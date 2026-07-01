ПАРАДИГМА
ПАРАДИГМА - научная, в философии науки образец рациональной научной деятельности, принятый и безоговорочно поддерживаемый научным сообществом.
Понятие парадигма в этом смысле получило распространение благодаря концепции науки Т. Куна, определявшего парадигму как «...признанные всеми научные достижения, которые в течение определённого времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу» (Структура научных революций. М., 1975 год. С. 11).
Содержание парадигмы зависит от характера научной дисциплины, степени её зрелости, структуры фундаментальной научной теории, разработанности математического аппарата, методологического оснащения, экспериментальной техники, а также от явных и неявных традиций исследовательской работы, передаваемых от поколения к поколению учёных. Это содержание выражено в трудах «научной элиты» (признанных лидеров научных направлений и школ, генерирующих основные идеи и методы в той или иной области науки) и закрепляется в учебниках, методических руководствах, программах подготовки научных кадров.
Парадигма функционирует как «дисциплинарная матрица», то есть набор предписаний, в который входят: законы фундаментальных теорий и определения основных понятий (в форме «символических обобщений»); «метафизические компоненты» (онтологические допущения, в соответствии с которыми объяснения фактов считаются приемлемыми или, напротив, отбрасываются как несовместимые с принятой научной картиной мира); ценностные критерии предпочтений тех или иных познавательных характеристик (например, количественных предсказаний в сравнении с качественными, простых и элегантных гипотез или методов в сравнении с чрезмерно сложными).
Парадигма определяет границу между принципиально разрешимыми и неразрешимыми научными задачами; для первых она предлагает общие (матричные) схемы решения, вторые считаются не имеющими рационального смысла. Тем самым парадигма задаёт собственные рамки научной рациональности, в которых осуществляется «нормальная» работа учёных; она сама выступает как ценность, объединяющая научное сообщество. Сомнение в этой ценности (например, из-за нарастания числа неразрешённых задач - «головоломок» и возникновения конкурирующих парадигм) и отказ от парадигмы зависят не столько от причин логико-рационального характера, сколько от психологических и социологических характеристик данного научного сообщества. Смена господствующей парадигмы - итог «экстраординарного» периода соперничества научных сообществ (Т. Кун назвал такие периоды «научными революциями»), который сменяется вновь периодом «нормальной» науки.