ПАРДУБИЦЕ

ПАРДУБИЦЕ - город на севере Чехии , административный центр Пардубицкого края.

Население 85,9 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен в ис­то­рической области По­ла­бье (Восточная Бо­ге­мия), в мес­те впа­де­ния реки Хру­дим­ка в реку Ла­ба. Узел ре­гио­наль­ных ав­то­мо­биль­ных и железно-дорожных ма­ги­ст­ра­лей. Меж­ду­народный аэ­ро­порт (с 2006).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1295 году в гра­мо­те Бо­ни­фа­ция VIII как Пор­до­би (Por­doby), в 1318 году - как Пор­до­биц (Pordo­bitz). В 1340 году по­лу­чил городские при­ви­ле­гии. В XIV веке при­над­ле­жал чешскому ари­сто­кра­тическому ро­ду, взяв­ше­му се­бе имя по на­зва­нию го­ро­да (па­ны из Пар­ду­биц). По­сле пре­се­че­ния пря­мой ли­нии ро­да (1384) свои пра­ва на Пардубице предъ­я­вил Вац­лав IV (пе­ре­шли к не­му в 1390 году). Около 1491 года пе­ре­шёл во вла­де­ние Виль­гель­ма из мо­рав­ско­го ро­да Перн­штей­нов. С 1560 года во вла­де­нии ко­ро­лев­ской каз­ны. Серь­ёз­но по­стра­дал во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1848 годов . В 1845 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Пра­гой и Оль­мю­цем (Оло­мо­уцем). С 1918 года в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии. В 1920-1930-е годы пе­ре­жи­вал пе­ри­од ак­тив­но­го промышленного раз­ви­тия, воз­ник­ли за­вод по про­изводству по­ро­ха (1920), элек­тро­тех­ническое пред­при­ятие «Telegrafia» (1921 год, в 1946-1989 в со­ста­ве государственного кон­цер­на «Tesla»), НПЗ и другие. В мар­те 1939 года, по­сле ок­ку­па­ции Че­хии германскими вой­ска­ми, в со­ста­ве «Про­тек­то­ра­та Бо­ге­мия и Мо­ра­вия» (до мая 1945 года). Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны , в ию­не - декабре 1944 года, под­верг­ся бом­бар­ди­ров­кам американской авиа­ции. Во 2-й половине XX века раз­ви­вал­ся как круп­ный промышленный центр. В 1949-1960 годы об­ла­ст­ной центр, с 1960 года рай­он­ный центр. В 1960-е годы тер­ри­то­ри­аль­но рас­ши­рил­ся за счёт при­со­еди­не­ния при­го­рода По­ла­би­ни. С 1993 года в со­ста­ве Чешской Рес­пуб­ли­ки.

Ар­хитектурной до­ми­нан­той Пардубице яв­ля­ет­ся ре­нес­санс­ный за­мок, рас­по­ло­жен­ный на воз­вы­шен­ном мес­те, близ впа­де­ния реки Хру­дим­ка в реку Ла­ба (ос­но­ван в XIII веке, перестро­ен в 1490-е - 1530-е годы в ре­нессанс­ном сти­ле; фа­са­ды 1574-1579 годов). С за­па­да к зам­ку при­мы­ка­ют са­ды Тир­ша (1931), с юго-вос­то­ка - Пред­гра­дье с за­строй­кой XVI-XIX веков. Рас­по­ло­жен­ный к югу от зам­ка Ста­рый го­род был за­щи­щён сис­те­мой ук­ре­п­ле­ний; со­хра­ни­лись так называемые Зе­лё­ные во­ро­та (по­строе­ны около 1542 года по­сле по­жа­ра 1538 года) со смот­ро­вой баш­ней (высота 59 м), верх­няя часть ко­то­рой вы­пол­не­на в позд­не­го­тическом сти­ле (ре­конст­руи­ро­ва­на в 1910-1912 годах), с фа­сад­ной при­строй­кой в сти­ле ре­нес­санс (в 1903 году фрон­тон ук­ра­шен релье­фом по ри­сун­ку М. Але­ша). На главной Перн­штейн­ской площади - до­ма XVI–XVIII веков, в том числе зда­ние бывшей ап­те­ки (1507, 1538), позд­не­го­тический так называемый Дом у Йо­на­ше (1538 год, ба­роч­ный фа­сад 1797 года), ре­нес­санс­ный дом Л. Вер­не­ра (XVI век); чум­ной столб с ба­роч­ной ста­ту­ей Пре­свя­той Де­вы Ма­рии (1695 год; ба­лю­ст­ра­да и ста­туи свя­тых - 1775-1777 годоа, скульп­тор Я. Теп­ли), не­оре­нес­санс­ная Ра­ту­ша (1892-1894). В ис­то­рическом цен­тре так­же рас­по­ло­же­ны позд­не­го­тический со­бор Святого Вар­фо­ло­мея (ос­но­ван в 1295 году при мо­на­сты­ре, во­зоб­нов­лён в 1507-1514 годах, пе­ре­стро­ен в 1539 году, 1733-1736 годах и 1912-1913 годах) и церковь Бла­го­ве­ще­ния Де­вы Ма­рии (середина XIV века, пе­ре­строе­на в 1515 году). Сре­ди других церк­вей: Святого Ильи (1295 год, пе­ре­строе­на в 1421-1512 годах), Святого Ио­ан­на Пред­те­чи (1510 год, пе­ре­строе­на в 1563-1570 годах, архитектор В. Вше­теч­ка; ко­ло­коль­ня - 1778 года), Пре­свя­той Де­вы Ма­рии Скор­бя­щей, или так называемый Кос­те­ли­чек (1710 года, пе­ре­строе­на в 1791 году, архитектор Я. Пе­ши­на); собор Че­хословацкой гу­сит­ской цер­кви (1922-1928 года, архитектор Ф. По­туч­ка). В рай­оне Бе­лое пред­местье - квар­тал ма­ло­этаж­ной за­строй­ки с до­ма­ми за­жи­точ­ных го­ро­жан начала XX века (не­оре­нес­санс­ные вил­ла Ф. Мес­са­ни (1900-1901), так называемая Ка­мен­ная вил­ла (1913-1921 года, обе - архитектор Б. Двор­жак); вил­ла В. Кржи­же (1925 год, архитектор К. Рже­па)). В чис­ле других па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры это­го вре­ме­ни: не­оре­нес­санс­ные мель­ни­цы братьев Вин­тер­ни­це на ле­вом бе­ре­гу реки Хру­дим­ка (1909-1925 года, архитектор Й. Го­чар), так называемый пас­саж Ма­хо­ня в сти­ле мо­дерн (1924-1925 года, архитектор Л. Ма­хонь), зда­ние кре­ма­то­рия (1921-1923 года, архитектор П. Янак; в ду­хе ар де­ко), в сти­ле функ­цио­на­лиз­ма - зда­ния Anglo­banka (1925), оте­ля «Гранд» и ад­ми­ни­ст­ра­ции ок­ру­га (1927-1931 года, оба - архитектор Го­чар), бывшего Му­зея промышленности (1927-1931, архитектор Рже­па). Ме­мо­ри­ал пав­шим во 2-й ми­ро­вой вой­не.

К се­ве­ро-вос­то­ку от Пардубице рас­по­ло­жен за­мок Ку­не­тиц­ка-Го­ра (XV - начала XVI веков, час­тич­но раз­ру­шен в 1645 году, вос­ста­нов­лен в 1920-е годы), при­над­ле­жав­ший се­мье Перн­штейн.

Пардубице - ре­гио­наль­ный центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Научно-исследовательский центр по изу­че­нию и про­изводству на­но­ком­по­зит­ных ма­териа­лов (2011). Университет Пардубице (1950 год, современный ста­тус с 1994 года); в 2008 году при университете соз­дан «Techno­Park Pardubice» (тех­но­ло­гии в об­лас­ти ин­фор­ма­ти­ки, ма­ши­но­строе­ния и ор­га­нической хи­мии). Ре­гио­наль­ная пуб­лич­ная библиотека (1897 год, современное название и ста­тус с 2002 года; в так называемом До­ме М. Эс­тер­райхе­ра). Му­зеи: Восточно-Чешский (с 1880-х годов; в зам­ке), городского транс­пор­та и же­лез­ных до­рог (2000). Ху­дожественные га­ле­реи: Восточно-Чешская (1953 год; в замке и «Доме у Йона­ше»), му­ни­ци­паль­ная, Университета П. Те­ат­ры: Вос­точ­но-Чеш­ский (1909 год; дра­ма; здание в стиле модерн, 1907-1909, архитектор А. Бал­шанек), ку­коль­ный «Ра­дость» (1965), «29» (2002 год; муль­ти­жан­ро­вый куль­тур­ный центр). Ка­мер­ная фи­лар­мо­ния, в её со­ста­ве - ор­кестр (1969), ка­мер­ный ор­кестр «Barocco sempre giovane» (2004). Об­сер­ва­то­рия имени А. Крау­зе (1992). Фес­ти­ва­ли: клас­сической му­зы­ки «Le Quattro Sta­gioni» (2009), фольк­лор­ные, те­ат­раль­ный, хо­ро­во­го пе­ния.

Хок­кей­ная ко­ман­да «Пар­ду­би­це» (бывшая «Тес­ла») - 6-крат­ный чем­пи­он стра­ны (1973, 1987, 1989, 2005, 2010, 2012), при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков в мно­го­функ­цио­наль­ном двор­це спор­та «ČEZ Arena» (1947 год, современное на­зва­ние по­сле ре­кон­ст­рук­ции 2001 года; около 10,3 тысяч мест). Городской ип­по­дром (1874). Тра­диционные еже­год­ные ме­ж­ду­народные кон­ные скач­ки «Velká pardubická» (Боль­шой Пар­ду­биц­кий стипл-чейз; пер­вые про­шли в 1842 году; се­ре­ди­на ок­тяб­ря); один из наи­бо­лее мас­со­вых в Ев­ро­пе ме­ж­ду­народных шах­мат­ных фес­ти­ва­лей (с 1990 года, июль). В 2002 и 2008 годах со­стоя­лись чем­пио­на­ты ми­ра сре­ди юнио­ров по хок­кею с шай­бой.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - промышленное про­изводство. Пардубице - важ­ный центр Сред­не-Чеш­ско­го ин­ду­ст­ри­аль­но­го рай­она. Ве­ду­щие от­рас­ли: ма­ши­но­строе­ние и хи­мическая промышленность. Ком­пь­ю­тер­ную и другую элек­трон­ную тех­ни­ку про­из­во­дят пред­при­ятия тай­вань­ской ком­па­нии «Hon Hai Precision In­du­stry Co.» («Foxconn») (на ба­зе бывшего за­во­да государственного кон­цер­на «Tesla»; круп­ней­шее в го­ро­де) и американской «Andrew Corpora­tion», различные ав­то­ком­плек­тую­щие - японских ком­па­ний «Panasonic», «Kayaba Indu­stry Co.», «JTEKT Corporation» и швейц. «Ronal». Пардубице - тра­ди­ци­он­но круп­ный центр во­енной промышленности: за­во­ды ком­па­ний «ERA» (ра­дио­ло­кационная и другие сис­те­мы на­блю­де­ния), «Retia» (элек­трон­ная тех­ни­ка), «Explosia» (взрыв­ча­тые ве­ще­ст­ва). Хи­мическая промышленность пред­став­ле­на пред­при­ятия­ми в со­ста­ве чешской ком­па­нии «Ag­ro­fert» (крас­ки, пиг­мен­ты, нит­ро­цел­лю­ло­за и ор­га­нические по­лу­про­дук­ты) и итальянской ком­па­нии «Recordati» (фар­ма­цев­тические сред­ст­ва). НПЗ «Paramo» (в струк­ту­ре польского неф­тя­но­го кон­цер­на «PKN Or­len»). Му­ко­моль­ная, хле­бо­пе­кар­ная, кон­ди­тер­ская (в том числе тра­диционное про­изводство пря­ни­ков), пи­во­ва­рен­ная (из­вест­на с XIV века; пи­во­вар­ня «Pivovar Pern ̌stejn», 1871 год) промышленность, вы­пуск за­ме­ни­те­лей ко­фе, пи­ще­вых до­ба­вок, же­ла­ти­на и ма­ри­на­дов, фа­сов­ка чая (пред­при­ятие ком­па­нии «Ká­voviny»; ос­но­ва­но в 1896 году - од­но из ста­рей­ших в го­ро­де). Близ Пардубице - ТЭС «Chva­letice» (мощ­ность 800 МВт; ды­мо­ход­ная тру­ба высотой 305 м - од­но из са­мых вы­со­ких со­ору­же­ний Че­хии) и ТЭС «Opatovice» (363 МВт).

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