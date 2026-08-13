ПАРФЕНИЙ ИЗ НИКЕИ
ПАРФЕНИЙ ИЗ НИКЕИ - древнегреческий поэт I века до нашей эры.
В 73 году до нашей эры попал в качестве пленного в Рим. Отпущенный на свободу, стал учителем греческого языка и наставником многих поэтов, в том числе Вергилия. Парфений писал изысканные учёные стихи в духе александрийской поэзии (любовные и мифологические элегии и поэмы); его цитировал Вергилий в «Георгиках»; по свидетельству Светония Транквилла, Парфению подражал император Тиберий, сочинявший стихи на греческом языке, а император Адриан сочинил на его смерть эпитафию. От поэтических произведений Парфения дошло несколько десятков строк. В единственной рукописи IX или X веков нашей эры (Palatinus Graecus № 398) сохранился также прозаический сборник Парфиния «О любовных страстях» («’Ερωτιϰ&varia;α παθήματα»), который считается предшественником греческого романа и представляет собой пересказ позаимствованных главным образом из греческих источников 36 любовных историй, предназначенных для последующей поэтической обработки; принцип отбора отражает пристрастие александрийцев к трагическим сюжетам. Сборник был издан в 1531 году в Базеле.
Сочинения:
О любовных страстях / Пер., вступ. статья, коммент. В. Н. Ярхо // Вестник древней истории. 1992. № 1-2;
The poetical fragments and the Ero̅tika pathe̅mata. Oxf., 1999.