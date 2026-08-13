ПАРФЕНИЙ ИЗ НИКЕИ

ПАРФЕНИЙ ИЗ НИКЕИ - древнегреческий поэт I века до нашей эры.

В 73 году до нашей эры по­пал в ка­че­ст­ве плен­но­го в Рим . От­пу­щен­ный на сво­бо­ду, стал учи­те­лем греческого язы­ка и на­став­ни­ком многих по­этов, в том числе Вер­ги­лия. Парфений пи­сал изы­скан­ные учё­ные сти­хи в ду­хе алек­сан­д­рий­ской по­эзии (лю­бов­ные и ми­фо­ло­гические эле­гии и по­эмы); его ци­ти­ро­вал Вер­ги­лий в «Ге­ор­ги­ках»; по сви­де­тель­ст­ву Све­то­ния Транк­вил­ла, Парфению под­ра­жал император Ти­бе­рий, со­чи­няв­ший сти­хи на греческом язы­ке, а император Ад­ри­ан со­чи­нил на его смерть эпи­та­фию. От по­этических про­из­ве­де­ний Парфения дош­ло несколько де­сят­ков строк. В един­ст­вен­ной ру­ко­пи­си IX или X веков нашей эры (Palatinus Graecus № 398) со­хра­нил­ся так­же про­за­ический сборник Парфиния «О лю­бов­ных стра­стях» («’Ερωτιϰ&varia;α παθήματα»), ко­то­рый счи­та­ет­ся пред­ше­ст­вен­ни­ком греческого ро­ма­на и пред­став­ля­ет со­бой пе­ре­сказ по­за­им­ст­во­ван­ных главным об­ра­зом из греческих ис­точ­ни­ков 36 лю­бов­ных историй, пред­на­зна­чен­ных для по­сле­дую­щей по­этической об­ра­бот­ки; прин­цип от­бо­ра от­ра­жа­ет при­стра­стие алек­сан­д­рий­цев к тра­гическим сю­же­там. Сбор­ник был из­дан в 1531 году в Ба­зе­ле .

Сочинения:

О лю­бов­ных стра­стях / Пер., вступ. ста­тья, ком­мент. В. Н. Яр­хо // Вест­ник древ­ней ис­то­рии. 1992. № 1-2;

The poetical fragments and the Ero̅tika pathe̅mata. Oxf., 1999.