ПАРАЛИТУРГИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ
ПАРАЛИТУРГИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ - в музыке, общее название текстомузыкальных форм, стилистически близких к богослужебным, но не использующихся в официальном богослужении.
Молитвословные и поэтические тексты в паралитургических жанрах являются новосочинёнными (небиблейскими), в типичных случаях прославляют Иисуса Христа, Богородицу, святых, пророков, парафразируют ходовые библейские сюжеты. Научная традиция обычно ограничивает применение термина старинной западно-европейской музыкой средних веков и Возрождения: к паралитургическим жанрам относят все разновидности старинной духовной песни (как правило, монодической) на новоевропейских языках (галисийско-португ. кантига, итальянская лауда, старинная андалусийская саэта, английский кэрол, французский ноэль) и на латыни (аквитанский versus, кондукт).
Русский аналог западному паралитургическим жанрам - духовные стихи. Немецкая монодическая церковная песня (немецкий Kirchenlied) изначально также была паралитургической и называлась духовной песней (geystliches lied, современный немецкий geistliches Lied), но в результате реформы М. Лютера стала неотъемлемой частью лютеранского богослужения (смотреть Протестантский хорал). Паралитургической также считается музыка, написанная по моделям традиционных форм григорианского хорала (респонсории, антифоны). Паралитургическими по существу являются сотни латинских секвенций, которые за немногими исключениями были запрещены к использованию в католич. литургии; то же относится к гимнам (их число за пределами церковного обихода исчисляется тысячами). Авторы паралитургических музыкально-поэтических сочинений, как правило, анонимны. Среди немногих известных авторов - Хильдегарда Бингенская и П. Абеляр.