Парама́рибо

Парама́рибо — столица, самый крупный город, административный центр и главный порт Суринама . Расположен на р. Суринам, в 20 км от места впадения в Атлантический океан. Название города в переводе с тупи-гуарани означает «жители большой воды». Численность населения — 246 132 (2012). Из них индийцы, потомки иммигрантов (33 %), креолы (30 %), индонезийцы (15 %), негры (10 %), индейцы (2 %), китайцы (2 %), европейцы (1 %). Основной транспортный узел, расположен на автомагистрали вдоль побережья от границы с Гвианой до границы с Французской Гвианой. Международный аэропорт «Джон Пенгел» в 40 км к югу от города, осуществляет регулярные рейсы в соседние страны, США и Нидерланды. В 2000 в П. открыт полуторакилометровый мост через р. Суринам.

П. основан в 1640 французскими колонистами, в 1651 захвачен англичанами. В 1776 город вместе со всей территорией Суринама по договору между Нидерландами и Великобританией перешел под власть Нидерландов и получил статус административного центра голландского владения Суринам. С 1954 являлся центром автономного государства в составе Королевства Нидерландов. Официально столицей Республики Суринам город стал после того, как страна добилась независимости.

В столице находятся единственный в стране университет, основанный в 1968, один музей естественной истории региона и археологии, один действующий театр. Исторический центр города имеет уникальную, преимущественно деревянную архитектуру в нидерландском колониальном стиле, с июля 2002 внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Культурное многообразие представляют собой и культовые здания: костелы, синагоги.

Лит. : Hoefte R. Suriname in the Long Twentieth Century: Domination, Contestation, Globalization. New York, 2014. В. П. Казаков.