Парла́менты во Фра́нции

Парла́менты во Фра́нции (от фр. parler — «говорить») — высшие судебно-­административные учреждения XIII–XVIII вв. При Людовике IX Святом Парижский П. постепенно выделился из королевской курии в отдельное ведомство, в котором король вершил суд. Эти заседания обозначались словом «П.» с 1239, в 1253 упоминается «Совет короля в П.». П. был судом первой инстанции для дел принцев крови, пэров Франции и высших чинов короны; к его компетенции относились так называемые королевские дела (оскорбление величества, выпуск фальшивой монеты и т. д.). В 1261 Людовик IX заменил судебные поединки апелляциями к королю и разрешил оспаривать приговоры королевских, сеньориальных и церковных судов, после этого П. стал высшим апелляционным органом (с конца XIII в. заседал в королевском дворце на острове Сите в Париже). Структура П. была закреплена в 1278: в Верховной палате велись судебные слушания и выносились приговоры; Следственная палата готовила дела по процессам; Палата прошений принимала апелляции и разбирала дела лиц, находившихся под королевской защитой. Палаты возглавляли президенты, во главе П. стоял первый президент. Уголовные дела решались отдельно комиссией членов П.-мирян. С конца XIII в. П. постоянно работал с 12 ноября до конца августа или начала сентября. Позднее возникла особая Палата, работавшая в период каникул, а также несколько Следственных палат и Палат прошений.

Баронов и прелатов, первоначально заседавших в суде короля, постепенно вытеснили чиновники-­юристы, знатоки права — выходцы из среднего и мелкого дворянства и из неблагородных сословий. В 1345 П., состоявший из 100 чел., получил права и привилегии корпорации, был объявлен «главной и суверенной курией королевства», «эманацией короля», т. к. «представлял без посредников персону монарха».

По мере расширения домена короны и компетенции королевского суда П. возникали в других частях королевства: в Тулузе (1443), Гренобле (1453), Бордо (1463), Дижоне (1477), Эксе (1501), Руане (1515), Ренне (1554) и других городах (последний — в 1775 в Нанси) — всего 17 П. Самым авторитетным в силу старшинства считался П. в Париже.

П. способствовали усилению публично-правового характера королевской власти, преодолению сепаратизма и формированию общегосударственного права. П. регистрировали и оглашали важнейшие королевские указы, имели право обращать внимание короля на возможные ошибки (право ремонстрации). Со временем эта функция стала трактоваться членами П. как право контролировать и ограничивать законодательную деятельность монарха, что стало источником конфликтов П. с королями при Старом порядке. В период ослабления деятельности сословно-­представительных учреждений П. присвоили себе право выступать от имени общества. Противодействуя попыткам реформ, посягавшим на права и привилегии, П. способствовали падению монархии. Были упразднены во время Французской революции.

Лит .: La Roche Flavin B. Treize livres des Parlements de France. Bordeaux, 1617; Bastard d’Estang H. de. Les Parlement de France. Essai historique sur leurs usages, leur organisation et leur autorité. 2 vols. Paris, 1857; Aubert F. Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François I (1250–1551). Paris, 1894; Glasson E. Le Parlement de Paris, son rôle politique depuis le règne de Charles VII jusqu’à la Révolution. 2 vols. Paris, 1901; Maugis E. Histoire du Parlement de Paris de l’avènement des rois Valois à la mort d’Henri IV. 3 vols. Paris, 1913–1916; Цатурова С. К. Офицеры власти: Парижский Парламент в первой трети XV в. М., 2002; Daubresse S., Morgat-­Bonnet M., Storez-­Brancourt I. Le Parlement en exil, ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris: XVe — XVIIIe siècle. Paris, 2007; Малов В. Н. Парламентская Фронда: Франция 1643–1653. М., 2009; Hildesheimer F., Morgat-­Bonnet M. Le Parlement de Paris. Histoire d’un grand corps de l’État monarchique, XIIIe — XVIIIe. Paris, 2018. С. К. Цатурова .