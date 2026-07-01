ПАРЛАМЕНТЁР

ПАРЛАМЕНТЁ́Р - лицо, уполномоченное одной из воюющих сторон на ведение переговоров.

Пра­во­вой ста­тус парламентера оп­ре­де­лён статьей 32 4-й Га­аг­ской кон­вен­ции 1907 года о за­ко­нах и обы­ча­ях су­хо­пут­ной вой­ны (смотреть Га­аг­ские кон­фе­рен­ции ми­ра 1899 и 1907 годов ). От­ли­чительным зна­ком парламентера яв­ля­ет­ся бе­лый флаг. Как сам парламентер, так и со­про­во­ж­даю­щие его тру­бач, гор­нист или ба­ра­бан­щик, ли­цо, не­су­щее флаг, и пе­ре­во­дчик поль­зу­ют­ся пра­вом не­при­кос­но­вен­но­сти. Парламентер те­ря­ет пра­во на не­при­кос­но­вен­ность, ес­ли бу­дет до­ка­за­но, что он вос­поль­зо­вал­ся сво­им при­ви­ле­ги­рованным по­ло­же­ни­ем для шпио­на­жа, ди­вер­сии, под­стре­ка­тель­ст­ва во­ен­но­слу­жа­щих. Убий­ст­во, об­стрел парламентера и со­про­во­ж­даю­щих его лиц яв­ля­ют­ся во­енным пре­сту­п­ле­ни­ем.

Га­аг­ская кон­вен­ция не обя­зы­ва­ет в лю­бом слу­чае при­ни­мать парламентера. Во­енное ко­ман­до­ва­ние не­при­яте­ля впра­ве осу­ще­ст­вить лю­бые не­об­хо­ди­мые ме­ры, что­бы вос­пре­пят­ст­во­вать парламентеру вос­поль­зо­вать­ся воз­ло­жен­ным на не­го по­ру­че­ни­ем для со­би­ра­ния раз­ве­ды­вательных све­де­ний. Парламентер мо­жет быть на не­ко­то­рое вре­мя за­дер­жан, ес­ли зло­упот­ре­бил сво­им по­ло­же­ни­ем или вы­яс­ни­лось, что не­пред­ви­ден­ные об­стоя­тель­ст­ва да­ли ему воз­мож­ность от­крыть от­но­ся­щие­ся к ар­мии про­тив­ни­ка фак­ты, ко­то­рые мо­гут ока­зать­ся по­лез­ны­ми для его ко­ман­до­ва­ния.

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