ПАРАЛИПОМЕНОН

ПАРАЛИПОМЕНОН - две книги Ветхого Завета, относящиеся к жанру исторических книг.

На­звание «Паралипоменон» свя­за­но с тем, что греческие пе­ре­во­дчи­ки и пе­ре­пис­чи­ки рас­смат­ри­ва­ли эти кни­ги как до­пол­не­ния к основному кор­пу­су ис­то­рических книг Вет­хо­го За­ве­та ( кни­ги Ии­су­са На­ви­на , Су­дей, 1-4 Царств), со­дер­жа­щие «про­пу­щен­ные» в нём све­де­ния. Де­ле­ние Паралипоменона на 2 кни­ги воз­ник­ло в греческих ру­ко­пи­сях и от­ту­да пе­ре­шло в другие пе­ре­во­ды, а так­же (с на­ча­ла еврейского кни­гопе­ча­та­ния) в Та­нах. Су­ще­ст­вую­щее в современной нау­ке пред­по­ло­же­ние об из­на­чаль­ном един­ст­ве Паралипоменона с кни­га­ми Ез­д­ры и Не­емии - пред­мет дис­кус­сий. Да­ти­ров­ка на­пи­са­ния книг Паралипоменона в на­учной литературе варь­и­ру­ет­ся от позд­не­го персидского пе­рио­да до ран­не­го эл­ли­ни­сти­че­ско­го (2-я половина V века до нашей эры - III век до нашей эры).

1-я книга Паралипоменона на­чи­на­ет­ся ря­дом ге­неа­ло­гических спи­сков (от Ада­ма до ца­ря Сау­ла и его ро­да; 1 Паралипоменон 1-9), мес­та­ми сов­падаю­щих с ге­неа­ло­гия­ми книги Бы­тие, од­на­ко в це­лом их ис­точ­ни­ки не­яс­ны, а текст очень тру­ден для по­ни­ма­ния. На­чи­ная со смер­ти Сау­ла (1 Паралипоменон 10) и до взя­тия Ие­ру­са­ли­ма ва­ви­ло­ня­на­ми (2 Паралипоменон 36) по­ве­ст­во­ва­ние Паралипоменона идёт па­рал­лель­но кни­гам Царств. Боль­шин­ст­во ком­мен­та­то­ров счи­та­ют, что главным ис­точ­ни­ком Паралипоменона бы­ли имен­но кни­ги Царств, од­на­ко раз­ли­чия ме­ж­ду ни­ми весь­ма за­мет­ны. Для книг Царств важ­но вклю­чение в Из­ра­иль как Се­вер­но­го (соб­ст­вен­но Из­ра­иль), так и Юж­но­го (Иу­дея) Царств, то­гда как кни­ги Паралипоменон со­сре­до­то­че­ны лишь на ис­то­рии Иу­деи. В Паралипоменоне не­срав­нен­но боль­ше мес­та, чем в кни­гах Царств, уде­ле­но Ие­ру­са­лим­ско­му хра­му, Мои­сее­ву за­ко­но­да­тель­ст­ву, свя­щен­ни­кам и ле­ви­там, стиль из­ло­же­ния под­чёрк­ну­то бла­го­чес­ти­вый, в ис­то­рии Из­раи­ля до ва­ви­лон­ско­го пле­на при­сут­ст­ву­ют ин­тер­по­ля­ции реа­лий по­сле­п­лен­но­го Из­раи­ля. Ис­то­рическая зна­чи­мость све­де­ний Паралипоменона, не имею­щих про­об­ра­за в кни­гах Царств, оце­ни­ва­ет­ся учё­ны­ми по-раз­но­му: от при­зна­ния то­го, что они ос­но­вы­ва­ют­ся на не­за­ви­си­мых от книг Царств и за­слу­жи­ваю­щих до­ве­рия ис­точ­ни­ках, до их трак­тов­ки как литературной фик­ции.