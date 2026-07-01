ПАРЛАМЕНТЁР
ПАРЛАМЕНТЁ́Р - лицо, уполномоченное одной из воюющих сторон на ведение переговоров.
Правовой статус парламентера определён статьей 32 4-й Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны (смотреть Гаагские конференции мира 1899 и 1907 годов). Отличительным знаком парламентера является белый флаг. Как сам парламентер, так и сопровождающие его трубач, горнист или барабанщик, лицо, несущее флаг, и переводчик пользуются правом неприкосновенности. Парламентер теряет право на неприкосновенность, если будет доказано, что он воспользовался своим привилегированным положением для шпионажа, диверсии, подстрекательства военнослужащих. Убийство, обстрел парламентера и сопровождающих его лиц являются военным преступлением.
Гаагская конвенция не обязывает в любом случае принимать парламентера. Военное командование неприятеля вправе осуществить любые необходимые меры, чтобы воспрепятствовать парламентеру воспользоваться возложенным на него поручением для собирания разведывательных сведений. Парламентер может быть на некоторое время задержан, если злоупотребил своим положением или выяснилось, что непредвиденные обстоятельства дали ему возможность открыть относящиеся к армии противника факты, которые могут оказаться полезными для его командования.