ПАРК ПОБЕДЫ

Мемориальный комплекс, сооруженный для увековечивания подвига народа на фронтах Великой Отечественной войны.

История создания парка

Идея создания памятника, посвященного славным страницам военной истории страны, появилась в 1940-е гг. В 1942 г. советский архитектор Я.Г. Чернихов предложил соорудить памятник народному подвигу Отечественной войны 1812 г. Однако в военной обстановке этим планам не суждено было осуществиться.

23 февраля 1958 г. Поклонная гора стала местом установки памятного гранитного знака с надписью «Здесь будет сооружен памятник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

В 1961 г. площадь парка составляла 98 га. В парке появились аллеи, которые прославляют подвиги, совершенные военными инженерами, связистами, летчиками, танкистами, артиллеристами, а также аллеи, посвященные миру, ветеранам войны и труда, юным героям, молодоженам. Центральная аллея носит название «Годы войны». Она состоит из пяти террас и символизирует пять лет войны. На аллеях сотрудники комплекса высадили липу, клен, дуб, березу, рябину, ель, сосну, устроили цветники, фонтаны.

Центральный музей Великой Отечественной войны

В 1985 г. началось сооружение Мемориала Победы, ключевым звеном которого должен был стать Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – инициатива ветеранов. Основание музея относится к 1993 г. Официально открытие музея состоялось 9 мая 1995 г. и приурочено празднованию 50-й годовщины Победы. Проект здания музея принадлежит группе архитекторов во главе с А.Т. Полянским. В настоящее время в фондах музея представлены 50 коллекций, насчитывающих более 50 тысяч единиц хранения. Среди них – коллекции, которые содержат вооружение и боевую технику Второй мировой войны, боеприпасы к стрелковому оружию времен Первой и Второй мировых войн, артиллерийско-минометное вооружение; в коллекции собраны личные вещи Г.К. Жукова, Р.Я. Малиновского, А.А. Громыко и рядовых участников войны, предметы фронтового быта, археологические находки с мест боевых действий, награды, трофеи, фронтовые письма, листовки, документы, а также «коллекция Сенилова» (денежные оккупационные знаки периода Второй мировой войны). В музее хранится Знамя Победы, которое было водружено 30 апреля 1945 г. над Рейхстагом. В зале Славы установлена 10-метровая скульптура Солдата-победителя, на мраморных стенах высечены имена 11763 Героев Советского Союза.

Перед Центральным музеем Великой Отечественной войны горит Вечный Огонь. Он был зажжен в апреле 2010 г., накануне празднования 65-й годовщины Победы.

Сооружения и памятники парка Победы

Составная часть огромного мемориального комплекса – обелиск Победы на площади Победителей; он находится перед Центральным музеем Великой Отечественной войны. Обелиск представляет собой монумент в виде штыка высотой 141,8 метров. Такая высота выбрана не случайно – она символизирует 1418 дней и ночей войны. На гранитном подиуме у подножия обелиска расположилась статуя Георгия Победоносца, поражающего копьем дракона. Вершину обелиска венчают бронзовая статуя богини Победы Ники и фигуры ангелов, трубящих славу русскому оружию. Декорируют обелиск барельефы на военную тематику и выбитые золотом названия городов-героев.

Часть общего мемориального комплекса – гранитные плиты, располагающиеся от начала центральной аллеи до Монумента Победы. Они символизируют годы войны, начиная от входа в парк и до Центрального музея – с 1941 по 1945 гг. Здесь же сооружены 15 бронзовых памятных стел в честь десяти фронтов, трех флотов (Балтийского, Северного и Черноморского), а также партизан и тружеников тыла. Обелиски поставлены в таком порядке, как стояли воинские соединения на Параде Победы 22 июня 1945 г.

На центральной площадке разместился комплекс фонтанов с пятью гидрокаскадами; каждый из них выпускает по 45 вертикальных струй. Всего бьет 225 водных потоков – символ продолжительности войны в неделях. Вдоль главной аллеи также работают фонтаны, их количество соответствует числу дней войны – ровно 1418. Площадь Победы полукольцом охватывает еще одна фонтанная группа – символ радости победителей.

21 декабря 2010 г. открыт памятник «В борьбе против фашизма были вместе мы». Это скульптурная композиция, изображающая М. Кантарию и М. Егорова, водружающих Знамя Победы над Рейхстагом.

В парке Победы действует выставка военной техники и инженерно-фортификационных сооружений. Она разместилась на открытом воздухе. Посетители могут познакомиться с устройством торпедных катеров, рубок подводных лодок, разнокалиберных артиллерийских установок, пушек, гаубиц, морских мин, немецких боевых самолетов.

Храмы парка

На территории «Парка Победы» находятся храмы разных религий, которые символизируют многонациональный состав защитников Родины. В 1993 – 1995 гг. велось строительство храма великомученика Георгия Победоносца. Автор проекта – академик архитектуры А.Т. Полянский. Храм освятил Святейший Патриарх 6 мая 1995 г. В 1997 г. по проекту архитектора И. Стажиева сооружена мечеть, увековечившая подвиг воинов-мусульман, погибших в Великой Отечественной войне. В 1998 г. построена синагога. В честь испанских добровольцев, отдавших жизни за правое дело, в 2003 г. на Поклонной горе сооружена часовня.