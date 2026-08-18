ПАРАЛИПОМЕНОН
ПАРАЛИПОМЕНОН - две книги Ветхого Завета, относящиеся к жанру исторических книг.
Название «Паралипоменон» связано с тем, что греческие переводчики и переписчики рассматривали эти книги как дополнения к основному корпусу исторических книг Ветхого Завета (книги Иисуса Навина, Судей, 1-4 Царств), содержащие «пропущенные» в нём сведения. Деление Паралипоменона на 2 книги возникло в греческих рукописях и оттуда перешло в другие переводы, а также (с начала еврейского книгопечатания) в Танах. Существующее в современной науке предположение об изначальном единстве Паралипоменона с книгами Ездры и Неемии - предмет дискуссий. Датировка написания книг Паралипоменона в научной литературе варьируется от позднего персидского периода до раннего эллинистического (2-я половина V века до нашей эры - III век до нашей эры).
1-я книга Паралипоменона начинается рядом генеалогических списков (от Адама до царя Саула и его рода; 1 Паралипоменон 1-9), местами совпадающих с генеалогиями книги Бытие, однако в целом их источники неясны, а текст очень труден для понимания. Начиная со смерти Саула (1 Паралипоменон 10) и до взятия Иерусалима вавилонянами (2 Паралипоменон 36) повествование Паралипоменона идёт параллельно книгам Царств. Большинство комментаторов считают, что главным источником Паралипоменона были именно книги Царств, однако различия между ними весьма заметны. Для книг Царств важно включение в Израиль как Северного (собственно Израиль), так и Южного (Иудея) Царств, тогда как книги Паралипоменон сосредоточены лишь на истории Иудеи. В Паралипоменоне несравненно больше места, чем в книгах Царств, уделено Иерусалимскому храму, Моисееву законодательству, священникам и левитам, стиль изложения подчёркнуто благочестивый, в истории Израиля до вавилонского плена присутствуют интерполяции реалий послепленного Израиля. Историческая значимость сведений Паралипоменона, не имеющих прообраза в книгах Царств, оценивается учёными по-разному: от признания того, что они основываются на независимых от книг Царств и заслуживающих доверия источниках, до их трактовки как литературной фикции.