стан­ция кон­сер­ви­ро­ва­ния про­дук­тов пи­та­ния (ис­сле­до­ва­тель­ский центр ме­ж­ду­народного зна­че­ния). Еже­год­ные ме­ж­ду­народные вы­став­ки про­дук­ции пи­ще­вой промышленности (про­дук­ты пи­та­ния, тех­но­ло­гии их про­изводства и упа­ков­ки) про­хо­дят в вы­ста­воч­ном ком­плек­се «Fiere di Par­ma» (об­щая площадь 120 тысяч м2). Парма - важ­ный центр ме­ж­ду­нар. ту­риз­ма, в том числе гас­тро­но­ми­че­ско­го. Близ го­ро­да на­хо­дит­ся Ме­ж­ду­народная шко­ла итальянской кух­ни «Alma» (име­ет ста­тус ву­за; под­го­тов­ка шеф-по­ва­ров выс­шей ква­ли­фи­ка­ции). Другие от­рас­ли промышленности ори­ен­ти­ро­ва­ны главным образом на об­слу­жи­ва­ние пи­ще­вой ин­ду­ст­рии. Про­изводство обо­ру­до­ва­ния и тех­но­ло­гич. ли­ний для пред­при­ятий пи­ще­вой промышленности, та­ры и упа­ков­ки, вы­пуск сельско-хозяйственных ма­шин и обо­ру­до­ва­ния, ми­неральных удоб­ре­ний. Про­изводство элек­тро­обо­ру­до­ва­ния, элек­трон­ных ком­по­нен­тов, фар­ма­цев­тических средств, оде­ж­ды, обу­ви, ме­бе­ли и стро­ительных ма­те­риа­лов. Тра­диционное пар­фю­мер­ное про­изводство (в том числе ду­хи «Violetta di Parma», с 1870 года).

Парма - центр важ­но­го сельско-хозяйственного рай­она (ви­но­гра­дар­ст­во, свек­ло­вод­ст­во, ово­ще­вод­ст­во, мо­лоч­ное и мяс­ное жи­вот­но­вод­ст­во; вы­ра­щи­ва­ние трю­фе­лей).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)