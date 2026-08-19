ПАРФИЯ

ПАРФИЯ - древняя историческая область на прилегающих к Копет-Дагу землях Северо-Восточного Ира­на и Южной Турк­ме­нии.

Не позд­нее 1500 года до нашей эры за­се­ле­на ира­но­языч­ны­ми пле­ме­на­ми. Древ­ней­шее название - Пар­та­ва. Около середины VI века за­воё­ва­на пер­са­ми и вош­ла в Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­во . Во вре­мя сму­ты 523-521 годы в Парфии, как и во мно­гих других ре­гио­нах го­су­дар­ст­ва, вспых­ну­ло вос­ста­ние про­тив Ахе­ме­ни­дов, по­дав­лен­ное Да­ри­ем I. Ад­ми­ни­стра­тив­но Парфия обыч­но объе­ди­ня­лась в еди­ную са­тра­пию с Гир­ка­ни­ей. В 330 году Парфию за­хва­тил Алек­сандр Ма­ке­дон­ский ; пос­ле войн диа­до­хов она вош­ла в государство Се­лев­ки­дов. При Ан­тио­хе II (261-246 годы до нашей эры), втя­ну­том в дли­тель­ные вой­ны на за­па­де, восточной об­ла­сти (Парфия и Бакт­рия) от­ло­жи­лись от государства Се­лев­ки­дов. Во гла­ве Парфии встал её бывший сат­рап Ан­дра­гор. Он по­гиб в бою с Ар­ша­ком, ос­но­вав­шим но­вое Пар­фян­ское цар­ст­во . Пос­ле кру­ше­ния этой дер­жа­вы в 226/227 нашей эры зем­ли Парфии фи­гу­ри­ру­ют в со­ста­ве северо-восточной ча­сти ис­то­рической области Хо­ра­сан.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)