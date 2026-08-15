ПАРЕХА ХУАН ДЕ

Испанский живописец эпохи барокко.

Биография

О ранних годах жизни Парехи сведений нет. Известно, что он родился в городке Антекера на юге Испании. Согласно Антонио Паломино, Пареха был слугой Диего Веласкеса. Для своего хозяина Хуан выполнял подготовительные технические работы в его мастерской – растирал красящие порошки, готовил нужные по размеру холсты и т.д. Согласно Паломино, Пареха научился рисовать, смотря, как работает Веласкес. Долгое время скрывая от шефа свои занятия живописью, однажды Пареха решил положить конец своей тайне. Во время очередного визита Филиппа IV в мастерскую Веласкеса Хуан бросился к ногам монарха и попросил, чтобы тот взглянул на его работу. Король не только удостоил Пареху своим вниманием, но приказал своему придворному художнику даровать Хуану свободу, «так как тот, кто имеет такие способности, не должен быть рабом». Неизвестно, насколько эта история подлинна.

Впервые в источниках Пареха как художник упоминается в документе, датированном 12 мая 1630 г. В нем он обращается к севильскому прокурору Педро Галиндо, испрашивая разрешения отправиться в Мадрид на четыре месяца для обучения живописи вместе со своим братом Хусепе. В этом письме Хуан сообщает о том, что имеет статус свободного человека. Так или иначе, в 1640-е Пареха состоял на службе у Веласкеса, о чем свидетельствуют разнообразные документы. Вместе со знаменитым художником Хуан посетил в 1649 г. Италию. В 1650 г. в Риме Веласкес подписал освободительное письмо, которое вступало в силу через четыре года, если за этот срок Пареха не совершит каких-либо преступлений. В том же году прославленный мастер написал портрет своего бывшего слуги, ставший одним из шедевров в его творчестве.

С 1653 г. вплоть до своей кончины в 1670 г. Пареха работал как независимый мастер. Вероятно, он продолжал выполнять некоторые заказы мастерской Веласкеса, которую после смерти того в 1660 г. унаследовал его зять Хуан Батиста де Мора.

Творчество

Творческая манера Парехи испытала сильнейшее влияние художественных приемов Веласкеса. Так же как и придворный художник, Хуан в жанре портрета придерживался изображения человека на нейтральном темном фоне, выделяя направленным по одной диагонали лучом света лицо и фигуру портретируемого. Наиболее удачным и известным примером работы в этом жанре является «Портрет архитектора Хосе Ратеса Дальмау».

Художественное наследие Парехи также составляют картины на религиозный сюжет. «Призвание св. Матфея» (1661) является его первой датированной работой. Картина раскрывает художника как сформировавшегося мастера, способного на выработку собственного живописного языка. В этой работе виден отход Парехи от творческой манеры Веласкеса. Колорит этого произведения роднит мастера с выдающимися венецианскими живописцами. Богатство фактур, тщательность моделировки и композиционные решения свидетельствуют о близком знакомстве Парехи с нидерландским изобразительным искусством. Примечательно также и то, что художник изобразил себя среди героев сцены – его фигура обращена к Иисусу, но взгляд направлен в сторону зрителя.

Несмотря на то, что Хуан Пареха не оставил после себя обширное художественное наследие, его судьба и деятельность является удивительным примером сплава упорства и таланта. Слуга Веласкеса и самоучка создал достойнейшие образцы великолепного Золотого века испанской живописи.