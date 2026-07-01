ПАРИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1814
Общее название 7 договоров, заключённых между Францией и участниками 6-й антифранцузской коалиции (Австрия, Великобритания, Пруссия, Россия, Швеция, Португалия, Испания). Подписан 18 (30) мая (с Испанией 20 июля). Известен как Первый Парижский мир.
Основой П. м. д. стали решения, сформулированные на конгрессе союзных держав в Шатийоне [24.1(5.2)–7(19).3.1814] и в Шомонском трактате 26.2(10.3). 1814. Главы делегаций Великобритании (Р. Каслри), Австрии (К. Меттерних) и особенно Пруссии (К. А. фон Гарденберг) стремились к макс. ослаблению Франции, в то время как Александр I видел в ней определённый противовес др. державам в Европе. Переговоры с Францией начались 27.4(9.5).1814 после окончат. отречения Наполеона I, реставрации Бурбонов и заключения перемирия 11.4(23.4).1814. Во время переговоров глава франц. делегации Ш. М. Талейран умело использовал противоречия среди союзных держав и добился смягчения ряда условий.
П. м. д. состоял из гласной и секретной частей. По его условиям франц. границы восстанавливались по состоянию на 1.1.1792, хотя и с некоторым расширением: за Францией сохранялись Саарлуи (ныне Зарлуи, Германия), Саарбрюккен, Ландау (ныне Ландау-ин-дер- Пфальц, Германия), Мюльгаузен (ныне Мюлуз, Франция), Монбельяр, часть Савойи с городами Шамбери и Аннеси (в качестве компенсации к Сардинскому королевству присоединялась Генуя), Авиньон, окрестности Женевы и ряд др. небольших территорий. Союзные державы возвращали Франции значит. часть колониальных владений, утраченных ею в период наполеоновских войн: Великобритания – все колонии, кроме островов Тобаго, Сент-Люсия, Маврикий с о. Родригес и Сейшельскими о-вами (оставались под брит. контролем, как и о. Мальта), вост. части о. Сан-Доминго [о. Гаити; возвращён Испании, уступившей его ранее Франции (см. Базельские мирные договоры 1795)]; Швеция – о. Гваделупа (за денежную компенсацию); Португалия – Франц. Гвиану. Восстанавливалась независимость Нидерландов (с целью усиления их в качестве противовеса Франции к ним планировалось присоединить Бельгию и ряд герм. земель на левом берегу Рейна), Швейцарии, ряда герм. и итал. государств, за исключением австр. провинций в Сев. Италии. П. м. д. объявлял о свободном судоходстве по Рейну и Шельде, освобождал Францию и союзные государства от взаимных денежных долгов, возникших на основании заключённых после 1792 соглашений, воен. поставок и разл. ссуд. По особому соглашению с Великобританией Франция обязалась через 5 лет отменить работорговлю. П. м. д. предусматривал созыв в Вене мирного конгресса (см. Венский конгресс 1814–15) для определения статуса территорий, отторгнутых от Франции. Хотя П. м. д. и создавал вокруг Франции кольцо враждебных государств, его условия были относительно приемлемы для неё. После провала попытки Наполеона I восстановить империю в период «Ста дней» они были пересмотрены в сторону ужесточения (см. Парижский мир 1815).
Исторические источники:
Мартенс Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1905. Т. 14;
Внешняя политика России XIX и начала XX в. Сер. 1. М., 1970. Т. 7.
Автор статьи: П. П. Черкасов.