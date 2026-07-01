ПАРИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1898

ПАРИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1898 - договр между США и Испанией.

За­вер­шил ис­па­но-аме­ри­кан­скую вой­ну 1898 года. Под­писан 10 декабря упол­но­мо­чен­ны­ми США (У.Р. Дей, У.П. Фрай и другие) и Ис­па­нии (Э. Мон­те­ро Ри­ос, Б. де Абар­су­са и другие) по ре­зуль­та­там ра­бо­ты мир­ной кон­фе­рен­ции, про­хо­див­шей в Па­ри­же с 1.10.1898 года. В ос­но­ву Парижского мирного договора лёг пре­лими­нар­ный до­го­вор, за­клю­чён­ный при по­сред­ни­че­ст­ве французского по­сла в США Ж. Кам­бо­на 12.8.1898 в Ва­шинг­то­не. Со­глас­но Парижскому мирному договору, Ис­па­ния от­ка­за­лась от всех сво­их прав и при­тя­за­ний на Ку­бу, ко­то­рая объ­яв­ля­лась не­за­ви­си­мым го­су­дар­ст­вом (статья 1), ус­ту­пи­ла США остров Пу­эр­то-Ри­ко, другие испанские ост­ро­ва Ан­тиль­ско­го ар­хи­пе­ла­га, а так­же остров Гу­ам (статья 2). По тре­бо­ва­нию США (ме­мо­ран­дум от 21 но­ября) Ис­па­ния за 20 миллионов долларов пе­ре­да­ла американской сто­ро­не Фи­лип­пин­ские острова, ста­тус ко­то­рых не был оп­ре­де­лён пре­ли­ми­нар­ным до­го­во­ром (статья 3). 7.11.1900 года по на­стоя­нию американского пра­ви­тель­ст­ва за­клю­чён до­пол­нительный до­го­вор, по ко­то­ро­му Ис­па­ния ус­ту­пи­ла США все ост­ро­ва, при­мы­каю­щие к Фи­лип­пин­ско­му ар­хи­пе­ла­гу и рас­по­ло­жен­ные вне гра­ниц, пре­ду­смот­рен­ных парижским мирным договором. В по­ряд­ке ком­пен­са­ции США обя­за­лись вы­пла­тить Ис­па­нии 100 тысяч долларов.

На ос­но­ва­нии парижского мирного договора Ис­па­ния ли­шилась прак­ти­че­ски всех сво­их за­оке­ан­ских вла­де­ний (Ма­ри­ан­ские острова, Ка­ро­лин­ские острова, острова Па­лау и остров Са­моа бы­ли про­да­ны Гер­ма­нии в 1899 году) и фак­ти­че­ски ут­ра­ти­ла ста­тус ко­ло­ни­аль­ной дер­жа­вы. США, на­про­тив, ук­ре­пи­ли свои по­зи­ции в Центральной Аме­ри­ке и в Ти­хо­оке­ан­ском ре­гио­не; бы­ли соз­да­ны ус­ло­вия для их по­сле­дую­щей эко­но­мической и во­енно-по­ли­тической экс­пан­сии в латино-американские и ази­атские стра­ны.

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