ПАРИКИ (букв. «живущие по соседству», «присельники»)

Основная категория зависимого крестьянства в Византии c X в. и до гибели империи.

Первые упоминания о париках относится к началу IX в., когда Никифор I обложил «париков» императорских церквей и монастырей капниконом (см. Налогообложение в Византии). Впрочем, тогда речь шла, вероятно, лишь о странниках, проживавших в монастырях и не плативших до распоряжения Никифора I никаких налогов: до середины Х в. слово «парик» не имело социальной окраски и обозначало всякого, кто поселялся на чужой земле.

К Х в. свободная крестьянская община (митрокомия) очутилась между «молотом» фискальной системы и «наковальней» крупных земельных магнатов – динатов, сформировавшихся как в недрах самой митрокомии (из ее зажиточной верхушки), так и среди высшего командного состава фем. Активный экономический натиск динатов на мелкие хозяйства вкупе с увеличением налогового бремени привели к серьезному оскудению значительной части крестьян, вынужденных за бесценок уступать наделы, а затем возвращать их обратно уже на условиях аренды и уплаты за нее пакта (оброка).

Обезземеливание крестьян приняло массовый характер в XI – XII вв.: они не имели возможности переселиться на территории других митрокомий (те ревностно оберегали свои угодья от чужаков) и поэтому переходили к крупным частным владельцам. Крестьянин, оказавшийся в вотчине дината, не только арендовал участок, но и водворялся на нем, что вскоре приводило к утверждению экономической зависимости и превращало некогда свободного хлебороба в парика. Подобные вотчины складывались из многих земельных владений, нередко разбросанных на большом расстоянии, которые с конца Х в. назывались проастиями (поместьями). Населенные париками (более ранний термин – проскафимены) и наемными батраками (мистиями) они представляли собой большие хозяйственные комплексы, богатые центральные усадьбы которых именовались икосами.

Парики рекрутировались преимущественно из числа младших сыновей крестьян и стратиотов, не наделявшихся персональной землей и потому не заносившихся в податные или воинские списки. Не приобретя никаких прав на новый надел, парик не мог его продать или хотя бы передать, но должен быть готов по воле дината в любой момент лишиться хозяйства и подвергнуться изгнанию. Единственное, что еще оставалось во власти парика – беспрепятственный уход из вотчины, причем земельный собственник компенсировал покидавшему его парику материал, затраченный на постройку жилища. Положение париков осложнялось также тем, что податная нагрузка на них не менее, чем в два раза превышала сумму налогов, взыскивавшихся со свободных крестьян.

Беднейшие, но не оставшиеся без личного участка члены митрокомии или те, кто сидел на землях царских доменов (кураторий) получали статус государственных (в отличие от частновладельческих) париков – демосиариев. Они были прикреплены к земле уже в Х в., и их главной обязанностью являлась уплата демосия, косвенных пошлин и отработка ангария (аналога барщины). Закрепощение частновладельческих париков стало закономерностью лишь в XIII в. на фоне ослабления центральной императорской администрации.

Автор статьи: А. Н. Слядзь