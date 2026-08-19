ПАРАГВАЙСКАЯ ВОЙНА 1864-1870

ПАРАГВАЙСКАЯ ВОЙНА 1864-1870 годов - вой­на Бра­зи­лии, Уруг­вая и Ар­ген­ти­ны (так называемого Трой­ст­вен­но­го сою­за) про­тив Па­ра­гвая .

Её на­ча­лу пред­ше­ст­во­ва­ло втор­же­ние бразильской ар­мии в Уруг­вай с це­лью по­лу­чить ком­пен­са­цию за ущерб, яко­бы при­чи­нён­ный бразильским под­дан­ным в 1850-х годах во вре­мя гражданской вой­ны в стра­не. Пра­ви­тель­ст­во Уруг­вая об­ра­ти­лось за по­мо­щью к па­рагвайскому пре­зи­ден­ту Ф.С. Ло­пе­су.

Па­ра­гвай, за­ин­те­ре­со­ван­ный в со­хра­не­нии государственного су­ве­ре­ни­те­та Уруг­вая, че­рез тер­ри­то­рию ко­то­ро­го он имел вы­ход к Ат­лан­ти­че­ско­му океану, зая­вил о сво­ей под­держ­ке Уруг­вая. Бразильская ар­мия ок­ку­пи­ро­ва­ла Уруг­вай и вы­ну­ди­ла его при­сое­ди­нить­ся к ан­ти­па­ра­гвай­ской коа­ли­ции, в ко­то­рую так­же вхо­ди­ла Ар­ген­ти­на. Коа­ли­ция пла­ни­ро­ва­ла сверг­нуть пра­ви­тель­ст­во Ло­пе­са и от­торг­нуть часть тер­ри­то­рии Па­ра­гвая. В декабре 1864 года Ло­пес, уз­нав о го­то­вя­щем­ся втор­же­нии коа­лиционных войск, дви­нул 10-ты­сяч­ную (по другим дан­ным, 7,5-ты­сяч­ную) ар­мию че­рез па­рагвайско-бразильскую гра­ни­цу и за­нял южные рай­оны бразильской провинции Ма­ту-Гро­су, обезо­па­сив таким образом се­вер стра­ны от втор­же­ния. Од­на­ко в ре­зуль­та­те по­ра­же­ния па­рагвйской эс­кад­ры от бразильского фло­та на реке Па­ра­на в ию­ле 1865 года Па­ра­гвай ока­зал­ся от­ре­зан­ным от внеш­не­го ми­ра.

В августе 1865 года па­ра­гвай­цы ов­ла­де­ли бразильским городом Уруг­вая­на, но к сентябрю 8-ты­сяч­ная па­рагвайская ар­мия бы­ла ок­ру­же­на 30-ты­сяч­ной ар­ми­ей про­тив­ни­ка и по­сле ожес­то­чён­ных бо­ёв ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла (в плен по­па­ло около 5 тысяч человек). В мае 1866 года коа­лиционные вой­ска (50 тысяч человек) вторг­лись на тер­ри­то­рию Па­ра­гвая и оса­ди­ли кре­пость Умаи­та, ко­то­рая па­ла в августе 1868 года. От­сту­пав­шая па­рагвайская ар­мия в декабре 1868 года по­тер­пе­ла по­ра­же­ние на реке Пи­ки­си­ри, а в январе 1869 года вой­ска коа­ли­ции за­хва­ти­ли сто­ли­цу Па­ра­гвая город Асун­сь­он. Ло­пес от­вёл ос­тат­ки сво­их войск в гор­ные рай­оны Кор­диль­ер и раз­вер­нул пар­ти­зан­ские дей­ст­вия. К середине 1869 года он уве­ли­чил чис­лен­ность ар­мии до 13 тысяч человек, по­пол­нив её 12-15-лет­ни­ми под­ро­ст­ка­ми и ин­дей­ца­ми, од­на­ко в ав­гу­сте она бы­ла раз­гром­ле­на близ Куру­гу­ати. Пар­ти­зан­ский пе­ри­од вой­ны про­дол­жал­ся до 1870 года. Люд­ские ре­сур­сы стра­ны ис­то­щи­лись. Не­боль­шой от­ряд Ло­пе­са 1 марта 1870 года был на­стиг­нут бразильскими вой­ска­ми в го­рах Сер­ро-Ко­ра и раз­бит на бе­ре­гу реки Аки­да­ба­на, Ло­пес по­гиб.

Основной при­чи­ной по­ра­же­ния Па­ра­гвая бы­ло чис­лен­ное и тех­ническое пре­вос­ход­ство коа­лиционной ар­мии (че­му спо­соб­ст­во­ва­ла фи­нан­со­вая и тех­ническая по­мощь Ве­ли­ко­бри­та­нии). В со­от­вет­ст­вии с мир­ны­ми до­го­во­ра­ми с Бра­зи­ли­ей (1872 год) и Ар­ген­ти­ной (1876 год) от Па­ра­гвая бы­ла от­торг­ну­та поч­ти 1/2 тер­ри­то­рии, бразильские ок­ку­пационные вой­ска на­хо­ди­лись в стра­не до 1876 года. Вой­на име­ла ка­та­ст­ро­фические по­след­ст­вия для Па­ра­гвая: по­гиб­ло бо­лее по­ло­ви­ны на­се­ле­ния и до 90% муж­чин в воз­рас­те стар­ше 16 лет (ос­та­лись главным образом жен­щи­ны и де­ти), до­ход­ная часть бюд­же­та со­кра­ти­лась до 2 миллионов гуа­ра­ни (в 1857 году - 13 миллионов), промышленность бы­ла унич­то­же­на, зна­чительная часть зе­мель (большая часть па­рагвайских де­ре­вень бы­ла по­ки­ну­та) ску­п­ле­на ино­стран­ца­ми (главным образом ар­ген­тин­ца­ми) и другими. Об­щие по­те­ри ар­мии ан­ти­па­ра­гвай­ской коа­ли­ции со­ста­ви­ли свыше 190 тысяч человек. В Бра­зи­лии и Ар­ген­ти­не в ито­ге Парагвайской войны воз­ник­ли ог­ром­ные государственные дол­ги иностранным (в основном бри­тан­ским) бан­кам, ко­то­рые вы­пла­че­ны толь­ко в середине XX века.

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