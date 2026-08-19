ПАРФИЯ
ПАРФИЯ - древняя историческая область на прилегающих к Копет-Дагу землях Северо-Восточного Ирана и Южной Туркмении.
Не позднее 1500 года до нашей эры заселена ираноязычными племенами. Древнейшее название - Партава. Около середины VI века завоёвана персами и вошла в Ахеменидов государство. Во время смуты 523-521 годы в Парфии, как и во многих других регионах государства, вспыхнуло восстание против Ахеменидов, подавленное Дарием I. Административно Парфия обычно объединялась в единую сатрапию с Гирканией. В 330 году Парфию захватил Александр Македонский; после войн диадохов она вошла в государство Селевкидов. При Антиохе II (261-246 годы до нашей эры), втянутом в длительные войны на западе, восточной области (Парфия и Бактрия) отложились от государства Селевкидов. Во главе Парфии встал её бывший сатрап Андрагор. Он погиб в бою с Аршаком, основавшим новое Парфянское царство. После крушения этой державы в 226/227 нашей эры земли Парфии фигурируют в составе северо-восточной части исторической области Хорасан.