ПАРИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1898
ПАРИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1898 - договр между США и Испанией.
Завершил испано-американскую войну 1898 года. Подписан 10 декабря уполномоченными США (У.Р. Дей, У.П. Фрай и другие) и Испании (Э. Монтеро Риос, Б. де Абарсуса и другие) по результатам работы мирной конференции, проходившей в Париже с 1.10.1898 года. В основу Парижского мирного договора лёг прелиминарный договор, заключённый при посредничестве французского посла в США Ж. Камбона 12.8.1898 в Вашингтоне. Согласно Парижскому мирному договору, Испания отказалась от всех своих прав и притязаний на Кубу, которая объявлялась независимым государством (статья 1), уступила США остров Пуэрто-Рико, другие испанские острова Антильского архипелага, а также остров Гуам (статья 2). По требованию США (меморандум от 21 ноября) Испания за 20 миллионов долларов передала американской стороне Филиппинские острова, статус которых не был определён прелиминарным договором (статья 3). 7.11.1900 года по настоянию американского правительства заключён дополнительный договор, по которому Испания уступила США все острова, примыкающие к Филиппинскому архипелагу и расположенные вне границ, предусмотренных парижским мирным договором. В порядке компенсации США обязались выплатить Испании 100 тысяч долларов.
На основании парижского мирного договора Испания лишилась практически всех своих заокеанских владений (Марианские острова, Каролинские острова, острова Палау и остров Самоа были проданы Германии в 1899 году) и фактически утратила статус колониальной державы. США, напротив, укрепили свои позиции в Центральной Америке и в Тихоокеанском регионе; были созданы условия для их последующей экономической и военно-политической экспансии в латино-американские и азиатские страны.