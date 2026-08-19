ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1789-1794
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1789-1794 - орган парижского городского самоуправления во время Французской революции XVIII века Создана в июле 1789 парижскими выборщиками в Генеральные штаты, отказавшимися расходиться после окончания выборов.
Сначала существовала параллельно со старым муниципалитетом, затем взяла всю полноту власти в свои руки и приняла название «Общее собрание представителей коммуны Парижа» («L’assembl ́ee g ́en ́erale des représentants de la commune de Paris»; возглавлялась Ж.С. Байи). Делила управление с администрациями 60 дистриктов (районов) Парижа. Декретом Учредительного собрания от 21.5.1790 года преобразована в Муниципалитет (Центральную администрацию парижской коммуны в составе 144 человек и мэра), а 60 дистриктов - в 48 секций.
Собрания секций, как органы прямой демократии, с первых дней стремились доминировать над парижской коммуны, под их давлением она становилась всё более радикальной по своему составу. Конституционного монархиста Ж.С. Байи в ноябре 1791 года сменил жирондист Ж. Петион, среди руководителей парижской коммуны появился Ж.Ж. Дантон. Уже в конце июля 1792 года секции и парижская коммуна потребовали смещения Людовика XVI (организовано 10.8.1792 года Повстанческой коммуной, созданной по инициативе секций). Стремление парижской коммуны посредством восстаний и давления на высшие органы власти определять ход развития всей Франции вызывало возмущение членов Законодательного собрания, а затем Конвента, менее радикального по своему составу, чем коммуна (прокурором парижской коммуны с декабря 1792 года был П.Г. Шометт, мэром с февраля 1793 года - военный министр Ж.Н. Паш, близкий М. Робеспьеру).
В ходе восстания 31.5-2.6.1793 года парижской коммуны в союзе с монтаньярами добилась изгнания депутатов-жирондистов из Конвента, однако попытки и дальше оказывать давление на него были менее успешными. Робеспьеристы быстро осознали, что постоянное удовлетворение требований секций приведёт их в тупик, а отказ может спровоцировать новое восстание. С конца 1793 года Конвент постепенно брал парижскую коммуну под свой контроль. После уничтожения весной 1794 года «эбертистов» и «дантонистов» и принятия декрета Конвента от 18.3.1794 года в парижской коммуне началась «чистка», которая привела к арестам и казням её лидеров (10 мая арестованного Ж.Н. Паша сменил Ж.Б. Флёрио-Леско). Перестав отражать настроения санкюлотов в секциях, парижская коммуна оказалась неспособной мобилизовать их на поддержку М. Робеспьера во время Термидорианского переворота (27/28.7.1794). Сразу после него около 90 членов парижской коммуны были гильотинированы, 40 человек арестованы, на свободе остались лишь 13 человек, парижская коммуна фактически прекратила существование, а по Конституции 1795 года была упразднена.
Исторические источники:
Procès-verbaux de la Commune de Paris (10 août 1792 - 1er juin 1793). P., 1894;
Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution. P., 1894-1955. Vol. 1-19.