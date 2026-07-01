ПАРДУБИЦЕ
ПАРДУБИЦЕ - город на севере Чехии, административный центр Пардубицкого края.
Население 85,9 тысяч человек (2012). Расположен в исторической области Полабье (Восточная Богемия), в месте впадения реки Хрудимка в реку Лаба. Узел региональных автомобильных и железно-дорожных магистралей. Международный аэропорт (с 2006).
Впервые упоминается в 1295 году в грамоте Бонифация VIII как Пордоби (Pordoby), в 1318 году - как Пордобиц (Pordobitz). В 1340 году получил городские привилегии. В XIV веке принадлежал чешскому аристократическому роду, взявшему себе имя по названию города (паны из Пардубиц). После пресечения прямой линии рода (1384) свои права на Пардубице предъявил Вацлав IV (перешли к нему в 1390 году). Около 1491 года перешёл во владение Вильгельма из моравского рода Пернштейнов. С 1560 года во владении королевской казны. Серьёзно пострадал во время Тридцатилетней войны 1618-1848 годов. В 1845 году соединён железной дорогой с Прагой и Ольмюцем (Оломоуцем). С 1918 года в составе Чехословакии. В 1920-1930-е годы переживал период активного промышленного развития, возникли завод по производству пороха (1920), электротехническое предприятие «Telegrafia» (1921 год, в 1946-1989 в составе государственного концерна «Tesla»), НПЗ и другие. В марте 1939 года, после оккупации Чехии германскими войсками, в составе «Протектората Богемия и Моравия» (до мая 1945 года). Во время 2-й мировой войны, в июне - декабре 1944 года, подвергся бомбардировкам американской авиации. Во 2-й половине XX века развивался как крупный промышленный центр. В 1949-1960 годы областной центр, с 1960 года районный центр. В 1960-е годы территориально расширился за счёт присоединения пригорода Полабини. С 1993 года в составе Чешской Республики.
Архитектурной доминантой Пардубице является ренессансный замок, расположенный на возвышенном месте, близ впадения реки Хрудимка в реку Лаба (основан в XIII веке, перестроен в 1490-е - 1530-е годы в ренессансном стиле; фасады 1574-1579 годов). С запада к замку примыкают сады Тирша (1931), с юго-востока - Предградье с застройкой XVI-XIX веков. Расположенный к югу от замка Старый город был защищён системой укреплений; сохранились так называемые Зелёные ворота (построены около 1542 года после пожара 1538 года) со смотровой башней (высота 59 м), верхняя часть которой выполнена в позднеготическом стиле (реконструирована в 1910-1912 годах), с фасадной пристройкой в стиле ренессанс (в 1903 году фронтон украшен рельефом по рисунку М. Алеша). На главной Пернштейнской площади - дома XVI–XVIII веков, в том числе здание бывшей аптеки (1507, 1538), позднеготический так называемый Дом у Йонаше (1538 год, барочный фасад 1797 года), ренессансный дом Л. Вернера (XVI век); чумной столб с барочной статуей Пресвятой Девы Марии (1695 год; балюстрада и статуи святых - 1775-1777 годоа, скульптор Я. Тепли), неоренессансная Ратуша (1892-1894). В историческом центре также расположены позднеготический собор Святого Варфоломея (основан в 1295 году при монастыре, возобновлён в 1507-1514 годах, перестроен в 1539 году, 1733-1736 годах и 1912-1913 годах) и церковь Благовещения Девы Марии (середина XIV века, перестроена в 1515 году). Среди других церквей: Святого Ильи (1295 год, перестроена в 1421-1512 годах), Святого Иоанна Предтечи (1510 год, перестроена в 1563-1570 годах, архитектор В. Вшетечка; колокольня - 1778 года), Пресвятой Девы Марии Скорбящей, или так называемый Костеличек (1710 года, перестроена в 1791 году, архитектор Я. Пешина); собор Чехословацкой гуситской церкви (1922-1928 года, архитектор Ф. Потучка). В районе Белое предместье - квартал малоэтажной застройки с домами зажиточных горожан начала XX века (неоренессансные вилла Ф. Мессани (1900-1901), так называемая Каменная вилла (1913-1921 года, обе - архитектор Б. Дворжак); вилла В. Кржиже (1925 год, архитектор К. Ржепа)). В числе других памятников архитектуры этого времени: неоренессансные мельницы братьев Винтернице на левом берегу реки Хрудимка (1909-1925 года, архитектор Й. Гочар), так называемый пассаж Махоня в стиле модерн (1924-1925 года, архитектор Л. Махонь), здание крематория (1921-1923 года, архитектор П. Янак; в духе ар деко), в стиле функционализма - здания Anglobanka (1925), отеля «Гранд» и администрации округа (1927-1931 года, оба - архитектор Гочар), бывшего Музея промышленности (1927-1931, архитектор Ржепа). Мемориал павшим во 2-й мировой войне.
К северо-востоку от Пардубице расположен замок Кунетицка-Гора (XV - начала XVI веков, частично разрушен в 1645 году, восстановлен в 1920-е годы), принадлежавший семье Пернштейн.
Пардубице - региональный центр образования и культуры. Научно-исследовательский центр по изучению и производству нанокомпозитных материалов (2011). Университет Пардубице (1950 год, современный статус с 1994 года); в 2008 году при университете создан «TechnoPark Pardubice» (технологии в области информатики, машиностроения и органической химии). Региональная публичная библиотека (1897 год, современное название и статус с 2002 года; в так называемом Доме М. Эстеррайхера). Музеи: Восточно-Чешский (с 1880-х годов; в замке), городского транспорта и железных дорог (2000). Художественные галереи: Восточно-Чешская (1953 год; в замке и «Доме у Йонаше»), муниципальная, Университета П. Театры: Восточно-Чешский (1909 год; драма; здание в стиле модерн, 1907-1909, архитектор А. Балшанек), кукольный «Радость» (1965), «29» (2002 год; мультижанровый культурный центр). Камерная филармония, в её составе - оркестр (1969), камерный оркестр «Barocco sempre giovane» (2004). Обсерватория имени А. Краузе (1992). Фестивали: классической музыки «Le Quattro Stagioni» (2009), фольклорные, театральный, хорового пения.
Хоккейная команда «Пардубице» (бывшая «Тесла») - 6-кратный чемпион страны (1973, 1987, 1989, 2005, 2010, 2012), принимает соперников в многофункциональном дворце спорта «ČEZ Arena» (1947 год, современное название после реконструкции 2001 года; около 10,3 тысяч мест). Городской ипподром (1874). Традиционные ежегодные международные конные скачки «Velká pardubická» (Большой Пардубицкий стипл-чейз; первые прошли в 1842 году; середина октября); один из наиболее массовых в Европе международных шахматных фестивалей (с 1990 года, июль). В 2002 и 2008 годах состоялись чемпионаты мира среди юниоров по хоккею с шайбой.
Основа городской экономики - промышленное производство. Пардубице - важный центр Средне-Чешского индустриального района. Ведущие отрасли: машиностроение и химическая промышленность. Компьютерную и другую электронную технику производят предприятия тайваньской компании «Hon Hai Precision Industry Co.» («Foxconn») (на базе бывшего завода государственного концерна «Tesla»; крупнейшее в городе) и американской «Andrew Corporation», различные автокомплектующие - японских компаний «Panasonic», «Kayaba Industry Co.», «JTEKT Corporation» и швейц. «Ronal». Пардубице - традиционно крупный центр военной промышленности: заводы компаний «ERA» (радиолокационная и другие системы наблюдения), «Retia» (электронная техника), «Explosia» (взрывчатые вещества). Химическая промышленность представлена предприятиями в составе чешской компании «Agrofert» (краски, пигменты, нитроцеллюлоза и органические полупродукты) и итальянской компании «Recordati» (фармацевтические средства). НПЗ «Paramo» (в структуре польского нефтяного концерна «PKN Orlen»). Мукомольная, хлебопекарная, кондитерская (в том числе традиционное производство пряников), пивоваренная (известна с XIV века; пивоварня «Pivovar Pern ̌stejn», 1871 год) промышленность, выпуск заменителей кофе, пищевых добавок, желатина и маринадов, фасовка чая (предприятие компании «Kávoviny»; основано в 1896 году - одно из старейших в городе). Близ Пардубице - ТЭС «Chvaletice» (мощность 800 МВт; дымоходная труба высотой 305 м - одно из самых высоких сооружений Чехии) и ТЭС «Opatovice» (363 МВт).