ПАРАФРАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ

ПАРАФРАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ - пересказ, переложение литературного текста другими словами ; традиционное упражнение по развитию речи.

В пат­ри­сти­ке парафраза - ос­но­ва ком­мен­ти­ро­ва­ния и эк­зе­ге­зы Биб­лии. В ху­дожественной литературе на парафразе по­строе­ны под­ра­жа­ния, па­ро­дии, пе­ре­ло­же­ния (в том числе для де­тей). Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли по­этические парафразы псал­мов: «Три оды па­ра­фра­сти­че­ские» М.В. Ло­мо­но­со­ва, В.К. Тре­диа­ков­ско­го и А.П. Су­ма­ро­кова (1744); ана­ло­гич­ные сти­хо­тво­ре­ния Ф. Ма­лер­ба и Ж.Б. Рус­со. Сре­ди других из­вест­ных об­раз­цов парафраз: «Па­ра­фра­за свя­то­го Еван­ге­лия от Ио­ан­на» («Дея­ния Ии­су­са») Нон­на Пан­но­по­ли­тан­ско­го; Парафраза но­во­за­вет­ных книг, вы­пол­нен­ные Эраз­мом Рот­тер­дам­ским ; «О под­ра­жа­нии Хри­сту» П. Кор­не­ля. Не пу­тать с пе­ри­фра­зой .

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