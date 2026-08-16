ПАРАД ПОБЕДЫ

Парад советских войск, состоявшийся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве в ознаменование победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

В мае 1945 года закончилась Великая Отечественная война, длившаяся долгих 1418 дней и ночей. Враг был силен и беспощадно жесток. Он был вооружен лучшей техникой того времени, на него работала вся порабощенная Европа. Но мы выстояли и победили.

Парад Победы — это завершение самой кровопролитной в истории нашей Родины войны. На совещании Государственного комитета обороны во второй половине мая 1945 года было принято решение: в ознаменование победы над фашистской Германией провести в Москве Парад Победы с участием наиболее отличившихся героев — солдат, сержантов, старшин, офицеров и генералов. В соответствии с директивой Генерального штаба, для участия в Параде Победы от каждого фронта выделялся сводный полк, который формировался из 5 батальонов двухротного состава по 100 человек в каждой роте (10 отделений по десять человек). Кроме того, сводный полк имел 19 человек командного состава и 36 человек знаменщиков с четырьмя ассистентами-офицерами. Всего в сводном полку должно было быть 1059 человек и 10 человек запасных. В сводном полку имелось 6 рот пехоты, рота артиллеристов, рота танкистов, рота летчиков и сводная рота (кавалеристы, саперы, связисты). Роты укомплектовывались так, чтобы командирами отделений были средние офицеры, а в каждом отделении — рядовые и сержанты. Личный состав для участия в Параде Победы отбирался из числа бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в боях и имеющих боевые ордена. К 10 июня сводные полки прибыли в Москву. Весь состав участников был одет в новую парадную форму и приступил к тренировкам.

Верховный Главнокомандующий своим приказом от 22 июня 1945 года № 370 назначил проведение Парада войск действующей армии, Военно-Морского флота и Московского гарнизона в Москве на Красной площади на 24 июня 1945 года. Общее руководство по организации парада было возложено на командующего войсками Московского военного округа и начальника гарнизона города Москвы генерал-полковника П.А. Артемьева.

Парад принимал заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Г.К. Жуков, командовал парадом маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. По Красной площади парадным маршем прошли сводные полки фронтов (в порядке их расположения на театре военных действий к концу войны — с севера на юг): Карельского, Ленинградского, 1-го и 2-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота, состоявший из представителей всех родов сил Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Днепровской и Дунайской флотилий. В составе сводного полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли представители Войска Польского. Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Для каждого сводного полка сводный военный оркестр в составе 1400 человек исполнял особый марш. Знаменщики с ассистентами несли по 36 боевых знамен наиболее отличившихся в боях соединений и частей каждого фронта. Марш сводных полков завершала колонна солдат, несших 200 опущенных до земли знамен и штандартов разгромленных немецких войск. Эти знамена под дробь барабанов были брошены на специальный помост у подножия Мавзолея В.И. Ленина. Первым был брошен личный штандарт Гитлера. Затем торжественным маршем прошли части Московского гарнизона: сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно-десантные и танковые части и подразделения.

В мирное время участники Парада Победы стали кадровым ресурсом в деле строительства и укрепления боевой мощи Вооруженных Сил, позволившей создать надежные условия для мирного труда в послевоенные годы. Многие проявили себя и в сфере управления народным хозяйством, стали учеными и педагогами, инженерами и конструкторами.

Исторические источники:

9 Мая 1945 года. М., 1970.

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