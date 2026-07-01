ПАРАДИГМА

ПАРАДИГМА - научная, в философии науки образец рациональной научной деятельности, принятый и безоговорочно поддерживаемый научным сообществом.

По­ня­тие парадигма в этом смыс­ле по­лу­чи­ло рас­про­стране­ние бла­го­да­ря кон­цеп­ции нау­ки Т. Ку­на, оп­ре­де­ляв­ше­го парадигму как «...при­знан­ные все­ми на­уч­ные дос­ти­же­ния, ко­то­рые в те­че­ние оп­ре­де­лён­но­го вре­ме­ни да­ют мо­дель по­ста­нов­ки про­блем и их ре­ше­ний на­уч­но­му со­об­ще­ст­ву» (Струк­ту­ра на­уч­ных ре­во­лю­ций. М., 1975 год. С. 11).

Со­дер­жа­ние парадигмы за­ви­сит от ха­рак­те­ра научной дис­ци­п­ли­ны, сте­пе­ни её зре­ло­сти, струк­ту­ры фун­даментальной на­учной тео­рии, раз­ра­бо­тан­но­сти ма­те­ма­тического ап­па­ра­та, ме­то­до­ло­гического ос­на­ще­ния, экс­пе­риментальной тех­ни­ки, а так­же от яв­ных и не­яв­ных тра­ди­ций ис­сле­до­ва­тель­ской ра­бо­ты, пе­ре­да­вае­мых от по­ко­ле­ния к по­ко­ле­нию учё­ных. Это со­дер­жа­ние вы­ра­же­но в тру­дах «на­уч­ной эли­ты» (при­знан­ных ли­де­ров на­учных на­прав­ле­ний и школ, ге­не­ри­рую­щих основные идеи и ме­то­ды в той или иной об­лас­ти нау­ки) и за­кре­п­ля­ет­ся в учеб­ни­ках, ме­то­дических ру­ко­во­дствах, про­грам­мах под­го­тов­ки на­учных кад­ров.

Парадигма функ­цио­ни­ру­ет как «дис­ци­п­ли­нар­ная мат­ри­ца», то есть на­бор пред­пи­саний, в ко­то­рый вхо­дят: за­ко­ны фун­даментальных тео­рий и оп­ре­де­ле­ния основных по­ня­тий (в фор­ме «сим­во­ли­че­ских обоб­ще­ний»); «ме­та­фи­зи­че­ские ком­по­нен­ты» (он­то­ло­гические до­пу­ще­ния, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­ры­ми объ­яс­не­ния фак­тов счи­та­ют­ся при­ем­ле­мы­ми или, на­про­тив, от­бра­сы­ва­ют­ся как не­со­вмес­ти­мые с при­ня­той на­учной кар­ти­ной ми­ра ); цен­но­ст­ные кри­те­рии пред­поч­те­ний тех или иных по­зна­вательных ха­рак­те­ри­стик (например, ко­ли­че­ст­вен­ных пред­ска­за­ний в срав­не­нии с ка­че­ст­вен­ны­ми, про­стых и эле­гант­ных ги­по­тез или ме­то­дов в срав­не­нии с чрез­мер­но слож­ны­ми).

Парадигма оп­ре­де­ля­ет гра­ни­цу ме­ж­ду прин­ци­пи­аль­но раз­ре­ши­мы­ми и не­раз­ре­ши­мы­ми на­учными за­да­ча­ми; для пер­вых она пред­ла­га­ет об­щие (мат­рич­ные) схе­мы ре­ше­ния, вто­рые счи­та­ют­ся не имею­щи­ми ра­цио­наль­но­го смыс­ла. Тем са­мым парадигма за­да­ёт соб­ст­вен­ные рам­ки научной ра­цио­наль­но­сти, в ко­то­рых осу­ще­ст­в­ля­ет­ся «нор­маль­ная» ра­бо­та учё­ных; она са­ма вы­сту­па­ет как цен­ность, объ­е­ди­няю­щая на­учное со­об­ще­ст­во. Со­мне­ние в этой цен­но­сти (например, из-за на­рас­та­ния чис­ла не­раз­ре­шён­ных за­дач - «го­ло­во­ло­мок» и воз­ник­но­ве­ния кон­ку­ри­рую­щих парадигм) и от­каз от парадигмы за­ви­сят не столь­ко от при­чин ло­ги­ко-ра­цио­наль­ного ха­рак­те­ра, сколь­ко от пси­хо­ло­гических и со­цио­ло­гических ха­рак­те­ри­стик дан­но­го на­учного со­об­ще­ст­ва. Сме­на гос­под­ствую­щей парадигмы - итог «экс­т­ра­ор­ди­нар­но­го» пе­рио­да со­пер­ни­че­ст­ва на­учных со­об­ществ (Т. Кун на­звал та­кие пе­рио­ды «на­уч­ны­ми ре­во­лю­ция­ми»), ко­то­рый сме­ня­ет­ся вновь пе­рио­дом «нор­маль­ной» нау­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)