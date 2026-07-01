ПАРАФРАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ
ПАРАФРАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ - пересказ, переложение литературного текста другими словами ; традиционное упражнение по развитию речи.
В патристике парафраза - основа комментирования и экзегезы Библии. В художественной литературе на парафразе построены подражания, пародии, переложения (в том числе для детей). Широкое распространение получили поэтические парафразы псалмов: «Три оды парафрастические» М.В. Ломоносова, В.К. Тредиаковского и А.П. Сумарокова (1744); аналогичные стихотворения Ф. Малерба и Ж.Б. Руссо. Среди других известных образцов парафраз: «Парафраза святого Евангелия от Иоанна» («Деяния Иисуса») Нонна Паннополитанского; Парафраза новозаветных книг, выполненные Эразмом Роттердамским; «О подражании Христу» П. Корнеля. Не путать с перифразой.