ПАРАЛИТУРГИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ

ПАРАЛИТУРГИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ - в музыке, общее название текстомузыкальных форм, стилистически близких к богослужебным, но не использующихся в официальном богослужении.

Мо­лит­во­слов­ные и по­этические тек­сты в паралитургических жанрах яв­ля­ют­ся но­во­со­чи­нён­ны­ми (не­биб­лей­ски­ми), в ти­пич­ных слу­ча­ях про­слав­ля­ют Ии­су­са Хри­ста , Бо­го­ро­ди­цу, свя­тых, про­ро­ков, па­ра­фра­зи­ру­ют хо­до­вые биб­лей­ские сю­же­ты. На­учная тра­ди­ция обыч­но ог­ра­ни­чи­ва­ет при­ме­не­ние тер­ми­на ста­рин­ной западно-ев­ропейской му­зы­кой сред­них ве­ков и Воз­ро­ж­де­ния: к паралитургическим жанрам от­но­сят все раз­но­вид­но­сти ста­рин­ной ду­хов­ной пес­ни (как пра­ви­ло, мо­но­ди­че­ской) на но­во­ев­ро­пей­ских язы­ках (га­ли­сий­ско-пор­туг. кан­ти­га, итальянская лау­да, ста­рин­ная ан­да­лу­сий­ская са­эта, английский кэ­рол, французский но­эль) и на ла­ты­ни (ак­ви­тан­ский versus, кон­дукт).

Русский ана­лог западному паралитургическим жанрам - ду­хов­ные сти­хи . Немецкая мо­но­ди­че­ская цер­ков­ная пес­ня (немецкий Kir­chen­lied) из­на­чаль­но так­же бы­ла па­ра­ли­тур­ги­че­ской и на­зы­ва­лась ду­хов­ной пес­ней (geystli­ches lied, современный немецкий geistliches Lied), но в ре­зуль­та­те ре­фор­мы М. Лю­те­ра ста­ла не­отъ­ем­ле­мой ча­стью лю­те­ран­ско­го бо­го­слу­же­ния (смотреть Про­тес­тант­ский хо­рал ). Па­ра­ли­тур­ги­че­ской так­же счи­та­ет­ся му­зы­ка, на­пи­сан­ная по мо­де­лям тра­диционных форм гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла (рес­пон­со­рии, ан­ти­фо­ны). Па­ра­ли­тур­ги­че­ски­ми по су­ще­ст­ву яв­ля­ют­ся сот­ни латинских се­к­вен­ций, ко­то­рые за не­мно­ги­ми ис­клю­че­ния­ми бы­ли за­пре­ще­ны к ис­поль­зо­ва­нию в ка­то­лич. ли­тур­гии; то же от­но­сит­ся к гим­нам (их чис­ло за пре­де­ла­ми цер­ков­но­го оби­хо­да ис­чис­ля­ет­ся ты­ся­ча­ми). Ав­то­ры па­ра­ли­тур­гических музыкально-по­этических со­чи­не­ний, как пра­ви­ло, ано­ним­ны. Сре­ди не­мно­гих из­вест­ных ав­то­ров - Хиль­де­гар­да Бин­ген­ская и П. Абе­ляр .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)