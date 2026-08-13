ПАРЛЕР
ПАРЛЕР - Парлерж, семья немецких архитекторов и скульпторов XIV - начала XV веков. Сыграли важную роль в развитии позднеготического искусства.
Основатель династии - Генрих I Старший (между 1300-1310 годами, Кёльн(?) - после 1377 года), один из наиболее влиятельных архитекторов своего времени. Около 1320-х годов занимал должность главного мастера в Гмюнде (ныне Швебиш-Гмюнд), где перестроил неф церкви Святого Креста (Хейлигкройцкирхе), сделав его зальным (1325-1330 годы; с 1351 года вёл строительство хора в позднеготическом стиле). Постройка стала образцом зальной церкви для южно-германских областей. Предположительно руководил строительством западного фасада и нефа церкви Либфрауэнкирхе в Нюрнберге (до 1356), где в качестве помощника и ученика принимал участие его сын Петер, а также хора собора в Аугсбурге (1356). Некоторыми исследователями ему приписывается проект Ульмского собора (до 1377). Его сыновья - Иоганн и Петер.
Иоганн (из Гмюнда) (не позднее 1330 года - не ранее 1365 года) участвовал в возведении собора в Базеле (1356); с 1359 года руководил строительством хора собора во Фрайбурге-им-Брайсгау. Его сыновья - Михаэль II и Генрих II. Михаэль II (из Гмюнда) (? - 1387) занимал должность мастера на строительстве соборов в Страсбурге, Фрайбурге и Ульме; вероятно, завершил башни Базельского собора (с 1380). Генрих II (из Гмюнда) (? - 1392) работал в Аугсбурге, Вене, Кёльне и Праге.
Петер (из Гмюнда) (1330 или 1333 годы, Гмюнд - 13.7.1399 год, Прага), архитектор и скульптор, один из крупнейших мастеров позднего Средневековья. Работал подмастерьем у отца на строительстве собора в Гмюнде. Совершил путешествие по Верхнему Рейну, посетил Страсбург (свод капеллы Святой Екатерины в соборе Страсбурга послужил образцом для сводов собора Святого Вита в Праге) и Кёльн. С 1352 работал в Нюрнберге, где под руководством отца выполнил часть скульптурного оформления вестверка церкви Либфрауэнкирхе. Узнав о работах семьи Парлера в Швабии, император Карл IV пригласил Петера в Прагу (1356) для продолжения строительства собора Святого Вита после смерти архитектора Матьё из Арраса.
Под началом Петера возведена значительная часть собора (завершён в XIX веке); важную роль играли инженерные нововведения. В соборе созданы сложные сетчатые и звездчатые своды (например, в Вацлавской капелле), трифорий оригинальной конструкции с вогнутыми карнизами, усиливающий ощущение пространственного единства, много внимания уделено декоративным элементам (украшениям колонн, окон и другого). Вместе с мастерской создал скульптурное убранство собора (1374-1385), программа которого прославляла императорский дом Пржемысловичей: портретные бюсты в трифории хора (1374-1385) и 6 надгробий чешских предков Карла IV (1374-1377 годы; в том числе королей Оттокара I и, возможно, Оттокара II). Скульптура, приписываемая Петеру Парлеру, обладает подчёркнутой пластичностью, стремлением к обособлению от архитектуры, интересом к натуре, индивидуальностью черт лица (автопортрет в трифории, 1378-1379 годы) и чувственной моделировкой (портреты Анны Свидницкой, Бланш де Валуа и других). Он создал также идеальный тип женского лица, который затем неоднократно воспроизводился в статуях так называемых Прекрасных Мадонн (смотреть Мягкий стиль).
К числу других архитектурных работ Петера и его мастерской в Праге относятся Карлов мост, богато украшенный скульптурой, и предмостные башни (1358-1378), церковь Всех Святых в Пражском Граде (1356-1383), хор собора Святого Варфоломея в Колине (1360-1378) и другие. Сыновья Петера - Венцель (Вацлав; около 1360(?) - 1404(?)), участвовал в строительстве южной башни собора Святого Вита в Праге (1375-1398), собора Святого Стефана в Вене (с 1397), и Иоганн Младший из Праги (умер 1405), работал на строительстве соборов Святого Вита (с 1398) и Святой Варвары в Кутна-Горе (с 1388).