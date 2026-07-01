ПАРАСКЕНИЙ (др.-греч. παρασκήνιον)

В античном театре боковые пристройки по обеим сторонам скены .

Параскении появились в афинском театре около середины V в. до н.э. Первоначально они были деревянными, возможно, имели одинаковую высоту со скеной. Уже во второй половине V в. до н.э. строились двухэтажные, а в эпоху эллинизма и трехэтажные параскении. Они обрамляли скену справа и слева, улучшали акустику, усиливали резонанс. Параскении в ранних греческих театрах были открыты, а в позднейших театральных сооружениях, как правило, имели боковые стены.

В V-IV вв. до н.э. параскении, как и проскений, служили фоном для игры актеров , помогали обозначению места действия, служили декорацией драматического представления.

Возможно, что параскении использовались для хранения театрального реквизита: декораций, костюмов и пр.

Существовали разные типы параскениев: закрытые с колоннадой. Однако некоторые театры не имели параскениев.

Иллюстрации :

1. Театр в Эпидавре;

2. Театр в Афинах.

Автор статьи: О.В. Кулишова