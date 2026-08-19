ПАРИЖСКИЙ МИР 1856
ПАРИЖСКИЙ МИР 1856 - договор, завершивший Крымскую войну 1853-1856 годов.
Парижский мир подписали представители России (граф А.Ф. Орлов, барон Ф.И. Бруннов) и находившихся с ней в состоянии войны Франции (Валевский, посол в Вене Ф. Буркене), Великобритании (министр иностранных дел Дж.У. Кларендон, посланник в Париже лорд Г. Каули), Османской империи (великий визирь Али-паша, посланник в Париже Мегеммед-Джемиль), Сардинии (премьер-министр граф К. Кавур и посланник в Париже маркиз С. ди Вилламарина), а также представители проводившей во время войны враждебную России политику Австрийской империи (министр иностранных дел К. Буоль-Шауэнштейн, посланник в Париже Й. Гюбнер) и остававшейся нейтральной Пруссии (министр иностранных дел О. Мантейфель и посол в Париже М. Гарцфельдт). Прусская делегация участвовала в конгрессе с 6(18) марта по настоянию А.Ф. Орлова, рассчитывавшего на её поддержку.
Переговоры об условиях прекращения войны были начаты при императоре Николае I на основе англо-французской программы «четырёх пунктов» на Венских конференциях 1854-1855 годов (прерваны в июне 1855 года, когда Франция и Великобритания потребовали от России ограничения её суверенных прав на Чёрном мое и гарантий целостности Османской империи). В декабре 1855, в условиях затухания военных действий в Крыму после захвата англо-французскими войсками южной части Севастополя в августе/сентябре 1855 года и ослабления англо-французского союза, Австрия от имени западных держав потребовала от России возобновить переговоры, признать ранее выдвинутые прелиминарные условия мира и право союзников предъявить новые требования. В противном случае Австрия угрожала разрывом дипломатических отношений, что могло привести к её вступлению в войну на стороне Франции и Великобритании. На совещании 20.12.1855 года (1.1.1856) в Санкт-Петербурге с участием светлейшего князя М.С. Воронцова, графа П.Д. Киселёва, военного министра князя В.А. Долгорукова, А.Ф. Орлова, великого князя Константина Николаевича императора Александр II решил принять ультиматум. Расстановка сил на переговорах (французский император Наполеон III был готов частично поддержать позицию России, в том числе не предъявлять ей новых требований; австрийская дипломатия окончательно отошла от принципов Священного союза и стремилась к упрочению связей с Великобританией) позволила российским представителям маневрировать и добиться облегчения условий мира.
Договор состоял из преамбулы и 34 статей. Стороны обязались отвести свои войска с занятых территорий, включая турецкую крепость Карс на Кавказе, куда вошли российские войска, города Севастополь, Балаклава, Евпатория, Керчь и Кинбурн, французский военный городок Камыш в Крыму, где находились англо-французские войска, а также Молдавию и Валахию, входившие в состав Османской империи, но оккупированные австрийскими войсками в 1854 году. Россия, Австрия, Франция, Великобритания, Пруссия и Сардинское королевство обязались совместно поддерживать целостность и независимость Османской империи, общими усилиями гарантировать соблюдение автономии Молдавии и Валахии (в Бухаресте создавалась совместная комиссия по реформе государственного устройства этих княжеств, их статус участники парижского мира окончательно определили на конференции в Париже в 1858 году). Те же страны признавали достаточным для обеспечения положения христиан в Османской империи указ султана от 18.2(1.3).1856 года о предоставлении им равных с мусульманами прав, в связи с этим отказывались от вмешательства во внутренние дела Турции (Россия таким образом теряла исключительное право защиты православного населения Османской империи и обеспечения гарантий автономии Молдавии и Валахии). Устанавливалась свобода судоходства по Дунаю, для урегулирования вопросов судоходства учреждались Европейская и Прибрежная комиссии.
Наиболее болезненными для интересов России были уступка в пользу Молдавии небольшой территории в Южной Бессарабии (что закрыло России выход к устью Дуная), а также введённый парижским миром принцип «нейтрализации» Чёрного моря - запрет как для России, так и для Турции иметь там ВМФ, строить и содержать на побережье военно-морские базы. Последнее условие означало фактическое уничтожение российского Черноморского флота, тогда как Турция в случае войны имела возможность ввести в Чёрное море флот из Средиземноморья. Стороны также обязались решать будущие конфликты политическим путём, произвести обмен пленными, объявить «полное прощение» своим подданным, которые оказались виновными в «соучастии с неприятелем» или оставались «в службе другой из воевавших держав».
Важным успехом России на переговорах было сохранение прежней российско-турецкой границы на Кавказе, отказ союзников от требований контрибуции, вмешательства в решение польского вопроса и от некоторых других условий. К договору прилагались 3 конвенции: 1-я подтверждала Лондонскую конвенцию 1841 года о закрытии Черноморских проливов для прохода военных судов (смотреть в статье Лондонские конвенции о проливах 1840, 1841, 1871 года), 2-я устанавливала предельное количество и водоизмещение лёгких военных судов, необходимых для сторожевой службы на Чёрном море как для России, так и для Турции, 3-я обязала Россию не сооружать укрепления и военно-морские базы на Аландских островах в Балтийском море. Результатом неудовлетворённости Великобритании и Австрии условиями парижского мира стало секретное соглашение между ними и Францией о гарантии целостности и независимости Турции от 3(15) апреля, которое было направлено против России и противоречило парижскому миру (предполагало установление фактического протектората трёх стран над Турцией и их согласованное вооруженное вмешательство в конфликты с участием Турции, без использования мер политического урегулирования).
Все участники мирного конгресса в Париже также подписали 4(16) апреля Декларацию о принципах международного морского права (её инициировала Франция), которая создавала более благоприятные условия для морской торговли, в частности запретила каперство.
Парижский мир и приложенные к нему документы создали в Европе новую расстановку политических сил («Крымская система»), окончательно ликвидировали Священный союз, привели к временному ослаблению влияния России в Европе и дальнейшему усилению позиций Великобритании и Франции, в том числе в решении Восточного вопроса. В 1870-1871 годах Россия отказалась выполнять ограничительные статьи парижского мира, запрещавшие ей иметь на Чёрном море военный флот и военно-морские базы.
Исторические источники:
Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917 гг. М., 1952.