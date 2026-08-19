ПАРДОС ГРИГОРИЙ
ПАРДОС ГРИГОРИЙ - византийский писатель, митрополит Коринфский (после 1092 года).
Биография Пардоса неизвестна; даты жизни в течение долгого времени были предметом научной полемики. Автор ряда филологических сочинений: «О своеобразии диалектов» («Περὶ τῶν &psili;ιδιωμάτων τῶν διαλέϰτων») - на основе работ античного грамматика Трифона (I века до нашей эры) и Иоанна Филопона; «О составлении речи» («Περὶ συντάξεως λόγου») и другие. В своих произведениях Пардос не только обильно цитировал античных авторов, но и высказывал суждения об Иоанне Цеце, Николае Калликле и Птохопродроме. Приписывавшееся ранее Пардосу сочинение «О риторических фигурах» («Περὶ τρόπων») принадлежит, возможно, Трифону. Автор цикла стихов на Господские и Богородичные праздники, комментариев к литургической поэзии Космы Иерусалимского и Иоанна Дамаскина (с акцентом на литературных, а не на богословских аспектах).
Сочинения:
Gregorii Corinthii et aliorum grammaticorum libri de dialectis linguae Graecae / Ed. G. H. Schäfer. Lipsiae, 1811;
Le traité Περὶ συντάξεως λόγου de Grégoire de Corinthe / Éd. D. Donnet. Brux.; Rome, 1967;
Epigramme auf die Feste des Dodekaorton / Hrsg. H. Hunger // Analecta Bollandiana. 1982. Vol. 100. P. 637-651;
Esegesi al canone giambico per la Pentecoste attribuito a Giovanni Damasceno / A cura di F. Montana. Pisa, 1995.