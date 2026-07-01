ПАРИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1814

Об­щее на­зва­ние 7 до­го­во­ров, за­клю­чён­ных ме­ж­ду Фран­ци­ей и уча­ст­ни­ка­ми 6-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (Ав­ст­рия, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Прус­сия, Рос­сия, Шве­ция, Пор­ту­га­лия, Ис­па­ния). Под­пи­сан 18 (30) мая (с Ис­па­ни­ей 20 ию­ля). Из­вес­тен как Пер­вый Па­риж­ский мир.

Ос­но­вой П. м. д. ста­ли ре­ше­ния, сфор­му­ли­ро­ван­ные на кон­грес­се со­юз­ных дер­жав в Ша­тий­о­не [24.1(5.2)–7(19).3.1814] и в Шо­мон­ском трак­та­те 26.2(10.3). 1814. Гла­вы де­ле­га­ций Ве­ли­ко­бри­та­нии (Р. Кас­лри), Ав­ст­рии (К. Мет­тер­них) и осо­бен­но Прус­сии (К. А. фон Гар­ден­берг) стре­ми­лись к макс. ос­лаб­ле­нию Фран­ции, в то вре­мя как Алек­сандр I ви­дел в ней оп­ре­де­лён­ный про­ти­во­вес др. дер­жа­вам в Ев­ро­пе. Пе­ре­го­во­ры с Фран­ци­ей на­ча­лись 27.4(9.5).1814 по­сле окон­чат. от­ре­че­ния На­по­ле­о­на I, рес­тав­ра­ции Бур­бо­нов и за­клю­че­ния пе­ре­ми­рия 11.4(23.4).1814. Во вре­мя пе­ре­го­во­ров гла­ва франц. де­ле­га­ции Ш. М. Та­лей­ран уме­ло ис­поль­зо­вал про­ти­во­ре­чия сре­ди со­юз­ных дер­жав и до­бил­ся смяг­че­ния ря­да ус­ло­вий.

П. м. д. со­сто­ял из глас­ной и сек­рет­ной час­тей. По его ус­ло­ви­ям франц. гра­ни­цы вос­ста­нав­ли­ва­лись по со­стоя­нию на 1.1.1792, хо­тя и с не­ко­то­рым рас­ши­ре­ни­ем: за Фран­ци­ей со­хра­ня­лись Са­ар­луи (ны­не Зар­луи, Гер­ма­ния), Са­ар­брюк­кен, Лан­дау (ны­не Лан­дау-ин-дер- Пфальц, Гер­ма­ния), Мюль­гау­зен (ны­не Мю­луз, Фран­ция), Мон­бель­яр, часть Са­войи с го­ро­да­ми Шам­бе­ри и Ан­не­си (в ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции к Сар­дин­ско­му ко­ро­лев­ст­ву при­сое­ди­ня­лась Ге­нуя), Авинь­он, ок­ре­ст­но­сти Же­не­вы и ряд др. не­боль­ших тер­ри­то­рий. Со­юз­ные дер­жа­вы воз­вра­ща­ли Фран­ции зна­чит. часть ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний, ут­ра­чен­ных ею в пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ских войн: Ве­ли­ко­бри­та­ния – все ко­ло­нии, кро­ме ост­ро­вов То­ба­го, Сент-Лю­сия, Мав­ри­кий с о. Род­ри­гес и Сей­шель­ски­ми о-ва­ми (ос­та­ва­лись под брит. кон­тро­лем, как и о. Маль­та), вост. час­ти о. Сан-До­мин­го [о. Гаи­ти; воз­вра­щён Ис­па­нии, ус­ту­пив­шей его ра­нее Фран­ции (см. Ба­зель­ские мир­ные до­го­во­ры 1795)]; Шве­ция – о. Гва­де­лу­па (за де­неж­ную ком­пен­са­цию); Пор­ту­га­лия – Франц. Гвиа­ну. Вос­ста­нав­ли­ва­лась не­за­ви­си­мость Ни­дер­лан­дов (с це­лью уси­ле­ния их в ка­че­ст­ве про­ти­во­ве­са Фран­ции к ним пла­ни­ро­ва­лось при­со­еди­нить Бель­гию и ряд герм. зе­мель на ле­вом бе­ре­гу Рей­на), Швей­ца­рии, ря­да герм. и итал. го­су­дарств, за ис­клю­че­ни­ем австр. про­вин­ций в Сев. Ита­лии. П. м. д. объ­яв­лял о сво­бод­ном су­до­ход­ст­ве по Рей­ну и Шель­де, ос­во­бо­ж­дал Фран­цию и со­юз­ные го­су­дар­ст­ва от вза­им­ных де­неж­ных дол­гов, воз­ник­ших на ос­но­ва­нии за­клю­чён­ных по­сле 1792 со­гла­ше­ний, во­ен. по­ста­вок и разл. ссуд. По осо­бо­му со­гла­ше­нию с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей Фран­ция обя­за­лась че­рез 5 лет от­ме­нить ра­бо­тор­гов­лю. П. м. д. пре­ду­смат­ри­вал со­зыв в Ве­не мир­но­го кон­грес­са (см. Вен­ский кон­гресс 1814–15 ) для оп­ре­де­ле­ния ста­ту­са тер­ри­то­рий, от­торг­ну­тых от Фран­ции. Хо­тя П. м. д. и соз­да­вал во­круг Фран­ции коль­цо вра­ж­деб­ных го­су­дарств, его ус­ло­вия бы­ли от­но­си­тель­но при­ем­ле­мы для неё. По­сле про­ва­ла по­пыт­ки На­по­ле­о­на I вос­ста­но­вить им­пе­рию в пе­ри­од «Ста дней» они бы­ли пе­ре­смот­ре­ны в сто­ро­ну уже­сто­че­ния (см. Па­риж­ский мир 1815 ).

Исторические источники:

Мар­тенс Ф. Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1905. Т. 14;

Внеш­няя по­ли­ти­ка Рос­сии XIX и на­ча­ла XX в. Сер. 1. М., 1970. Т. 7.

Автор статьи: П. П. Чер­ка­сов.